Tournée média internationale à Maoming, ville pétrolière de la côte chinoise et plus grande zone de production de litchis au monde

MAOMING, Chine, 25 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 21 au 23 mai, la délégation média « Chinese Culture Tour » (ou Circuit culturel chinois), composée de journalistes et de photographes de renommée internationale, a visité Maoming, une ville côtière célèbre pour ses plantations de litchis. Elle s’est particulièrement concentrée sur le développement dynamique de la ville, connue en Chine comme la « source natale des litchis ». Les habitants de Maoming raffolent de ces fruits et les cultivent depuis plus de 2 000 ans. Pour mieux comprendre la culture du litchi, la délégation média a visité l’antique verger de litchis du village de Baiqiao, considéré comme le « musée vivant » du litchi. « Malgré des siècles d’intempéries, les plus anciens plants restent vigoureux et féconds », observe le responsable du bureau d’information du gouvernement municipal de Maoming, en charge de la visite.



À l’extérieur de la salle d’exposition des litchis de Chine, les journalistes nationaux et internationaux ont pu découvrir le patrimoine culturel immatériel de l’art de la gravure sur bois de Gaozhou. Ces œuvres sont réalisées à l’aide de couteaux et non de pinceaux, selon des techniques minutieuses apparentées à la calligraphie. Chaque incision est réfléchie et précise, et fait de cet art traditionnel un patrimoine culturel immatériel de la culture chinoise majeur.

Ville côtière, Maoming exploite ingénieusement ses ressources écologiques côtières uniques et la culture Danjia pour développer un nouveau modèle de redynamisation rurale intégrant la pêche, l’industrie, la culture et le tourisme : le marché Danjia. Ce marché met en avant différents thèmes culturels, tels que la culture de Dame Xian, celle de l’ethnie Li, la culture Danjia et celle du commerce maritime, toutes mettant en valeur la culture traditionnelle « chenshi » (marché) de Maoming. Le marché Danjia est non seulement une destination touristique, mais également un modèle de développement industriel intégré.

Maoming est née du pétrole, en a prospéré et a atteint la célébrité grâce à lui. Le parc écologique de la mine a pris forme à l’endroit même où la toute première pierre à huile a été creusée. Aujourd’hui, le parc présente tour à tour un paysage d’eaux agitées, de verdure, de fleurs en éclosion, de gazouillis d’oiseaux, et rassemble des lieux culturels et dédiés aux activités de loisir pour les touristes. « À la lumière du soleil, la partie orientale du lac prend des teintes de saphir bleu. Il est difficile d’imaginer l’incroyable transformation qu’il a subie pour devenir un tel joyau », note Rafael Saavedra, un vlogueur vénézuélien.

En visitant la tour pétrochimique de Sinopec de Maoming, Chemical Co., Ltd, tout le monde s’est intéressé au bassin de récupération des eaux usées situé au niveau du secteur dédié au traitement de l’éthylène, et a pu constater les changements tangibles apportés par le développement de la stratégie « verte et à faible émission de carbone ».

Le district de Dianbai à Maoming est connu en Chine comme la « source originelle du bois d’agar », et s’enorgueillit d’une histoire de 1 500 ans, riche de récolte et de traitement du bois d’agar. La valeur de la production annuelle s’élève à près de 4 milliards de yuans et les produits sont exportés à travers l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, le continent américain et bien d’autres régions du monde entier. Les visiteurs étrangers ont arpenté les allées du marché du bois d’agar de Shadong, se sont attardés au musée du bois d’agar, ont été initiés à la fabrication d’encens, en toute tranquillité et en faisant preuve de concentration et d’ingéniosité, et ont ainsi goûté à la beauté de la culture orientale.

Source : Bureau d’information du gouvernement municipal de Maoming