"Women in Print Issue: La mujer y la máquina - El nuevo número de la revista 'Women4Women' de Fujifilm

RATINGEN, Alemania, May 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fujifilm presenta el nuevo número de la revista Women4Women para rendir homenaje a las mujeres de la industria gráfica y de la impresión. Esta nueva edición se ha diseñado con un aspecto completamente nuevo y se publica coincidiendo con la feria de tecnología de impresión más importante del mundo, drupaT (Düsseldorf, Alemania del 28 de mayo al 7 de junio).

Más de 20 mujeres de todo el mundo, desde Australia hasta el Reino Unido, han compartido sus historias y experiencias en una industria que hasta 1876, año de fundación de la Women's Printing Society, era prerrogativa de los hombres. Las instantáneas de la fotógrafa turinesa Paola Agosti, tomadas en algunas fábricas de Italia en los años 80, acompañan al lector en un viaje en color y blanco y negro para descubrir «las mujeres y la máquina».

A partir de este número, la revista ha adoptado un nuevo aspecto, con un importante rediseño del logotipo y la maquetación.

De acuerdo con el propósito corporativo de la empresa, «Dar a nuestro mundo más sonrisas», la nueva cabecera de la revista, «Mujeres que cambian el mundo, sonrisa a sonrisa», hace hincapié en cuestiones como la diversidad, la equidad y la inclusión. Subrayando estos valores, el Presidente de Fujifilm Europa, Yoshiki Kimura, afirmó: «Nuestro objetivo es reunir ideas diversas, habilidades únicas y personas extraordinarias para cambiar el mundo. Women4Women es un ejemplo concreto que demuestra el camino que hemos emprendido hacia la Diversidad, la Equidad y la Inclusión».

«Las historias que hemos recopilado en este nuevo número giran en torno a un reto», afirma Luana Porfido, Responsable Europea de Comunicación Corporativa y Gestión ESG de FUJIFILM Europe GmbH. «Un reto que ha sido reconocido en silencio pero aún no del todo, que ve cómo mujeres y máquinas progresan y evolucionan juntas, demostrando que la tecnología, en este caso aplicada a la industria de la impresión, no es una actividad exclusiva de los hombres. Estas magníficas mujeres nos cuentan cómo son capaces de crear empatía con estos “corazones” mecánicos y gracias al fuerte “vínculo” que se crea, se han podido conseguir resultados que podemos calificar de artísticos. La capacidad empresarial no basta para hacer esto».

Entre los colaboradores externos se encuentra Lisa Farinati, Directora de Administración de Empresas de Faservice Srl, una empresa de artes gráficas con sede en el Véneto fundada en 1966. Para esta increíble mujer, el liderazgo femenino puede ser la clave de un cambio positivo porque cada experiencia y cada logro se reflejan en el mundo laboral, creando una mezcla única de innovación y dedicación. Escribir ha sido siempre la gran pasión de Chiara Bezzi, Directora Editorial de Innovative Press. Lleva 20 años trabajando como periodista en el sector de las artes gráficas, informando sobre las tendencias del mercado, la evolución de las tecnologías y las historias de empresas excelentes, como las dirigidas por mujeres empresarias que han sabido orientar su enfoque corporativo hacia la sostenibilidad, la inclusión y la mejora de todos los recursos humanos. O la Sra. Zhu Min, Vicepresidenta de C&C Joint Printing Co. (Hong Kong) Ltd., que recibió el premio «Bi Sheng Printing Outstanding Achievement», el máximo galardón técnico del sector de la impresión en China, tras adquirir una amplia experiencia en este campo.

Las mujeres de Fujifilm están representadas por varias colaboradoras, empezando por Makiko Numata, que trabaja para la División de Comunicación Gráfica de FUJIFILM Business Innovation Corp. y habla de cómo su dedicación a las artes escénicas la impulsa a buscar la «obra de arte» para crear imágenes e impresiones increíbles para los clientes. La industria de la impresión no es un sector fuertemente dominado por las mujeres, y según Mihoko Endo, que también trabaja para la División de Comunicación Gráfica de FUJIFILM Business Innovation Corp. las mujeres pueden aportar un apoyo significativo. Ella cree en un futuro sin fronteras de género y personalmente pretende contribuir a la creación de productos que puedan ser utilizados por cualquiera, independientemente de su edad o sus habilidades.

El papel de Isabelle Katrina Morales, Especialista regional en productos técnicos de FUJIFILM Business Innovation en Malasia, requiere determinación y valor para superar barreras establecidas desde hace mucho tiempo. Y esto es lo que la impulsa a actualizarse constantemente sobre las nuevas tecnologías de impresión y a estudiar para desarrollar nuevos materiales técnicos innovadores y crecer dentro de la empresa.

No es casualidad que el lanzamiento de «The Women in Print Issue» coincida con la participación de Fujifilm en drupa, la feria de tecnología de impresión más importante del mundo, destacando la increíble contribución que las mujeres han realizado dentro de esta industria. Durante la feria, Fujifilm presentará sus credenciales como socio fiable y sostenible, añadiendo valor a las empresas de impresión. (Pabellón 8b / A02)

Haga clic aquí para consultar el nuevo número de Women4Women y ediciones anteriores:https://www.fujifilm.it/women4women/eight_issue/

FUJIFILM Europe GmbH

Fujifilm desempeña un papel vital en Europa, operando a través de una red de más de 50 empresas y sucursales del grupo, con una plantilla dedicada y apasionada de más de 7.000 personas que contribuyen en I+D, fabricación, ventas y servicios. En el centro de nuestras operaciones estratégicas se encuentra FUJIFILM Europe GmbH en Ratingen, Alemania, que actúa como nuestra sede central y supervisa las actividades en toda la región EMEA.

Guiados por nuestro Propósito de Grupo, «Dar más sonrisas a nuestro mundo», impulsamos con pasión la innovación y revolucionamos nuestro negocio en diversos sectores de toda Europa. Entre ellos se incluyen la tecnología médica, los productos biofarmacéuticos, los materiales electrónicos, los productos industriales, los productos químicos, los sistemas gráficos, los dispositivos ópticos, el almacenamiento de datos y todos los ámbitos de la fotografía.

Al encarnar el propósito de nuestro Grupo, nos esforzamos por crear productos y servicios que no sólo aporten alegría y satisfacción a nuestros clientes, sino que también mejoren el bienestar de nuestro planeta y de la sociedad en general.

Para obtener más información sobre nuestras impactantes iniciativas y los cambios positivos que estamos realizando, visite fujifilm.com.

Contacto:

Luana Porfido, Responsable Europea de Comunicación Corporativa y Gestión ESG FUJIFILM Europe GmbH luana.porfido@fujifilm.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6141f630-0a8f-412c-92c3-4bb48ed2cf0f