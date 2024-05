BPCE : Eric Fougère élu président du conseil de surveillance du Groupe BPCE

Eric Fougère élu président du conseil de surveillance du Groupe BPCE

Paris, le 23 mai 2024

Le conseil de surveillance, qui s’est tenu ce jour à la suite de l’Assemblée Générale du Groupe BPCE, a élu Eric Fougère, par ailleurs président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté, à la présidence du conseil de surveillance du Groupe BPCE en remplacement de Thierry Cahn. Marie Pic-Pâris Allavena, par ailleurs présidente du conseil d’administration de la Banque Populaire Rives de Paris, a été élue vice-présidente du conseil de surveillance du Groupe BPCE.

Le conseil de surveillance a tenu à remercier chaleureusement Thierry Cahn pour son engagement et à saluer sa contribution pour le groupe et toutes ses entreprises durant son mandat de président du conseil de surveillance avec notamment la nomination d’un nouveau directoire sous la présidence de Nicolas Namias.

Pour Thierry Cahn, ancien président du conseil de surveillance du Groupe BPCE : « C'est avec la satisfaction du devoir accompli que je termine aujourd’hui mon mandat de président du conseil de surveillance, après avoir participé à des moments forts de l'histoire de notre groupe faits de transformation, de développement et d’une évolution sereine de la gouvernance. Je tiens à remercier l’ensemble du conseil pour la qualité de nos relations, les équipes du Groupe BPCE pour leur professionnalisme, et je souhaite à Eric Fougère, qui me succède au conseil, tout le succès possible. »

Pour Eric Fougère, président du conseil de surveillance du Groupe BPCE : « Je voudrais tout d’abord rendre hommage à Thierry Cahn, qui a présidé le conseil de surveillance de BPCE avec brio pendant trois ans. En tant que vice-président à ses côtés, j’ai beaucoup appris de sa vision stratégique et de son attention constante au bon fonctionnement du Conseil. Je le remercie sincèrement pour son soutien et sa bienveillance. Ma nomination intervient alors que le Groupe BPCE s’apprête à dévoiler son nouveau projet stratégique, porté par Nicolas Namias, président du directoire. Avec tous les membres du conseil je m’emploierai à accompagner les nouvelles ambitions du groupe dans le respect des rôles de chacun. Notre modèle coopératif, incarné par les Banques Populaires et les Caisses d’Épargne, est source de solidité pour le Groupe BPCE et permet de nous inscrire dans une trajectoire de croissance durable. Résolument ancré dans nos territoires, également tourné vers l’Europe et le monde, ce modèle a vocation à perpétuer nos engagements au service de nos clients et nos sociétaires. »

Biographie d’Eric Fougère, président du conseil de surveillance du Groupe BPCE

Diplômé du Mastère spécialisé Senior Management Bancaire du Centre d’études supérieures bancaires Paris, Éric Fougère est directeur financier, membre du directoire du Groupe Louis LATOUR à Beaune depuis 2006.

Il a débuté sa carrière au sein du groupe Le Crédit Lyonnais (LCL) où il a notamment occupé la fonction de directeur du marché des entreprises Bourgogne Franche-Comté.

Depuis 2013, il participe activement à la gouvernance de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, tout d’abord en tant qu’administrateur de la société locale d’épargne (SLE) Sud Côte d’Or, puis en qualité de président de cette SLE en janvier 2015 ; il est nommé membre du conseil d’orientation et de surveillance en avril de la même année et prend ensuite la présidence du comité des risques.

En 2019 il a été nommé président du conseil d’orientation et de surveillance (COS) de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté et membre du conseil de surveillance de BPCE.

En 2021 il est nommé vice-président du conseil de surveillance du Groupe BPCE.

Biographie de Marie Pic-Pâris Allavena, vice-présidente du conseil de surveillance du Groupe BPCE

Diplômée de l’ESSEC, Marie Pic-Paris Allavena démarre sa carrière dans le secteur bancaire, travaillant chez BNP Paribas et dans le groupe Crédit Agricole, où elle acquiert de solides compétences en montage d’opérations bancaires complexes, telles que le financement d’avions et les LBO.

