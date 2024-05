McPhy Energy : Hytlantic et McPhy conviennent de mettre fin à leur accord de coopération

Grenoble, le 27 mai 2024 – 7h30 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd'hui que Hytlantic et McPhy ont convenu de mettre fin à leur coopération dans le cadre du projet GreenH2Atlantic.

Cette décision fait suite à une revue approfondie des actions réalisées et des résultats du partenariat entre Hytlantic et McPhy au cours des dernières années de développement du projet, ainsi que de leurs perspectives d'évolution.

Hytlantic reste engagé dans le développement et la réussite du projet.

Le Groupe McPhy continue de se concentrer sur la mise en œuvre de sa stratégie visant à devenir un des leaders des électrolyseurs en Europe, contribuant ainsi à la montée en puissance et au développement de l'hydrogène à faible teneur en carbone.

________________________________

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et de distribution d’hydrogène, McPhy Energy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie, McPhy Energy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy Energy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale de ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

À PROPOS DE HYTLANTIC

HYTLANTIC est le promoteur du projet GreenH2Atlantic qui a pour objectif de développer 100 MW d'hydrogène vert à Sines, au Portugal, pour alimenter la raffinerie locale et l’injecter au réseau de gaz naturel.

________________________________

CONTACTS

McPhy



Relations investisseurs

NewCap

Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse

DGM conseil

Pascal POGAM

( p.pogam@dgm-conseil.fr / T . +33 (0)6 03 62 27 65)

Sophie BODIN

( s.bodin@dgm-conseil.fr / T. +33 (0)6 08 81 77 57)



Hytlantic contact@greenh2atlantic.com

Pièce jointe