Date 27.05.2024

Share buy-back programme - week 21

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 487,100 1,184.28 576,862,390 21 May 2024 7,000 1,209.68 8,467,760 22 May 2024 5,500 1,212.32 6,667,760 23 May 2024 5,500 1,219.76 6,708,680 24 May 2024 6,000 1,210.55 7,263,300 Total under the share buy-back programme 511,100 1,185.62 605,969,890

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

511,100 shares under the present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.9 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 6 1205 XCSE 20240521 9:03:00.008000 9 1205 XCSE 20240521 9:03:07.951000 11 1205 XCSE 20240521 9:03:07.951000 13 1205 XCSE 20240521 9:03:07.951000 6 1205 XCSE 20240521 9:03:07.951000 21 1205 XCSE 20240521 9:06:22.648000 39 1205 XCSE 20240521 9:08:04.114000 10 1210 XCSE 20240521 9:34:48.361000 27 1210 XCSE 20240521 9:45:41.594000 10 1210 XCSE 20240521 9:45:41.594000 12 1210 XCSE 20240521 9:45:41.594000 473 1210 XCSE 20240521 9:45:41.594000 11 1214 XCSE 20240521 9:50:00.050000 16 1214 XCSE 20240521 9:50:00.050000 20 1214 XCSE 20240521 9:50:00.050000 48 1214 XCSE 20240521 9:50:00.050000 49 1213 XCSE 20240521 9:50:17.972000 53 1213 XCSE 20240521 9:50:48.261000 3 1214 XCSE 20240521 9:57:25.853000 9 1214 XCSE 20240521 9:57:25.853000 13 1214 XCSE 20240521 9:58:14.525000 51 1213 XCSE 20240521 10:07:23.598000 50 1215 XCSE 20240521 10:17:59.889000 6 1215 XCSE 20240521 10:17:59.909000 12 1215 XCSE 20240521 10:18:00.069000 49 1214 XCSE 20240521 10:18:05.215000 2 1214 XCSE 20240521 10:18:05.215000 49 1214 XCSE 20240521 10:18:05.216000 50 1213 XCSE 20240521 10:18:05.281000 13 1212 XCSE 20240521 10:18:51.373000 37 1212 XCSE 20240521 10:18:51.373000 11 1211 XCSE 20240521 10:19:27.333000 39 1211 XCSE 20240521 10:19:27.333000 50 1210 XCSE 20240521 10:20:38.427000 33 1209 XCSE 20240521 10:26:51.148000 5 1209 XCSE 20240521 10:26:51.148000 13 1209 XCSE 20240521 10:26:51.148000 1 1210 XCSE 20240521 10:45:46.502000 3 1210 XCSE 20240521 10:55:41.802000 15 1210 XCSE 20240521 11:27:13.148000 36 1210 XCSE 20240521 11:27:13.148000 6 1210 XCSE 20240521 11:27:13.148000 13 1210 XCSE 20240521 11:27:13.148000 4 1210 XCSE 20240521 11:27:13.148000 45 1210 XCSE 20240521 11:27:13.164000 74 1209 XCSE 20240521 11:27:13.183000 74 1208 XCSE 20240521 11:27:15.551000 76 1207 XCSE 20240521 11:27:17.589000 90 1207 XCSE 20240521 11:27:17.590000 100 1208 XCSE 20240521 11:27:17.590000 50 1208 XCSE 20240521 11:27:17.590000 64 1208 XCSE 20240521 11:27:20.020000 61 1207 XCSE 20240521 11:29:01.998000 53 1206 XCSE 20240521 11:30:30.109000 13 1206 XCSE 20240521 11:30:30.109000 49 1205 XCSE 20240521 11:43:11.153000 12 1205 XCSE 20240521 11:43:11.153000 12 1205 XCSE 20240521 11:43:11.153000 37 1207 XCSE 20240521 11:51:20.323000 38 1207 XCSE 20240521 11:55:47.044000 37 1206 XCSE 20240521 11:58:08.312000 12 1206 XCSE 20240521 11:58:08.312000 12 1206 XCSE 20240521 11:58:08.312000 12 1206 XCSE 20240521 11:58:08.312000 12 1206 XCSE 20240521 11:58:08.312000 12 1206 XCSE 20240521 11:58:08.312000 12 1206 XCSE 20240521 11:58:08.312000 2 1204 XCSE 20240521 11:59:24.746000 1 1205 XCSE 20240521 12:02:33.017000 25 1206 XCSE 20240521 12:05:00.236000 20 1207 XCSE 20240521 12:13:18.063000 12 1207 XCSE 20240521 12:13:18.063000 32 1207 XCSE 20240521 12:13:18.063000 2 1207 XCSE 20240521 12:13:18.063000 50 1207 XCSE 20240521 12:13:18.063000 17 1207 XCSE 20240521 12:13:18.063000 5 1207 XCSE 20240521 12:13:18.063000 50 1207 XCSE 20240521 12:13:18.118000 39 1207 XCSE 20240521 12:13:18.137000 4 1207 XCSE 20240521 12:13:37.525000 8 1207 XCSE 20240521 12:13:37.525000 2 1209 XCSE 20240521 12:18:51.026000 5 1209 XCSE 20240521 12:18:51.254000 50 1210 XCSE 20240521 12:18:52.142000 2 1211 XCSE 20240521 12:18:52.142000 25 1209 XCSE 20240521 12:18:52.322000 25 1208 XCSE 20240521 12:19:29.021000 25 1207 XCSE 20240521 12:22:07.056000 12 1207 XCSE 