En 1994, elle fonde Futurekids, des écoles d’informatique pour les enfants, qui les initient aux nouvelles technologies dès l’âge de 3 ans. Après avoir cédé sa société en 2002, elle occupe des postes de direction dans des cabinets de conseil, notamment chez Bernard Julhiet.

En 2007 elle rejoint le groupe Eyrolles éditeur familial indépendant - et bientôt centenaire - et en devient la directrice générale en 2008. Depuis 15 ans à ce poste, elle complète la ligne éditoriale vers des thématiques plus grand public et des romans. Elle a aussi été précurseur dans le développement des livres numériques.

Depuis 2019, Marie Pic-Paris Allavena est également présidente du conseil d’administration de la Banque Populaire Rives de Paris et administratrice de TF1.

Depuis 2021, elle est membre du conseil de surveillance du Groupe BPCE.

Outre le président du conseil de surveillance Eric Fougère, les 6 autres membres désignés par les Caisses d’Epargne sont :

Les présidents de conseil d’orientation et de surveillance des Caisses d’Epargne :

Françoise Lemalle - Caisse d’Epargne Côte d’Azur

- Caisse d’Epargne Côte d’Azur Benoit Pellerin - Caisse d’Epargne Normandie

- Caisse d’Epargne Normandie Philippe Rougeot - Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon

- Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon Valérie Savani – Caisse d’Epargne Loire-Centre

Les président(e)s de directoire des Caisses d’Epargne :

Christine Fabresse - Caisse d’Epargne CEPAC

- Caisse d’Epargne CEPAC Didier Patault - Caisse d’Epargne Ile-de-France

Outre la vice-présidente du conseil de surveillance Marie Pic-Pâris Allavena, les 6 autres membres désignés par les Banques Populaires sont :

Les présidents de conseil d’administration des Banques Populaires :

Catherine Mallet - Banque Populaire Occitane

- Banque Populaire Occitane François Brun - Casden

- Casden Philippe Henri - Banque Populaire Méditerranée

- Banque Populaire Méditerranée Jérôme Saddier - Crédit Coopératif

Les directeurs généraux des Banques Populaires :

Benoît Catel - Banque Populaire Grand Ouest

- Banque Populaire Grand Ouest Daniel Karyotis - Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

Les trois membres indépendants sont :

Valérie Pancrazi , présidente de Vap Conseils

, présidente de Vap Conseils Anne - Claude Pont , présidente de Wilov

, présidente de Wilov Kadidja Sinz, directrice Europe de Liberty Specialty Market





Les deux représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales représentatives sont :

Bertrand Guyard , CFDT

, CFDT Nicolas Getti, UNSA

Et participent également en qualité de censeurs :

André Joffre , président de la Fédération Nationale des Banques Populaires, président du Conseil d’Administration de la Banque Populaire du Sud

, président de la Fédération Nationale des Banques Populaires, président du Conseil d’Administration de la Banque Populaire du Sud Alain Di Crescenzo , président de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne, président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées

, président de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne, président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées Jean-Paul Julia , directeur général de la BRED Banque Populaire

, directeur général de la BRED Banque Populaire Bruno Deletré , président du directoire de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe

, président du directoire de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe Frédérique Destailleur , présidente du directoire de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes

, présidente du directoire de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes Mathieu Requillart, directeur général de la Banque Populaire Val de France

Et le représentant du comité d’entreprise de BPCE :

Thierry Bonhomme





Le directoire du Groupe BPCE, présidé par Nicolas Namias est composé de :

Béatrice Lafaurie, directrice générale en charge des Ressources humaines

directrice générale en charge des Ressources humaines Hélène Madar, directrice générale Banque de proximité et Assurances

directrice générale Banque de proximité et Assurances Jérôme Terpereau, directeur général en charge des Finances





À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).





