Kapitalforeningen BLS Invest - planlagt suspension

I forlængelse af tidligere meddelelser om skifte af administrationsselskab samt skift af depotbank og depositar for Kapitalforeningen BLS Invest kan det herved oplyses, at som led i transitionen suspenderes handlen med de berørte afdelingers beviser fra og med torsdag den 30. maj 2024 og forventeligt til og med mandag den 3. juni 2024. Såfremt det er muligt for det overtagende investeringsforvaltningsselskab (Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ”IFS SEBinvest A/S”) korrekt at prissætte afdelingerne i løbet af den 3. juni 2024, vil IFS SEBinvest A/S anmode om at få suspensionen ophævet.

De berørte afdelinger (herefter "Afdelingerne") er følgende:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur DK0060188902 Danske Aktier KL BLKDA DK0060189041 Globale Aktier KL BLKGA DK0060560167 Globale Aktier Akk. BLIGAA DK0061143260 Danske Aktier Akk. BLKDKAA

Tidsplan:

29. maj 2024: Sidste handelsdag for Afdelingernes beviser inden transitionen.

30. maj 2024 – 03. Juni 2024. Suspension af handel med Afdelingernes beviser samt emissioner og indløsninger. Såfremt det er muligt at ophæve suspensionen i løbet af den 03. juni 2024, vil markedet blive informeret.

04. Juni 2024: Forventelig første handelsdag for Afdelingernes beviser hos IFS SEBinvest A/S

Eventuelle spørgsmål om Afdelingerne, kan fra den 03. juni 2024 rettes til CEO i IFS SEBinvest A/S Lise Bøgelund Jensen på tlf.: 33 28 28 28

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til COO i Nykredit Portefølje Administration A/S Jakob Niss Arfelt på tlf.: 44 55 90 69.

Med venlig hilsen

Direktør

Tage Fabrin-Brasted