20240521 12:22:07.056000 37 1207 XCSE 20240521 12:24:19.050000 25 1206 XCSE 20240521 12:33:27.207000 25 1206 XCSE 20240521 12:33:27.245000 25 1206 XCSE 20240521 12:52:55.270000 12 1206 XCSE 20240521 12:52:55.270000 13 1206 XCSE 20240521 12:52:55.270000 12 1206 XCSE 20240521 12:52:55.270000 100 1206 XCSE 20240521 12:57:10.409000 87 1206 XCSE 20240521 13:09:40.520000 45 1206 XCSE 20240521 13:11:05.463000 12 1206 XCSE 20240521 13:12:39.526000 25 1205 XCSE 20240521 13:14:11.749000 17 1207 XCSE 20240521 13:17:38.354000 33 1207 XCSE 20240521 13:18:52.036000 2 1207 XCSE 20240521 13:19:45.526000 1 1207 XCSE 20240521 13:20:05.302000 1 1207 XCSE 20240521 13:22:43.178000 25 1210 XCSE 20240521 14:16:03.181000 13 1210 XCSE 20240521 14:16:03.181000 38 1210 XCSE 20240521 14:16:03.181000 16 1210 XCSE 20240521 14:16:03.181000 3 1210 XCSE 20240521 14:16:03.181000 12 1210 XCSE 20240521 14:16:03.181000 50 1210 XCSE 20240521 14:16:03.181000 25 1210 XCSE 20240521 14:16:03.181000 50 1210 XCSE 20240521 14:16:03.203000 5 1210 XCSE 20240521 14:16:03.565000 30 1210 XCSE 20240521 14:16:03.565000 50 1210 XCSE 20240521 14:16:03.683000 10 1210 XCSE 20240521 14:16:03.683000 12 1210 XCSE 20240521 14:16:11.596000 7 1210 XCSE 20240521 14:16:19.526000 6 1210 XCSE 20240521 14:16:19.526000 9 1210 XCSE 20240521 14:16:25.963000 9 1209 XCSE 20240521 14:27:00.284000 29 1209 XCSE 20240521 14:27:00.287000 9 1209 XCSE 20240521 14:27:00.287000 38 1208 XCSE 20240521 14:28:06.062000 6 1207 XCSE 20240521 14:28:06.079000 4 1207 XCSE 20240521 14:28:06.398000 37 1207 XCSE 20240521 14:31:51.260000 37 1207 XCSE 20240521 14:45:39.556000 5 1209 XCSE 20240521 15:12:01.411000 5 1209 XCSE 20240521 15:12:01.553000 20 1209 XCSE 20240521 15:12:01.554000 5 1208 XCSE 20240521 15:13:25.670000 2 1208 XCSE 20240521 15:13:35.097000 5 1208 XCSE 20240521 15:16:14.766000 24 1208 XCSE 20240521 15:16:29.082000 39 1209 XCSE 20240521 15:22:08.050000 5 1209 XCSE 20240521 15:34:12.788000 1 1209 XCSE 20240521 15:34:12.922000 27 1209 XCSE 20240521 15:34:25.374000 16 1209 XCSE 20240521 15:34:25.374000 5 1209 XCSE 20240521 15:34:25.374000 17 1210 XCSE 20240521 15:42:34.259000 12 1210 XCSE 20240521 15:42:34.259000 12 1210 XCSE 20240521 15:42:34.259000 13 1210 XCSE 20240521 15:42:34.259000 13 1210 XCSE 20240521 15:42:34.259000 4 1210 XCSE 20240521 15:42:34.259000 24 1210 XCSE 20240521 15:42:34.259000 13 1210 XCSE 20240521 15:42:35.049000 6 1210 XCSE 20240521 15:42:35.448000 35 1210 XCSE 20240521 15:42:55.041000 13 1210 XCSE 20240521 15:42:56.903000 31 1210 XCSE 20240521 15:44:05.488000 24 1210 XCSE 20240521 15:45:02.793000 3 1210 XCSE 20240521 15:45:37.048000 18 1210 XCSE 20240521 15:46:17.541000 24 1210 XCSE 20240521 15:46:18.058000 6 1210 XCSE 20240521 15:47:04.421000 3 1210 XCSE 20240521 15:47:42.056000 17 1210 XCSE 20240521 15:48:26.412000 100 1210 XCSE 20240521 15:57:24.050000 45 1210 XCSE 20240521 15:57:24.051000 21 1210 XCSE 20240521 15:57:24.089000 97 1210 XCSE 20240521 15:57:36.200000 86 1210 XCSE 20240521 15:58:18.875000 20 1210 XCSE 20240521 16:22:26.182000 4 1211 XCSE 20240521 16:27:01.616000 7 1211 XCSE 20240521 16:27:01.616000 2 1211 XCSE 20240521 16:27:01.616000 2 1211 XCSE 20240521 16:27:01.616000 4 1211 XCSE 20240521 16:27:01.616000 3 1211 XCSE 20240521 16:27:01.616000 18 1211 XCSE 20240521 16:27:02.305000 75 1211 XCSE 20240521 16:33:04.261326 16 1211 XCSE 20240521 16:33:04.261333 75 1211 XCSE 20240521 16:33:04.261340 134 1211 XCSE 20240521 16:33:04.261356 27 1211 XCSE 20240521 16:33:04.261358 141 1211 XCSE 20240521 16:33:04.280992 32 1211 XCSE 20240521 16:33:04.281019 127 1211 XCSE 20240521 16:33:04.281036 127 1211 XCSE 20240521 16:33:04.281065 127 1211 XCSE 20240521 16:33:04.281088 46 1211 XCSE 20240521 16:33:04.281140 38 1211 XCSE 20240521 16:33:04.337946 32 1211 XCSE 20240521 16:33:04.337977 4 1211 XCSE 20240521 16:33:04.340242 16 1211 XCSE 20240521 