Duck Creek Technologies 慶賀 expert.ai 和 Cognizant 於 Formation '24 Hatch-a-Thon 孵化馬拉松上榮膺創新冠軍

波士頓, May 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家定義未來財產和意外傷害 (P&C) 以及綜合保險的智能解決方案供應商，該公司懷著自豪的心情宣佈在 Formation '24 Hatch-a-Thon 年度孵化馬拉松上的優勝者。在眾多參賽者中，解決方案合夥人 expert.ai 和系統整合商 Cognizant 脫穎而出，展現了他們致力於簡化保險行業的突破性解決方案。

這是 Duck Creek Technologies 第三年邀請外部生態系統參與者和與會者參加 Hatch-a-Thon 孵化馬拉松，同時也見證了一系列令人印象深刻的參賽作品。該活動匯集了其內部團隊和開發人員社群，用於孵化新思維以進一步簡化保險行業的複雜性並促進行業創新。它鼓勵生態系統合夥人在維持行業的人性化、探索保險業務的協同效應及整合技術以增強客戶體驗等各方面提出想法。

Hatch-a-Thon 孵化馬拉松比賽共有 40 名參賽者，每名參賽者均經過 Duck Creek 的 Innovation Anywhere 委員會的仔細評估。委員會根據創新、產品影響、業務影響和執行能力等標準對參賽者進行評估。三位優秀的解決方案合夥人決賽入圍者 expert.ai、Glia 和 Milliman，以及三位值得讚譽的系統整合商決賽入圍者 Capgemini、Coforge 和 Cognizant 被選中在 Formation '24 舞台上展示其構思，與會者有機會見證決賽入圍者進行的展示，並且投票選出最具創新能力的解決方案。

Formation '24 Hatch-a-Thon 孵化馬拉松的最終冠軍已經決出，獲勝者為來自解決方案合夥人類別的 expert.ai，以及來自系統整合商類別的 Cognizant。今年獲獎的解決方案合夥人團隊來自 expert.ai，展示了其突破性的解決方案「醫療合規性與索賠問答」(Medical Treatment Compliance with Q&A claims)，該解決方案可幫助團隊加強對受傷患者的治療，且能根據指引標記不合規的供應商計劃以降低保險公司的成本。而勝出來自 Cognizant 的系統整合商團隊展示了他們令人印象深刻的作品 Nextgen Claim Assistant，它使理賠師能透過有意義的見解根據情境做出回應，以加速決策和快速索賠解決。

Duck Creek Technologies 產品策略及創新部高級副總裁 Luis Amadeo 表示：「Duck Creek 堅定不移地致力於推動全球財產和意外傷害以及綜合保險行業的進步並簡化其複雜性，這體現在我們對促進創新和協作的執著追求。」「透過 Hatch-a-Thon 孵化馬拉松等活動和我們強大的合夥人生態系統，Duck Creek 能夠為客戶推動創新。」

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定義財產和意外傷害 (P&C) 及綜合保險行業未來的智能解決方案供應商。我們的平台是構建現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲端計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真實性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我們深信保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新消息 – LinkedIn 和 X。

傳媒聯絡人：

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com