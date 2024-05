Glenn Chamandy nommé président et chef de la direction et Michael Kneeland occupera le poste de président du conseil d’administration

MONTRÉAL, 24 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que le conseil d’administration a nommé Glenn J. Chamandy à titre de président et chef de la direction et Michael Kneeland à titre de président du conseil non-membre de la haute direction, avec prise d’effet immédiate.



Glenn J. Chamandy, cofondateur et président et chef de la direction de Gildan, a déclaré : « Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de redevenir chef de la direction de Gildan et je suis très heureux du soutien incroyable que j’ai reçu de la part des actionnaires et des employés au cours des six derniers mois. Je suis fier de nos employés dévoués qui ont travaillé fort et sont demeurés concentrés pendant cette période tumultueuse. La résilience de l’équipe et la grande qualité de notre nouveau conseil m'emplissent d'une grande confiance que les meilleurs jours de Gildan sont encore à venir. »

Michael Kneeland, président du conseil de Gildan, a précisé : « Gildan affiche une impressionnante histoire de 40 ans qui s’appuie sur de solides résultats d’opération à long terme, une base d’employés exceptionnels et un fondateur qui a démontré une capacité évidente à superviser une entreprise dont la portée est de plus en plus mondiale et qui affiche des antécédents inégalés de création de valeur. C’est pour moi un honneur de rejoindre Gildan en tant que président du conseil aux côtés de M. Chamandy et de l’ensemble des candidats aux postes d’administrateur. Nous sommes impatients de mettre derrière nous cette contestation afin de concentrer notre énergie sur la mise en application de notre plan opérationnel et sur le positionnement de Gildan en vue d’un succès à long terme. En tant qu’administrateurs indépendants, nous aiderons à restaurer la responsabilité et l’alignement des valeurs au sein de Gildan. Les intérêts de la Société et de ses parties prenantes resteront sans relâche au premier plan pour le nouveau conseil. »

Le point sur l’assemblée des actionnaires

Gildan tiendra son assemblée annuelle des actionnaires déjà annoncée le mardi 28 mai à 10 h (HAE). À la suite de la démission des anciens administrateurs de la Société le 23 mai et de leur décision de ne pas solliciter de nouveau mandat à l’assemblée annuelle, seuls huit candidats aux postes d’administrateurs, c’est-à-dire tous les administrateurs actuels de la Société, soit Michael Kneeland, Glenn J. Chamandy, Michener Chandlee, Ghislain Houle, Mélanie Kau, Peter Lee, Karen Stuckey et J.P. Towner, solliciteront un mandat d’administrateur à l’assemblée annuelle. Tous les autres points à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle demeurent inchangés. De plus amples renseignements sur l’assemblée figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Gildan, qui peut être consultée sous le profil d’émetteur de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca, sur le site Web d’EDGAR à l’adresse www.sec.gov et dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web de la Société à l’adresse https://gildancorp.com/fr/investisseurs/.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’intermédiaire de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, aux États-Unis et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com/fr/.