16:33:04.613023 54 1211 XCSE 20240521 16:33:04.808984 128 1211 XCSE 20240521 16:33:04.947761 28 1211 XCSE 20240521 16:33:04.947780 74 1211 XCSE 20240521 16:33:05.860687 26 1211 XCSE 20240521 16:33:05.906652 50 1211 XCSE 20240521 16:33:15.376656 24 1211 XCSE 20240521 16:33:15.405301 126 1211 XCSE 20240521 16:33:15.405333 68 1211 XCSE 20240521 16:33:15.405365 63 1211 XCSE 20240521 16:33:15.405380 17 1211 XCSE 20240521 16:33:15.405402 3 1211 XCSE 20240521 16:33:15.405430 149 1211 XCSE 20240521 16:33:15.405690 5 1211 XCSE 20240521 16:33:30.040961 26 1211 XCSE 20240521 16:33:30.086542 16 1211 XCSE 20240521 16:33:30.563241 5 1211 XCSE 20240521 16:33:30.772668 7 1211 XCSE 20240521 16:33:35.550926 88 1211 XCSE 20240521 16:33:35.593343 153 1211 XCSE 20240521 16:33:35.593363 27 1211 XCSE 20240521 16:33:35.593379 153 1211 XCSE 20240521 16:33:35.593404 58 1211 XCSE 20240521 16:33:35.593405 12 1211 XCSE 20240522 9:04:02.349000 58 1215 XCSE 20240522 9:07:24.388000 38 1213 XCSE 20240522 9:10:07.785000 2 1209 XCSE 20240522 9:14:30.227000 42 1214 XCSE 20240522 9:25:01.156000 16 1214 XCSE 20240522 9:25:01.156000 13 1214 XCSE 20240522 9:25:01.157000 50 1214 XCSE 20240522 9:25:10.086000 18 1214 XCSE 20240522 9:25:10.104000 39 1211 XCSE 20240522 9:25:29.511000 38 1210 XCSE 20240522 9:26:12.310000 31 1208 XCSE 20240522 9:27:15.776000 29 1206 XCSE 20240522 9:28:24.484000 4 1206 XCSE 20240522 9:42:44.270000 1 1209 XCSE 20240522 10:01:47.116000 50 1209 XCSE 20240522 10:05:34.934000 6 1209 XCSE 20240522 10:05:34.934000 25 1208 XCSE 20240522 10:07:49.887000 2 1207 XCSE 20240522 10:09:07.033000 25 1207 XCSE 20240522 10:09:07.033000 1 1208 XCSE 20240522 10:23:56.730000 19 1208 XCSE 20240522 10:23:56.730000 22 1208 XCSE 20240522 10:23:56.730000 20 1208 XCSE 20240522 10:23:57.492000 11 1208 XCSE 20240522 10:30:37.957000 8 1208 XCSE 20240522 10:30:37.957000 5 1208 XCSE 20240522 10:33:17.303000 8 1208 XCSE 20240522 10:33:17.303000 8 1208 XCSE 20240522 10:35:54.981000 4 1208 XCSE 20240522 10:41:08.620000 9 1208 XCSE 20240522 10:41:08.620000 25 1208 XCSE 20240522 10:55:43.157000 25 1208 XCSE 20240522 11:00:49.114000 4 1208 XCSE 20240522 11:12:03.158000 21 1208 XCSE 20240522 11:20:39.932000 12 1208 XCSE 20240522 11:23:00.750000 4 1208 XCSE 20240522 11:23:00.750000 4 1208 XCSE 20240522 11:23:00.750000 49 1212 XCSE 20240522 11:29:49.754000 14 1212 XCSE 20240522 11:29:49.754000 14 1212 XCSE 20240522 11:29:49.754000 13 1212 XCSE 20240522 11:29:49.754000 11 1212 XCSE 20240522 11:29:49.754000 50 1212 XCSE 20240522 11:29:51.509000 50 1212 XCSE 20240522 11:29:51.509000 16 1212 XCSE 20240522 11:29:51.510000 18 1212 XCSE 20240522 11:29:51.527000 50 1212 XCSE 20240522 11:29:51.563000 39 1211 XCSE 20240522 11:29:51.957000 21 1210 XCSE 20240522 11:29:54.466000 19 1210 XCSE 20240522 11:29:54.466000 49 1211 XCSE 20240522 11:31:10.863000 10 1211 XCSE 20240522 11:31:10.863000 27 1211 XCSE 20240522 11:31:10.863000 20 1211 XCSE 20240522 11:31:10.863000 13 1212 XCSE 20240522 11:33:15.185000 5 1212 XCSE 20240522 11:33:17.161000 16 1212 XCSE 20240522 11:33:17.180000 44 1213 XCSE 20240522 11:40:56.853000 3 1213 XCSE 20240522 11:40:56.853000 25 1213 XCSE 20240522 11:40:56.853000 17 1213 XCSE 20240522 11:40:56.853000 37 1213 XCSE 20240522 11:40:56.853000 5 1213 XCSE 20240522 11:40:56.853000 26 1212 XCSE 20240522 11:44:18.392000 12 1214 XCSE 20240522 12:05:01.635000 17 1214 XCSE 20240522 12:05:01.653000 22 1214 XCSE 20240522 12:05:34.099000 18 1214 XCSE 20240522 12:05:34.117000 15 1214 XCSE 20240522 12:06:03.594000 15 1214 XCSE 20240522 12:06:03.612000 38 1211 XCSE 20240522 12:07:24.124000 25 1214 XCSE 20240522 12:12:38.863000 12 1214 XCSE 20240522 12:12:38.863000 63 1214 XCSE 20240522 12:13:42.024000 4 1212 XCSE 20240522 12:16:25.244000 16 1212 XCSE 20240522 12:16:30.530000 14 1214 XCSE 20240522 13:05:42.653000 13 1214 XCSE 20240522 13:05:42.653000 13 1214 XCSE 