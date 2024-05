AdUX - Accord d’Euronext pour que les titres d’AdUX soient radiés du marché réglementé d’Euronext Amsterdam à compter du 24 juin 2024.

Communiqué de presse

Accord d’Euronext pour que les titres d’AdUX soient radiés du marché réglementé d’Euronext Amsterdam à compter du 24 juin 2024.

Paris, le 27 mai 2024, 12h – Le groupe AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX), spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur a obtenu l’accord d’Euronext le 24 mai 2024 pour que ses titres soient radiés du marché réglementé d’Euronext Amsterdam à compter du 24 juin 2024.

AdUX rappelle à ses actionnaires que l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui s’est tenue le 22 avril 2024 a approuvé le projet de radiation des actions d’AdUX des marchés réglementés Euronext Paris et Euronext Amsterdam et de leur transfert simultané sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. Le Conseil d’administration, réuni le 22 avril 2024 à la suite de l’Assemblée Générale, a décidé la mise en œuvre de ce transfert.

Sous réserve de l'accord d'Euronext, la cotation des titres de la société sur Euronext Growth s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

23 juin 2024







Dernier jour de cotation des titres d’AdUX sur le marché réglementé Euronext Paris

Dernier jour de cotation des titres d’AdUX sur le marché réglementé Euronext Amsterdam 24 juin 2024



Radiation des titres de la Société du marché réglementé Euronext Amsterdam

Radiation des titres de la Société du compartiment C du marché réglementé Euronext Paris

Admission des titres de la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris

A PROPOS D’ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 millions d’euros en 2023.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext).



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur www.adux.com

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que ADUX Groupe estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

ADUX Groupe opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger.

