Duck Creek Technologies feiert Innovations-Champions expert.ai und Cognizant auf dem Formation '24 Hatch-a-Thon

BOSTON, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung definiert, gibt stolz die Gewinner seines jährlichen Hatch-a-Thon auf der Formation '24 bekannt. Aus den zahlreichen Teilnehmern gingen der Lösungspartner expert.ai und der Systemintegrator Cognizant als Sieger hervor, die ihre bahnbrechenden Lösungen zur Vereinfachung der Versicherungsbranche vorstellten.

Duck Creek Technologies hat in seinem dritten Jahr, in dem es externe Ökosystemteilnehmer und Konferenzteilnehmer zum Hatch-a-Thon einlädt, eine beeindruckende Anzahl von Beiträgen erhalten. Die Veranstaltung brachte die internen Teams und die Entwicklergemeinschaft zusammen, um neue Ideen zur weiteren Vereinfachung der Komplexität und zur Förderung von Innovationen in der Versicherungsbranche zu entwickeln. Sie ermutigte die Partner des Ökosystems, Ideen zu präsentieren, die sich auf die Aufrechterhaltung des menschlichen Kontakts in der Branche, die Erforschung von Synergien innerhalb des Versicherungsbetriebs und die Integration von Technologien für ein verbessertes Kundenerlebnis konzentrieren.

Für den Hatch-a-Thon-Marathon wurden 40 Beiträge eingereicht, die vom Innovation Anywhere-Komitee von Duck Creek eingehend geprüft wurden. Die Einreichungen wurden anhand von Kriterien wie Innovation, Produktwirkung, Geschäftswirkung und Ausführung bewertet. Drei herausragende Lösungspartner (expert.ai, Glia und Milliman) und drei lobenswerte Systemintegratoren (Capgemini, Coforge und Cognizant) wurden ausgewählt, um ihre Ideen auf der Formation '24-Bühne zu präsentieren, wo die Teilnehmer die Gelegenheit hatten, die Präsentationen der Finalisten zu verfolgen und ihre Stimme für die innovativste Lösung abzugeben.

Die ultimativen Champions des Formation '24 Hatch-a-Thon wurden gewählt: expert.ai in der Kategorie der Lösungspartner und Cognizant in der Kategorie der Systemintegratoren gingen als Sieger hervor. Das diesjährige Gewinnerteam von expert.ai präsentierte seine bahnbrechende Lösung „Medical Treatment Compliance with Q&A claims“, die den Teams hilft, die Behandlung von verletzten Patienten zu verbessern und die Kosten der Versicherer zu senken, indem sie nicht richtlinienkonforme Policen von Anbietern aufzeigt, während das siegreiche Systemintegratorenteam von Cognizant seine beeindruckende Kreation Nextgen Claim Assistant vorstellte, die Schadensregulierer in die Lage versetzt, kontextbezogene Antworten mit aussagekräftigen Erkenntnissen zu generieren, um Entscheidungen zu beschleunigen und die Schadensregulierung zu beschleunigen.

„Das Engagement von Duck Creek, den Fortschritt voranzutreiben und die Komplexität in der globalen Schaden- und Unfallversicherungsbranche zu vereinfachen, spiegelt sich in der Förderung von Innovation und Zusammenarbeit wider“, so Luis Amadeo, SVP Product Strategy & Innovation bei Duck Creek Technologies. „Durch Veranstaltungen wie den Hatch-a-Thon und unser robustes Partner-Ökosystem ist Duck Creek in der Lage, neue Entwicklungen für unsere Kunden voranzutreiben.“

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Schaden- und Unfall- und allgemeinen Versicherungsbranche definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten brauchen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com, um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für aktuelle Informationen – LinkedIn und X.