20240522 13:05:42.653000 3 1214 XCSE 20240522 13:25:46.694000 23 1214 XCSE 20240522 13:30:29.525000 3 1214 XCSE 20240522 13:30:29.525000 26 1213 XCSE 20240522 13:30:31.689000 13 1212 XCSE 20240522 13:55:01.862000 13 1212 XCSE 20240522 13:55:01.862000 5 1212 XCSE 20240522 13:55:02.238000 1 1212 XCSE 20240522 13:55:02.240000 6 1212 XCSE 20240522 13:55:02.242000 27 1211 XCSE 20240522 14:04:37.139000 13 1211 XCSE 20240522 14:04:37.139000 12 1211 XCSE 20240522 14:04:37.139000 1 1211 XCSE 20240522 14:04:37.139000 7 1211 XCSE 20240522 14:09:58.623000 37 1210 XCSE 20240522 14:26:51.286000 5 1210 XCSE 20240522 14:28:58.331000 8 1210 XCSE 20240522 14:28:58.331000 11 1210 XCSE 20240522 14:29:01.085000 8 1210 XCSE 20240522 14:29:01.085000 17 1210 XCSE 20240522 14:29:03.144000 44 1210 XCSE 20240522 14:29:05.071000 50 1210 XCSE 20240522 14:29:05.204000 50 1210 XCSE 20240522 14:29:05.205000 50 1210 XCSE 20240522 14:29:05.234000 50 1210 XCSE 20240522 14:29:05.265000 50 1210 XCSE 20240522 14:29:05.265000 28 1209 XCSE 20240522 14:29:05.313000 10 1209 XCSE 20240522 14:29:05.313000 42 1212 XCSE 20240522 14:32:27.837000 35 1212 XCSE 20240522 14:32:27.837000 7 1212 XCSE 20240522 14:32:27.837000 26 1212 XCSE 20240522 14:32:27.837000 25 1212 XCSE 20240522 14:32:27.837000 32 1212 XCSE 20240522 14:32:27.837000 16 1212 XCSE 20240522 14:32:27.837000 40 1212 XCSE 20240522 14:32:27.851000 27 1211 XCSE 20240522 14:35:40.116000 13 1211 XCSE 20240522 14:35:40.116000 13 1211 XCSE 20240522 14:35:40.116000 13 1211 XCSE 20240522 14:35:40.116000 7 1215 XCSE 20240522 14:43:47.135000 29 1215 XCSE 20240522 14:43:47.135000 18 1215 XCSE 20240522 14:43:47.135000 24 1215 XCSE 20240522 14:43:48.260000 16 1215 XCSE 20240522 14:43:48.278000 17 1215 XCSE 20240522 14:44:03.911000 15 1215 XCSE 20240522 14:44:06.426000 16 1215 XCSE 20240522 14:44:06.444000 23 1215 XCSE 20240522 14:44:46.087000 16 1215 XCSE 20240522 14:44:46.105000 21 1215 XCSE 20240522 14:45:13.268000 18 1215 XCSE 20240522 14:46:51.435000 18 1215 XCSE 20240522 14:46:51.453000 13 1216 XCSE 20240522 14:55:01.812000 82 1216 XCSE 20240522 14:55:01.812000 39 1216 XCSE 20240522 14:55:01.812000 16 1216 XCSE 20240522 14:55:01.812000 42 1216 XCSE 20240522 14:55:01.812000 2 1216 XCSE 20240522 14:55:01.812000 9 1216 XCSE 20240522 14:55:01.812000 26 1215 XCSE 20240522 15:01:47.441000 26 1214 XCSE 20240522 15:37:02.850000 12 1214 XCSE 20240522 15:37:02.850000 4 1214 XCSE 20240522 15:51:28.227000 31 1214 XCSE 20240522 15:55:40.247000 5 1214 XCSE 20240522 15:55:40.247000 13 1214 XCSE 20240522 15:55:40.247000 50 1213 XCSE 20240522 16:02:59.129000 13 1213 XCSE 20240522 16:03:00.657000 13 1213 XCSE 20240522 16:03:03.672000 12 1213 XCSE 20240522 16:04:04.344000 27 1213 XCSE 20240522 16:04:27.413000 25 1212 XCSE 20240522 16:07:36.170000 30 1213 XCSE 20240522 16:25:01.430000 44 1213 XCSE 20240522 16:25:01.430000 13 1213 XCSE 20240522 16:26:36.197000 13 1212 XCSE 20240522 16:32:04.664544 50 1212 XCSE 20240522 16:32:04.681527 19 1212 XCSE 20240522 16:32:04.684187 5 1212 XCSE 20240522 16:32:04.684471 10 1212 XCSE 20240522 16:32:04.691866 16 1212 XCSE 20240522 16:32:04.697739 13 1212 XCSE 20240522 16:32:04.697739 27 1212 XCSE 20240522 16:32:04.777748 13 1212 XCSE 20240522 16:32:36.140058 10 1212 XCSE 20240522 16:32:47.080005 42 1212 XCSE 20240522 16:32:47.106592 8 1212 XCSE 20240522 16:32:47.106621 8 1212 XCSE 20240522 16:32:47.106638 1 1212 XCSE 20240522 16:32:47.122407 10 1212 XCSE 20240522 16:32:47.122430 21 1212 XCSE 20240522 16:32:47.122451 10 1212 XCSE 20240522 16:32:47.122467 21 1212 XCSE 20240522 16:32:47.122467 23 1212 XCSE 20240522 16:32:47.122505 27 1212 XCSE 20240522 16:32:47.129447 18 1212 XCSE 20240522 16:32:47.129447 50 1212 XCSE 20240522 16:32:47.129480 21 1212 XCSE 20240522 16:32:47.130891 29 1212 XCSE 20240522 16:32:47.130907 4 1212 XCSE 20240522 16:32:47.130921 46 1212 XCSE 20240522 