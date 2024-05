Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du vendredi 28 juin 2024

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée

La société AUPLATA MINING GROUP – AMG annonce la tenue de son assemblée générale annuelle le vendredi 28 juin 2024.

L’avis de réunion comportant les projets d’ordre du jour et de texte des résolutions a été publié au BALO du 24 mai 2024 www.auplatamininggroup.com/2024/05/24/amg-avis-de-reunion-agoe-28-06-2024

Les documents préparatoires à l’Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui adresser ces documents préparatoires de préférence par email à l’adresse suivante : auplata@orpheonfinance.com. L’actionnaire est invité à faire part dans sa demande de l’adresse électronique à laquelle ces documents pourront lui être adressés.

Pour bénéficier du même envoi, les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.

