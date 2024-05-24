Duck Creek Technologies 庆祝 expert.ai 与 Cognizant 在 Formation '24 Hatch-a-Thon 大会中荣获创新冠军

波士顿, May 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies，一家定义财产和意外险 (P&C) 和一般保险行业未来的智能解决方案供应商，在 Formation '24 大会上隆重公布 Hatch-a-Thon 的年度优胜者。解决方案合作伙伴 expert.ai 与系统集成商 Cognizant 从无数参赛选手中脱颖而出，勇夺桂冠，并展示其专为简化保险业打造的开拓性解决方案。

本次由 Duck Creek Technologies 举办的第三届 Hatch-a-Thon 大会选手云集，受邀与会者包括外部生态系统合作伙伴。Duck Creek Technologies 内部团队与开发者社区在该活动中齐聚一堂，提出进一步简化保险业与促进业内创新的新想法。此活动鼓励生态合作伙伴针对保持业内人情味、探索保险运作间的协同效应以及通过技术整合改善客户体验各抒己见。

本次 Hatch-a-Thon 大会参赛选手多达 40 名，每位参赛选手都接受了 Duck Creek 下属 Innovation Anywhere 委员会的细致评估。主办方会根据创新能力、产品影响力、商业影响力和执行力等标准对参赛选手进行评估。Expert.ai、Glia、Milliman 三位出类拔萃的解决方案合作伙伴携手另外三家广受赞誉的系统集成商 Capgemini、Coforge、Cognizant 突出重围，作为代表在 Formation '24 的舞台上分享其见解。通过这一平台，与会者有机会领略各入围选手的风采并为最具创新的解决方案投上自己的一票。

经决定，expert.ai 与 Cognizant 分别从解决方案合作伙伴组和系统集成商组脱颖而出，荣获 Formation '24 Hatch-a-Thon 总冠军。来自 expert.ai 的年度解决方案合作伙伴优胜团队展示了搭载索赔问答功能的开拓性解决方案 Medical Treatment Compliance。此方案能助力团队改善对伤者的治疗，并通过对照指南标示出不合规的供应商方案为承保人削减成本。另一边，来自 Cognizant 的系统集成商优胜团队则展示了其成果 Nextgen Claim Assistant，给与会者留下了深刻印象。该助手能协助理赔师根据实际情况制定应对方案并提出有意义的见解，从而加速决策和快捷理赔过程。

Duck Creek Technologies 产品战略与创新部高级副总裁 Luis Amadeo 表示：“Duck Creek 致力于促进创新与合作，从中反映我司对简化全球财产和意外险以及一般保险行业并推动行业进步矢志不渝的追求。”“通过 Hatch-a-Thon 等类似活动和我们强大的合作伙伴生态系统，Duck Creek 能够为我方客户带来更多创新成果。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P&C) 以及一般保险行业未来的智能解决方案供应商。我们是构建先进保险系统的平台型企业，使保险业能够利用云计算的强大优势，构建灵活、智能和持续升级的保险业务体系。秉持真实、服务宗旨和公开透明，是 Duck Creek 的核心；我们认为，保险机构就应该在最需要的时刻、地点，以最需要的方式为个人和企业提供服务。我们市场领先的解决方案可以单独提供，也可以作为全套解决方案提供，并且所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。 请通过我们的社交媒体渠道关注 Duck Creek 以获取最新信息 – LinkedIn 和 X。

媒体联系人：

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com