16:32:47.147849 4 1212 XCSE 20240522 16:32:47.147849 43 1212 XCSE 20240522 16:32:47.715171 7 1212 XCSE 20240522 16:32:47.974695 30 1212 XCSE 20240522 16:36:11.828947 20 1212 XCSE 20240522 16:36:11.828965 12 1213 XCSE 20240522 16:38:22.886326 1 1213 XCSE 20240522 16:38:22.886326 19 1213 XCSE 20240522 16:38:22.886326 50 1213 XCSE 20240522 16:38:22.886383 50 1213 XCSE 20240522 16:38:22.886396 50 1213 XCSE 20240522 16:38:22.903613 19 1213 XCSE 20240522 16:38:22.903685 4 1213 XCSE 20240522 16:38:22.903700 27 1213 XCSE 20240522 16:38:22.903702 4 1213 XCSE 20240522 16:38:22.903702 2 1213 XCSE 20240522 16:38:22.903734 48 1213 XCSE 20240522 16:38:22.903740 2 1213 XCSE 20240522 16:38:22.903740 31 1213 XCSE 20240522 16:38:22.903759 6 1213 XCSE 20240522 16:38:22.903777 13 1213 XCSE 20240522 16:38:22.904166 37 1213 XCSE 20240522 16:38:22.904166 2 1213 XCSE 20240522 16:38:22.906422 3 1213 XCSE 20240522 16:38:22.906505 5 1213 XCSE 20240522 16:38:22.906563 29 1213 XCSE 20240522 16:38:22.907498 9 1213 XCSE 20240522 16:38:22.910512 2 1213 XCSE 20240522 16:38:22.912875 18 1213 XCSE 20240522 16:38:22.912875 46 1213 XCSE 20240522 16:38:22.913279 4 1213 XCSE 20240522 16:38:22.913904 25 1213 XCSE 20240522 16:38:22.913904 11 1213 XCSE 20240522 16:38:22.914929 10 1213 XCSE 20240522 16:38:23.423925 29 1213 XCSE 20240522 16:38:23.584192 41 1213 XCSE 20240522 16:38:23.584192 7 1213 XCSE 20240522 16:38:23.637320 12 1213 XCSE 20240522 16:38:36.141035 12 1213 XCSE 20240522 16:39:36.140911 4 1213 XCSE 20240522 16:39:40.223762 15 1213 XCSE 20240522 16:39:42.672936 32 1213 XCSE 20240522 16:39:42.672936 14 1213 XCSE 20240522 16:40:27.746403 8 1213 XCSE 20240522 16:40:27.746442 28 1213 XCSE 20240522 16:40:27.746492 36 1213 XCSE 20240522 16:40:27.746506 14 1213 XCSE 20240522 16:40:27.746524 14 1213 XCSE 20240522 16:40:27.746537 14 1213 XCSE 20240522 16:40:27.746560 9 1213 XCSE 20240522 16:40:27.746574 13 1213 XCSE 20240522 16:40:27.767396 254 1213 XCSE 20240522 16:40:27.767396 50 1213 XCSE 20240522 16:40:27.767430 19 1213 XCSE 20240522 16:40:27.786503 31 1213 XCSE 20240522 16:40:27.786521 31 1213 XCSE 20240522 16:40:27.786527 50 1213 XCSE 20240522 16:40:27.787608 22 1213 XCSE 20240522 16:40:27.787639 28 1213 XCSE 20240522 16:40:27.787656 50 1213 XCSE 20240522 16:40:27.803364 4 1213 XCSE 20240522 16:40:27.803416 46 1213 XCSE 20240522 16:40:27.803439 50 1213 XCSE 20240522 16:40:27.804716 19 1213 XCSE 20240522 16:40:27.804749 31 1213 XCSE 20240522 16:40:27.820479 19 1213 XCSE 20240522 16:40:27.820479 24 1213 XCSE 20240522 16:40:27.820515 25 1210 XCSE 20240523 9:01:11.880000 88 1215 XCSE 20240523 9:13:21.814000 49 1215 XCSE 20240523 9:13:21.814000 12 1215 XCSE 20240523 9:15:06.532000 12 1215 XCSE 20240523 9:16:00.362000 12 1215 XCSE 20240523 9:16:59.179000 37 1213 XCSE 20240523 9:17:44.736000 39 1216 XCSE 20240523 9:19:02.750000 4 1216 XCSE 20240523 9:23:28.170000 8 1216 XCSE 20240523 9:23:28.170000 12 1216 XCSE 20240523 9:24:24.178000 12 1216 XCSE 20240523 9:25:16.215000 12 1216 XCSE 20240523 9:26:08.178000 2 1213 XCSE 20240523 9:26:40.426000 4 1216 XCSE 20240523 9:32:27.024000 3 1216 XCSE 20240523 9:32:27.024000 50 1216 XCSE 20240523 9:32:27.025000 9 1216 XCSE 20240523 9:32:27.043000 25 1215 XCSE 20240523 9:36:02.967000 27 1214 XCSE 20240523 9:37:06.031000 25 1213 XCSE 20240523 9:38:06.149000 25 1212 XCSE 20240523 9:38:31.456000 9 1215 XCSE 20240523 9:50:24.388000 6 1215 XCSE 20240523 9:50:24.388000 50 1215 XCSE 20240523 9:50:24.388000 12 1215 XCSE 20240523 9:50:24.388000 26 1214 XCSE 20240523 9:50:24.411000 12 1215 XCSE 20240523 9:51:15.148000 12 1215 XCSE 20240523 9:51:38.178000 5 1213 XCSE 20240523 9:52:29.820000 10 1213 XCSE 20240523 9:57:27.514000 25 1213 XCSE 20240523 10:08:21.156000 12 1213 XCSE 20240523 10:08:21.156000 1 1213 XCSE 20240523 10:31:07.965000 25 1212 XCSE 20240523 10:36:52.272000 25 1211 XCSE 20240523 10:40:44.675000 