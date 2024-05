Investeringsforeningen Investin – Godkendelse af overflytning af to afdelinger

På den ordinære generalforsamling den 19. april 2024 i Investeringsforeningen Investin blev det vedtaget, at flytte afdeling I&T Nordiske Aktier Large Cap og afdeling I&T Globale Aktier ESG Select til Investeringsforeningen Wealth Invest.

Finanstilsynet har nu godkendt overflytningen af de to afdelinger, jf. vedhæftede godkendelsesbrev.

Overflytningen vil ske iht. tidligere offentliggjorte overflytningsplan og -redegørelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted på tlf. 44 55 91 60.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Investin

Tage Fabrin-Brasted

Direktør

Vedhæftet fil