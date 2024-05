Numéro "Les Femmes dans l’Impression: Les Femmes et la Machine" - Le nouveau numéro du magazine « Women4Women » de Fujifilm

RATINGEN, Germany, 27 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fujifilm présente le nouveau numéro du magazine Women4Women, qui rend hommage aux Femmes travaillant dans les secteurs de l'impression et des arts graphiques. Cette nouvelle édition, conçue dans un style entièrement nouveau sera publiée même temps que le plus grand salon mondial des technologies de l'impression, la Drupa (Düsseldorf, Allemagne, du 28 mai au 7 juin).

Une vingtaine de Femmes au travers du monde entier, de l'Australie au Royaume-Uni, ont partagé leurs histoires et leurs expériences dans une industrie qui, jusqu'en 1876, année de la création de la Women's Printing Society, était réservée aux Hommes. Les clichés de la photographe turinoise Paola Agosti, pris dans quelques usines italiennes dans les années 1980, accompagnent le lecteur dans un voyage en couleur comme en noir et blanc à la découverte des « Femmes et de la Machine ».

Pour cette édition, une nouvelle présentation a été adoptée pour le magazine, avec une refonte significative de son logo et de sa mise en page.

Le slogan du magazine, « Women changing the world, one smile at a time » (Les Femmes transforment le monde, d'un simple sourire), s'inscrit lui aussi désormais dans la continuité des valeurs de l'entreprise, à savoir la diversité, l'équité et l'intégration. Le président de Fujifilm Europe, Yoshiki Kimura, a souligné l'importance de celles-ci : « Notre objectif est de réunir des idées novatrices, un savoir-faire unique et des collaborateurs extraordinaires pour changer le monde. Women4Women est un exemple concret qui témoigne du chemin que nous avons parcouru vers la diversité, l'équité et l'inclusion ».

« Les histoires que nous avons rassemblées pour ce numéro portent toutes sur un défi », déclare Luana Porfido, Responsable Européenne de la Communication d'Entreprise et de la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RGE) de FUJIFILM Europe GmbH. « Un défi qui a été reconnu de manière discrète mais pas encore pleinement, un défi qui voit les Femmes et les Machines progresser et évoluer ensemble, démontrant que la technologie, dans ce cas appliqué à l'industrie de l'imprimerie, n'est pas une activité réservée qu’aux Hommes ». Ces Femmes remarquables nous racontent comment elles parviennent à créer de l'empathie avec ces « cœurs » mécaniques et comment elles sont parvenues à des réalisations que l'on peut qualifier d'artistiques. Ici, les aptitudes commerciales ne sont pas suffisantes pour y parvenir ».

Parmi les participantes extérieures à l’entreprise Fujifilm, figure Lisa Farinati, Responsable de l'administration des affaires chez Faservice Srl, une entreprise d'arts graphiques basée en Vénétie et fondée en 1966. Pour cette Femme incroyable, le leadership féminin peut être la clé d'un changement positif, car chaque expérience et chaque réussite se reflètent dans le monde du travail, créant un mélange unique d'innovation et de dévouement.

L'écriture a toujours été la grande passion de Chiara Bezzi, Directrice éditoriale d'Innovative Press. Depuis 20 ans, elle travaille comme journaliste dans le secteur des arts graphiques, rapportant les tendances du marché, l'évolution des technologies et les histoires d'entreprises qui excellent, comme celles dirigées par des Femmes entrepreneurs qui ont su orienter leur activité vers la durabilité, l'inclusion et la mise en valeur de toutes les ressources humaines.

Ou encore Zhu Min, Vice-Présidente de C&C Joint Printing Co. (Hong Kong) Ltd, qui a reçu le prix « Bi Sheng Printing Outstanding Achievement », la plus haute distinction technique de l'industrie de l'imprimerie en Chine, après avoir acquis une vaste expérience dans ce domaine.

Les âmes de Fujifilm sont représentées par plusieurs collaboratrices, à commencer par Makiko Numata, qui travaille pour la division Graphic Communications de FUJIFILM Business Innovation Corp. et qui souligne que sa passion pour les arts du spectacle la pousse à rechercher l'« œuvre d'art » pour créer des images et des tirages exceptionnels pour ses clients. L'industrie de l'impression n'est pas un secteur où les femmes sont fortement majoritaires et, selon Mihoko Endo, qui travaille également pour la division des communications graphiques de FUJIFILM Business Innovation Corp, elles peuvent apporter un soutien important.

Elle croit en un avenir sans frontières de genre et a personnellement l'intention de contribuer à la création de produits qui peuvent être utilisés par n'importe qui, indépendamment de l'âge ou des compétences.

Le rôle d'Isabelle Katrina Morales, spécialiste technique régionale des produits chez FUJIFILM Business Innovation en Malaisie, exige la détermination et le courage de surmonter des barrières établies de longue date. C'est ce qui la pousse à se tenir constamment informée des nouvelles technologies dans le domaine de l'impression et à étudier pour développer de nouveaux matériaux techniques innovants et évoluer au sein de l'entreprise.

Ce n'est pas un hasard si la sortie de « The Women in Print Issue » correspond à la participation de Fujifilm à la Drupa, le plus grand salon mondial des technologies de l'impression, qui illustre parfaitement la contribution essentielle des femmes au sein de cette industrie. Au cours du salon, Fujifilm présentera ses références en tant que partenaire fiable et durable, apportant une valeur ajoutée aux activités de l'industrie de l'impression. (Hall 8b / A02)

Cliquez ici pour consulter le nouveau numéro de Women4Women et les éditions précédentes :

https://www.fujifilm.it/women4women/eight_issue/

FUJIFILM Europe GmbH

Fujifilm joue un rôle essentiel en Europe, grâce à un réseau de plus de 50 sociétés et succursales, avec un effectif dévoué et passionné de plus de 7 000 personnes contribuant à la R&D, à la fabrication, aux ventes et aux services. Notre siège social, FUJIFILM Europe GmbH, situé à Ratingen, en Allemagne, est au cœur de nos opérations stratégiques et supervise les activités de toute la région EMEA.

Guidés par l'objectif de notre groupe, « offrir plus de sourires à notre monde », nous sommes animés par l l'innovation et nous révolutionnons nos activités dans divers secteurs en Europe. Il s'agit notamment des technologies médicales, des produits biopharmaceutiques, des matériaux électroniques, des produits industriels, des produits chimiques, des systèmes graphiques, des dispositifs optiques, du stockage de données et de tous les domaines de la photographie.

En incarnant la raison d'être de notre groupe, nous nous efforçons de créer des produits et des services qui non seulement apportent joie et satisfaction à nos clients, mais améliorent également le bien-être de notre planète et de la société.

Pour en savoir plus sur nos initiatives et les changements que nous apportons, visitez le site fujifilm.com.

Contact

Luana Porfido, European Head of Corporate Communication and ESG Management FUJIFILM Europe GmbH luana.porfido@fujifilm.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6141f630-0a8f-412c-92c3-4bb48ed2cf0f