26 1211 XCSE 20240523 10:48:31.103000 25 1215 XCSE 20240523 11:12:25.277000 25 1214 XCSE 20240523 11:18:18.349000 13 1214 XCSE 20240523 11:18:18.349000 12 1214 XCSE 20240523 11:18:18.349000 17 1216 XCSE 20240523 11:19:14.201000 12 1216 XCSE 20240523 11:19:14.201000 50 1216 XCSE 20240523 11:19:14.201000 50 1216 XCSE 20240523 11:19:14.205000 8 1216 XCSE 20240523 11:19:14.232000 2 1218 XCSE 20240523 11:25:26.573000 12 1218 XCSE 20240523 11:25:26.970000 38 1217 XCSE 20240523 11:30:50.334000 12 1217 XCSE 20240523 11:30:50.334000 50 1217 XCSE 20240523 11:32:03.131000 4 1217 XCSE 20240523 11:37:04.024000 37 1218 XCSE 20240523 11:44:52.116000 37 1216 XCSE 20240523 11:50:00.065000 38 1217 XCSE 20240523 11:50:13.881000 1 1217 XCSE 20240523 11:50:13.881000 50 1217 XCSE 20240523 11:50:13.881000 10 1217 XCSE 20240523 11:50:13.881000 9 1217 XCSE 20240523 11:50:13.881000 12 1217 XCSE 20240523 11:50:13.881000 9 1217 XCSE 20240523 11:50:13.881000 20 1217 XCSE 20240523 11:50:13.881000 11 1217 XCSE 20240523 11:50:13.905000 7 1217 XCSE 20240523 11:50:13.905000 50 1217 XCSE 20240523 11:50:14.818000 2 1217 XCSE 20240523 11:50:14.819000 9 1217 XCSE 20240523 11:50:14.836000 10 1218 XCSE 20240523 11:57:45.087000 3 1218 XCSE 20240523 11:57:45.279000 49 1217 XCSE 20240523 11:58:29.011000 2 1217 XCSE 20240523 12:07:21.893000 9 1218 XCSE 20240523 12:07:21.912000 49 1217 XCSE 20240523 12:07:48.440000 10 1216 XCSE 20240523 12:09:12.810000 4 1216 XCSE 20240523 12:10:06.096000 13 1218 XCSE 20240523 12:11:40.944000 6 1217 XCSE 20240523 12:11:41.009000 10 1218 XCSE 20240523 13:05:58.670000 38 1217 XCSE 20240523 13:07:15.831000 13 1217 XCSE 20240523 13:07:15.831000 12 1217 XCSE 20240523 13:07:15.831000 4 1218 XCSE 20240523 13:08:07.919000 8 1217 XCSE 20240523 13:16:10.998000 1 1219 XCSE 20240523 13:20:11.057000 34 1222 XCSE 20240523 13:20:14.418000 9 1222 XCSE 20240523 13:20:14.435000 50 1223 XCSE 20240523 13:20:39.341000 25 1223 XCSE 20240523 13:20:39.341000 50 1223 XCSE 20240523 13:20:39.342000 52 1221 XCSE 20240523 13:24:08.103000 13 1221 XCSE 20240523 13:24:08.103000 13 1221 XCSE 20240523 13:24:08.103000 12 1222 XCSE 20240523 13:43:04.594000 2 1222 XCSE 20240523 13:43:04.594000 2 1222 XCSE 20240523 13:43:04.594000 2 1222 XCSE 20240523 13:43:04.594000 2 1222 XCSE 20240523 13:43:04.594000 2 1222 XCSE 20240523 13:43:04.594000 5 1222 XCSE 20240523 13:43:04.594000 2 1222 XCSE 20240523 13:43:04.594000 37 1221 XCSE 20240523 13:48:09.594000 39 1221 XCSE 20240523 13:49:32.926000 6 1223 XCSE 20240523 13:50:08.841000 23 1223 XCSE 20240523 13:50:08.858000 23 1223 XCSE 20240523 13:50:08.860000 23 1223 XCSE 20240523 13:50:08.861000 4 1223 XCSE 20240523 13:50:08.861000 29 1223 XCSE 20240523 13:50:08.861000 23 1223 XCSE 20240523 13:50:08.861000 56 1222 XCSE 20240523 13:50:10.715000 8 1222 XCSE 20240523 13:50:10.715000 15 1222 XCSE 20240523 13:55:05.762000 25 1224 XCSE 20240523 13:58:14.326000 2 1224 XCSE 20240523 13:58:14.326000 4 1224 XCSE 20240523 13:58:14.326000 1 1224 XCSE 20240523 13:58:14.373000 300 1225 XCSE 20240523 13:58:21.178000 717 1225 XCSE 20240523 13:58:21.178000 86 1224 XCSE 20240523 13:58:21.486000 41 1225 XCSE 20240523 13:58:39.860000 35 1225 XCSE 20240523 13:58:39.860000 13 1224 XCSE 20240523 14:11:36.469000 12 1224 XCSE 20240523 14:11:36.469000 13 1224 XCSE 20240523 14:11:36.469000 13 1224 XCSE 20240523 14:11:36.602000 9 1225 XCSE 20240523 14:12:05.176000 3 1225 XCSE 20240523 14:12:05.176000 12 1225 XCSE 20240523 14:12:13.176000 12 1225 XCSE 20240523 14:12:20.176000 12 1225 XCSE 20240523 14:12:41.177000 26 1223 XCSE 20240523 14:13:51.914000 11 1223 XCSE 20240523 14:13:51.914000 12 1223 XCSE 20240523 14:13:51.914000 14 1223 XCSE 20240523 14:13:52.066000 13 1223 XCSE 20240523 14:14:02.078000 11 1222 XCSE 20240523 14:22:25.725000 11 1224 XCSE 20240523 14:37:14.740000 2 1223 XCSE 20240523 14:42:43.442000 23 1223 XCSE 20240523 