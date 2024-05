Quadient annonce une croissance solide de son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024, à +3,2 % en données publiées, conforme à ses attentes

Points clés

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 de 261 millions d’euros, en croissance de 3,2 % en données publiées , incluant la contribution des dernières acquisitions (Daylight et Frama) et en croissance organique ( 1 ) de 1,0 %

du premier trimestre 2024 de 261 millions d’euros, , incluant la contribution des dernières acquisitions (Daylight et Frama) et en Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 1,2 % et représentent 72 % du chiffre d’affaires total

ont enregistré une croissance organique de et représentent du chiffre d’affaires total 155 millions d’euros de nouveaux financements levés en anticipation du refinancement de l’emprunt obligataire arrivant à échéance début 2025

en anticipation du refinancement de l’emprunt obligataire arrivant à échéance début 2025 Perspectives de croissance positive confirmées pour 2024

Présentation du plan stratégique 2024-2026 lors d’un Capital Markets Day prévu le 19 juin 2024

Paris, le 27 mai 2024,

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce ce jour son chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 (période close le 30 avril 2024).

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient S.A., a déclaré : « Nous avons bien débuté l’exercice 2024 avec un premier trimestre conforme à nos attentes. La croissance publiée de notre chiffre d’affaires a atteint 3,2 %, une réalisation que nous jugeons solide. Cette croissance a été portée par la bonne performance de nos activités software avec notamment une forte accélération de la base de revenus annuels récurrents, (ARR(2) qui a atteint 215 millions d’euros, soit une augmentation organique(3) de 17 % sur une base annualisée par rapport à la fin de l’année 2023. Nos activités liées au courrier ont continué de faire preuve d’une forte résilience et à surperformer l’ensemble du marché avec un nouveau trimestre en recul très limité, tandis que les revenus de nos activités de consignes colis intelligentes restent encore affectés par l’évolution, vers une rémunération au volume, du contrat commercial négocié avec Yamato. Cependant, l’augmentation des volumes, qu’il s’agisse de colis déposés ou de colis retirés, est encourageante et valide notre stratégie de déploiement de réseaux ouverts au Royaume-Uni et en France. Enfin, nos dernières acquisitions, Daylight et Frama, ont également contribué à la croissance de nos revenus et leurs intégrations se déroulent comme prévu.

Nous restons confiants dans notre capacité à générer sur l’ensemble de l’année une croissance organique positive de notre chiffre d’affaires ainsi que de notre résultat opérationnel courant avant charges liées aux acquisitions. Nous donnerons plus d’informations sur nos perspectives à moyen terme lors de notre prochain Capital Markets Day qui se tiendra le 19 juin prochain. »

Commentaires sur l’activité du premier trimestre 2024

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 261 millions d’euros lors du premier trimestre 2024, ce qui représente une croissance publiée de 3,2 % et de 1,0 % en organique par rapport au premier trimestre 2023, des niveaux conformes aux attentes du Groupe. Les données publiées intègrent un effet de change quasiment nul et un effet périmètre positif de 6 millions d’euros. Les changements de périmètre concernent les acquisitions de Daylight en septembre 2023 et de Frama en février 2024.

Chiffre d’affaires consolidé – Premier trimestre 2024

En millions d’euros T1 2024 T1 2023(a) Variation Variation organique Intelligent Communication Automation 64 58 +8,5 % +6,0 % Mail-Related Solutions 178 174 +2,5 % (0,2) % Parcel Locker Solutions 20 21 (6,3) % (3,4) % Total Groupe 261 253 +3,2 % +1,0 % (a) Les comptes de l’exercice 2023 publiés en mars 2024 reflétaient la décision de Quadient de faire une revue des options stratégiques concernant l’activité Mail-Related Solutions en Italie en vue de se séparer de cette activité au cours des 12 prochains mois. Comme ce fut le cas dans les comptes annuels de l’exercice 2023, les revenus du premier trimestre 2023 de cette activité ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe, la contribution de cette filiale étant présentée en activités abandonnées. Ceci est toujours le cas au premier trimestre 2024.

Intelligent Communication Automation

Le chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation a atteint 64 millions d’euros au premier trimestre 2024. Par rapport au premier trimestre 2023, il est en croissance organique de 6,0 % et en hausse de 8,5 % en données publiées (incluant la contribution de Daylight). La croissance de l’activité est encore affectée par l’impact du report dans l’implémentation de deux grands projets, annoncé au cours du troisième trimestre 2023.

