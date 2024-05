Paris, le 24 mai 2024

Assemblée Générale d’Amundi

Vote de toutes les résolutions avec un taux d’approbation moyen de 98,49 %

L’Assemblée Générale des actionnaires d’Amundi s’est tenue le vendredi 24 mai 2024.

Avec un quorum de 91,18 %, l’Assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration, avec un score moyen de 98,49 %.

Après approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, l’Assemblée générale ordinaire d’Amundi a notamment approuvé la distribution d’un dividende de 4,10 € par action. Ce dividende sera détaché le 3 juin 2024 et mis en paiement à partir du 5 juin 2024.

Les résultats détaillés des votes de l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site https://legroupe.amundi.com.

***

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2023 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2022

2 Données Amundi au 31/03/2024

3 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