14:43:41.544000 12 1223 XCSE 20240523 14:43:41.544000 2 1223 XCSE 20240523 14:43:41.544000 3 1222 XCSE 20240523 14:45:02.520000 51 1222 XCSE 20240523 14:53:40.667000 29 1222 XCSE 20240523 14:53:40.931000 39 1222 XCSE 20240523 15:09:46.354000 10 1222 XCSE 20240523 15:11:23.603000 38 1222 XCSE 20240523 15:36:02.232000 12 1222 XCSE 20240523 15:41:39.057000 38 1222 XCSE 20240523 15:41:39.057000 21 1221 XCSE 20240523 15:45:43.926000 28 1221 XCSE 20240523 15:49:22.126000 12 1221 XCSE 20240523 15:49:22.126000 21 1221 XCSE 20240523 15:49:22.126000 12 1220 XCSE 20240523 15:50:58.680000 8 1219 XCSE 20240523 15:52:54.537000 53 1219 XCSE 20240523 15:52:54.537000 12 1219 XCSE 20240523 15:52:54.537000 50 1219 XCSE 20240523 15:52:54.560000 12 1219 XCSE 20240523 15:52:54.623000 12 1219 XCSE 20240523 15:52:54.912000 17 1219 XCSE 20240523 15:52:55.528000 12 1219 XCSE 20240523 15:52:56.521000 14 1219 XCSE 20240523 15:52:57.167000 76 1219 XCSE 20240523 15:56:49.273000 2 1218 XCSE 20240523 16:01:00.210000 15 1219 XCSE 20240523 16:03:09.435000 29 1218 XCSE 20240523 16:07:27.993000 3 1219 XCSE 20240523 16:08:57.323000 50 1221 XCSE 20240523 16:14:21.802000 74 1219 XCSE 20240523 16:23:51.179000 13 1219 XCSE 20240523 16:23:51.179000 12 1219 XCSE 20240523 16:23:51.179000 98 1218 XCSE 20240523 16:24:48.725000 544 1217 XCSE 20240523 16:24:48.725603 36 1219 XCSE 20240523 16:35:45.104000 29 1219 XCSE 20240523 16:35:45.104000 26 1219 XCSE 20240523 16:35:45.104000 130 1219 XCSE 20240523 16:35:45.107000 50 1219 XCSE 20240523 16:35:45.107000 80 1219 XCSE 20240523 16:35:45.123000 5 1218 XCSE 20240523 16:41:02.006000 13 1220 XCSE 20240523 16:41:52.907000 11 1220 XCSE 20240523 16:41:56.038000 17 1220 XCSE 20240523 16:41:59.886000 14 1220 XCSE 20240523 16:42:37.018000 11 1220 XCSE 20240523 16:42:41.923000 16 1220 XCSE 20240523 16:43:09.555000 13 1220 XCSE 20240523 16:44:50.161000 10 1217 XCSE 20240524 9:03:55.202000 12 1217 XCSE 20240524 9:04:32.226000 13 1217 XCSE 20240524 9:05:13.202000 3 1214 XCSE 20240524 9:05:29.012000 34 1214 XCSE 20240524 9:05:29.012000 37 1212 XCSE 20240524 9:05:57.937000 5 1211 XCSE 20240524 9:07:09.992000 15 1215 XCSE 20240524 9:11:41.552000 13 1216 XCSE 20240524 9:12:52.177000 2 1216 XCSE 20240524 9:12:52.177000 12 1216 XCSE 20240524 9:13:43.697000 2 1216 XCSE 20240524 9:14:34.697000 10 1216 XCSE 20240524 9:14:34.697000 12 1216 XCSE 20240524 9:15:32.700000 3 1216 XCSE 20240524 9:16:30.146000 9 1216 XCSE 20240524 9:16:30.146000 28 1212 XCSE 20240524 9:16:49.083000 9 1212 XCSE 20240524 9:16:49.083000 4 1211 XCSE 20240524 9:29:38.511000 1 1212 XCSE 20240524 9:34:09.098000 17 1212 XCSE 20240524 9:34:09.098000 2 1212 XCSE 20240524 9:34:11.765000 37 1211 XCSE 20240524 9:39:57.894000 40 1210 XCSE 20240524 9:57:29.423000 18 1210 XCSE 20240524 10:01:46.327000 26 1210 XCSE 20240524 10:51:19.662000 26 1210 XCSE 20240524 10:51:19.681000 16 1210 XCSE 20240524 10:51:26.768000 20 1210 XCSE 20240524 10:55:56.120000 6 1210 XCSE 20240524 10:56:33.560000 7 1210 XCSE 20240524 10:56:33.560000 7 1212 XCSE 20240524 10:57:02.821000 12 1212 XCSE 20240524 10:57:02.821000 50 1212 XCSE 20240524 10:57:02.821000 12 1212 XCSE 20240524 10:57:02.821000 13 1210 XCSE 20240524 10:57:28.255000 13 1210 XCSE 20240524 10:57:28.255000 22 1210 XCSE 20240524 11:00:14.402000 16 1210 XCSE 20240524 11:05:06.017000 31 1209 XCSE 20240524 11:13:37.908000 22 1211 XCSE 20240524 11:19:49.320000 16 1211 XCSE 20240524 11:20:06.014000 50 1211 XCSE 20240524 11:20:06.014000 50 1211 XCSE 20240524 11:20:47.753000 44 1213 XCSE 20240524 11:28:27.615000 50 1213 XCSE 20240524 11:29:00.072000 50 1213 XCSE 20240524 11:29:00.074000 16 1213 XCSE 20240524 11:29:00.074000 14 1213 XCSE 20240524 11:29:00.092000 37 1212 XCSE 20240524 11:29:43.964000 13 1212 XCSE 20240524 11:29:43.964000 20 1211 XCSE 20240524 11:35:49.391000 7 1211 XCSE 20240524 11:35:49.391000 38 1209 XCSE 