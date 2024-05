Bombardier annonce qu’elle a l’intention de se défendre vigoureusement après que la Cour supérieure du Québec ait autorisé l’institution d’une action collective en valeurs mobilières divulguée précédemment pour les personnes ayant acheté des titres du 2 août 2018 au 8 novembre 2018

MONTRÉAL, 27 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (« Bombardier » ou la « Société ») a annoncé qu’elle a l’intention de contester vigoureusement une action collective en dommages que la Cour supérieure du Québec a autorisé le demandeur Denis Gauthier à instituer en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec à son encontre (la « décision d’autorisation »). Bombardier et les défendeurs nient tout acte répréhensible.

La Cour ne s’est pas encore penchée et n’a pas statué sur le bien-fondé des allégations et Bombardier examine actuellement la décision d’autorisation et évalue ses options, y compris la possibilité d’un appel.

Comme il a été indiqué précédemment, en février 2019, le demandeur a requis l’autorisation d’intenter une action collective devant la Cour supérieure du Québec contre Bombardier et certains de ses anciens dirigeants, MM. Alain Bellemare et John Di Bert, alléguant que Bombardier et les défendeurs avaient fait des représentations mensongères et trompeuses, notamment une omission de présentation en temps opportun de faits importants concernant ses prévisions pour 2018.

Le demandeur a obtenu l’autorisation de représenter « toute personne ou entité qui a acquis ou acheté des titres de Bombardier durant la période débutant le 2 août 2018 et se terminant le 8 novembre 2018 et qui ont détenu ces titres jusqu’au 8 novembre 2018 ».