20240524 11:44:40.118000 12 1209 XCSE 20240524 11:44:40.118000 13 1209 XCSE 20240524 11:44:40.118000 17 1213 XCSE 20240524 11:56:46.423000 12 1213 XCSE 20240524 11:56:46.423000 16 1213 XCSE 20240524 12:12:46.424000 18 1213 XCSE 20240524 12:12:46.513000 15 1213 XCSE 20240524 12:15:58.498000 22 1213 XCSE 20240524 12:15:58.498000 16 1213 XCSE 20240524 12:19:29.481000 16 1212 XCSE 20240524 12:25:51.735000 9 1212 XCSE 20240524 12:27:22.309000 12 1212 XCSE 20240524 12:27:22.309000 16 1212 XCSE 20240524 12:27:22.309000 38 1209 XCSE 20240524 12:27:22.446000 3 1212 XCSE 20240524 12:28:26.935000 1 1212 XCSE 20240524 12:28:26.935000 37 1212 XCSE 20240524 12:28:26.935000 50 1212 XCSE 20240524 12:30:00.024000 11 1212 XCSE 20240524 12:30:00.024000 19 1212 XCSE 20240524 12:30:00.025000 50 1212 XCSE 20240524 12:30:00.025000 37 1212 XCSE 20240524 12:30:00.043000 50 1212 XCSE 20240524 12:30:16.763000 18 1212 XCSE 20240524 12:30:17.837000 50 1212 XCSE 20240524 12:30:17.837000 16 1212 XCSE 20240524 12:30:18.921000 50 1212 XCSE 20240524 12:30:18.921000 17 1212 XCSE 20240524 12:38:30.015000 18 1212 XCSE 20240524 12:40:51.126000 17 1212 XCSE 20240524 12:40:51.163000 38 1210 XCSE 20240524 12:43:38.120000 37 1210 XCSE 20240524 12:59:34.131000 1 1210 XCSE 20240524 13:00:47.475000 14 1210 XCSE 20240524 13:01:50.015000 50 1210 XCSE 20240524 13:03:29.322000 12 1210 XCSE 20240524 13:04:46.447000 46 1211 XCSE 20240524 13:34:26.807000 18 1211 XCSE 20240524 13:34:26.807000 8 1211 XCSE 20240524 13:34:26.808000 17 1211 XCSE 20240524 13:45:10.014000 10 1211 XCSE 20240524 13:45:10.014000 16 1211 XCSE 20240524 14:04:46.430000 17 1211 XCSE 20240524 14:04:52.716000 17 1211 XCSE 20240524 14:05:09.323000 25 1211 XCSE 20240524 14:14:03.419000 22 1210 XCSE 20240524 14:43:01.221000 26 1210 XCSE 20240524 14:57:42.230000 11 1210 XCSE 20240524 15:07:53.424000 39 1210 XCSE 20240524 15:07:53.424000 63 1210 XCSE 20240524 15:11:13.811000 2 1209 XCSE 20240524 15:22:08.395000 63 1209 XCSE 20240524 15:22:08.395000 63 1208 XCSE 20240524 15:22:08.412000 120 1209 XCSE 20240524 15:22:08.412000 50 1209 XCSE 20240524 15:22:08.412000 50 1209 XCSE 20240524 15:22:08.415000 39 1209 XCSE 20240524 15:22:23.195000 50 1209 XCSE 20240524 15:22:23.215000 50 1209 XCSE 20240524 15:22:23.257000 50 1209 XCSE 20240524 15:22:23.258000 50 1209 XCSE 20240524 15:22:23.258000 50 1209 XCSE 20240524 15:22:23.624000 36 1209 XCSE 20240524 15:22:23.686000 38 1209 XCSE 20240524 15:22:36.061000 50 1209 XCSE 20240524 15:22:36.061000 25 1209 XCSE 20240524 15:22:36.061000 13 1208 XCSE 20240524 15:22:36.077000 50 1208 XCSE 20240524 15:22:36.078000 49 1207 XCSE 20240524 15:27:46.813000 31 1206 XCSE 20240524 15:31:13.631000 21 1206 XCSE 20240524 15:31:13.631000 13 1206 XCSE 20240524 15:31:13.631000 9 1208 XCSE 20240524 15:39:38.208000 26 1208 XCSE 20240524 15:39:38.208000 31 1208 XCSE 20240524 15:39:38.208000 50 1208 XCSE 20240524 15:39:38.208000 39 1208 XCSE 20240524 15:39:38.208000 1 1208 XCSE 20240524 15:39:38.232000 50 1208 XCSE 20240524 15:39:38.232000 43 1208 XCSE 20240524 15:39:41.627000 15 1208 XCSE 20240524 15:39:41.650000 17 1208 XCSE 20240524 15:40:12.015000 14 1208 XCSE 20240524 15:40:12.015000 18 1208 XCSE 20240524 15:40:12.038000 37 1208 XCSE 20240524 15:40:46.436000 14 1208 XCSE 20240524 15:40:46.436000 16 1208 XCSE 20240524 15:40:46.440000 63 1207 XCSE 20240524 16:05:48.962000 1 1209 XCSE 20240524 16:16:26.650000 17 1209 XCSE 20240524 16:16:54.024000 25 1209 XCSE 20240524 16:16:54.024000 13 1209 XCSE 20240524 16:18:35.015000 17 1209 XCSE 20240524 16:20:14.016000 19 1210 XCSE 20240524 16:26:11.099000 16 1211 XCSE 20240524 16:37:40.120200 1184 1211 XCSE 20240524 16:39:38.754176 60 1211 XCSE 20240524 16:40:10.144202 14 1211 XCSE 20240524 16:40:10.144242 45 1211 XCSE 20240524 16:40:35.375270 548 1211 XCSE 20240524 16:42:12.997137 420 1211 XCSE 20240524 16:42:12.997155

Attachment