A la fin du premier trimestre 2024, la base de revenus récurrents annuels (ARR(2)), qui représente un indicateur avancé des futurs revenus liés aux souscriptions, atteignait 215 millions d’euros, contre 206 millions d’euros à la fin de l’exercice 2023, ce qui représente une croissance organique(3) de 17 % sur un rythme annualisé par rapport à fin 2023. Au cours du trimestre, les prises de commandes ont été solides tant pour les modules d’automatisation de la communication que pour les modules d’automatisation des processus de gestion financière, les commandes passées par des clients de l’activité Mail-Related Solutions représentant près de 30 % de l’ensemble des commandes de la période.

L’activité Intelligent Communication Automation a enregistré au cours du premier trimestre 2024 de bonnes performances commerciales. Par exemple, plus de 700 nouvelles petites et moyennes entreprises sont venues accroître la base clients de Quadient au cours du trimestre. Par ailleurs, Quadient a conclu des contrats s’étalant sur plusieurs années avec plusieurs grandes sociétés américaines d’assurance santé. Ces contrats représentent un montant total de 4,5 millions d’euros de revenus de souscription, dont un gros contrat de 3 ans d’une valeur annuelle moyenne de 1 million d’euros. Ces contrats sont une nouvelle reconnaissance de la qualité de l’offre de Quadient en matière de gestion de la communication clients et de sa capacité à répondre aux besoins complexes de grandes sociétés.

L’enregistrement des clients sur la plateforme cloud Quadient Hub est désormais quasiment terminé, la proportion de clients connectés à la plateforme atteignant 88 % à la fin du premier trimestre 2024. Ce déploiement est allé de pair avec la vente à des clients existants de nombreux modules d’automatisation du processus de gestion des comptes clients et d’automatisation du processus de gestion des comptes fournisseurs, plusieurs contrats ayant même conjugué les deux fonctions.

Les revenus liés aux souscriptions ont connu une forte croissance organique, à +9,0 %. Ils représentent désormais 82 % du chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation, progressant à nouveau par rapport à la proportion de 80 % qui était la leur au premier trimestre 2023. La proportion de clients abonnés en mode SaaS atteint également 82 % à la fin du premier trimestre 2024.

Le changement de modèle économique – des ventes de logiciels installés sur site vers un système d’abonnements en mode SaaS –, conjugué à la baisse des besoins d’installation et de support, a continué de provoquer une diminution des services professionnels et des ventes de licences qui, ensemble, ne représentent plus que 18 % du chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation.

Mail-Related Solutions

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions a atteint 178 millions d’euros au premier trimestre 2024, en repli de seulement 0,2 % en organique. En données publiées, l’activité a enregistré une croissance de 2,5 % grâce à la contribution de Frama. Le processus d’intégration de Frama se déroule bien, l’objectif étant désormais tourné vers le renouvellement de la base installée et le développement de ventes croisées.

Les ventes d’équipements ont enregistré une croissance organique de 4,1 % au cours du premier trimestre 2024, grâce aux contributions positives, non seulement de l’Amérique du Nord, mais également de la France et du segment International. Le choix d’investir dans le renouvellement de l’offre produits continue de soutenir le placement de nouveaux produits qui se maintient à un niveau solide, comme en témoigne la nouvelle progression du taux de pénétration des nouveaux équipements qui atteignait 33,8% de la base installée à la fin du premier trimestre 2024 l’exercice contre 31,5 % à la fin de l’exercice 2023.

Les revenus liés aux souscriptions, qui représentent 69 % du chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions, ont enregistré un recul organique limité de 2,0 % au cours du premier trimestre 2024, soutenus à la fois par le niveau robuste de placements d’équipements en location et par l’impact positif sur le niveau des revenus récurrents des récentes bonnes performances en matière de ventes d’équipement.

Enfin, les ventes croisées de solutions d’Intelligent Communication Automation auprès des clients de l’activité Mail-Related Solutions continuent à un rythme soutenu, représentant en valeur près de 30% des prises de commandes de l’activité Intelligent Communication Automation, comme mentionné précédemment.

Parcel Locker Solutions

Le chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions a atteint 20 millions d’euros au premier trimestre 2024, ce qui représente un recul organique de 3,4 % et une baisse de 6,3 % en données publiées par rapport au premier trimestre 2023.

Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 2,8 % au cours du premier trimestre 2024, bénéficiant à la fois du déploiement du réseau ouvert de consignes au Royaume-Uni ainsi que de la contribution de la base installée, notamment soutenus par l’engagement d’un plus grand nombre de transporteurs à utiliser les réseaux ouverts de consignes Quadient. Cependant, l’accent mis sur un modèle basé sur le taux d’utilisation des consignes continue de peser sur les revenus liés aux souscriptions (modification des contrats commerciaux avec Yamato au Japon au troisième trimestre 2023). Le taux d’utilisation de la plateforme mondiale de consignes est resté solide, celui-ci atteignant 58% au cours du premier trimestre 2024. Au total, les revenus liés aux souscriptions ont représenté 68 % du chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions au premier trimestre 2024 contre 65 % au premier trimestre 2023.

Les ventes d’équipements et de licences ont été en baisse organique de 20,2 % au premier trimestre 2024. Les ventes d’équipements ont baissé en raison du plus faible nombre d’installations de nouvelles consignes en Amérique du Nord.

Au 30 avril 2024, la base installée de consignes colis intelligentes de Quadient atteignait environ 20 800 unités dans le monde contre environ 20 200 unités à la fin de l’exercice 2023, reflétant une accélération du rythme d’installation de nouvelles consignes, notamment au Royaume-Uni, alimentée par les partenariats signés par Quadient en vue d’installer des consignes dans de nouvelles localisations appropriées.

Gestion des échéances de dettes

Afin d’anticiper le refinancement du montant résiduel(4) de son emprunt obligataire doté d’un coupon de 2,25 % et d’une durée de 5 ans arrivant à échéance début 2025, Quadient a levé :

140 millions d’euros au travers d’un placement privé Schuldschein réparti entre 117,5 millions d’euros et 26 millions de dollars US, avec des échéances allant de 3 à 7 ans ;

15 millions d’euros via des emprunts contractés auprès de Bpifrance, avec des maturités de 4 et 7 ans selon les tranches.

Perspectives 2024 inchangées

Quadient confirme ses prévisions financières pour l'exercice 2024 et table toujours sur une croissance organique de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions.

Avec une croissance organique des ventes au premier trimestre 2024 conforme aux attentes et des prises de commande solides au cours de la période, l'exercice 2024 a démarré de manière positive pour Quadient. De plus, le second semestre 2024 bénéficiera d'une base de comparaison plus facile pour les solutions logicielles et les consignes colis, en raison de la fin de l'impact négatif du report dans l’implémentation des deux grands contrats SaaS et du changement d'accord commercial avec Yamato, intervenu au début du second semestre 2023.

Des objectifs financiers supplémentaires ainsi qu’une vision stratégique de sa trajectoire à trois ans seront présentés lors du Capital Markets Day qui se tiendra le 19 juin 2024.

Faits marquants du premier trimestre 2024

Quadient confirme son éligibilité au dispositif PEA‑PME

Le 2 avril 2024, Quadient a annoncé répondre aux critères d’éligibilité du dispositif PEA‑PME tels qu’indiqués dans les dispositions de l’article L. 221‑32‑2 du Code monétaire et financier.

Première conférence virtuelle « Quadient Connects » : aider les entreprises à innover toujours plus et accélérer leur transformation digitale

Le 15 avril 2024, Quadient a annoncé l’organisation de sa première conférence virtuelle Quadient Connects le 15 mai 2024, qui rassemblera des dirigeants et décideurs d'organisations de toutes tailles, notamment ceux issus de sa communauté de plus de 400 000 clients.

Drupa 2024 : Quadient présentera ses dernières innovations en matière de logiciels cloud et solutions

Le 25 avril 2024, Quadient a annoncé qu’il présentera ses systèmes d'expédition et de gestion du courrier les plus avancés, combinés à la puissance de ses solutions logicielles et à sa nouvelle technologie d'impression directe, à l’occasion de la Drupa 2024, l'un des plus grands salons professionnels au monde pour les technologies d'impression et de courrier. L'événement se déroulera du 28 mai au 7 juin à Düsseldorf, en Allemagne, et réunira des professionnels du monde entier dans le domaine des services d'impression, de l’informatique, et de la communication physique et numérique.

Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2023

Le 30 avril 2024, Quadient a annoncé avoir déposé le 29 avril 2024, son document d’enregistrement universel 2023, au format xHTML, auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») référencé sous le numéro D.24-0365.

Événements post-clôture

Quadient décroche des contrats majeurs avec des leaders du secteur de la santé aux États-Unis

Le 8 mai 2024, Quadient a annoncé la signature de plusieurs contrats majeurs pour ses solutions logicielles d'Automatisation Intelligente des Communications avec des acteurs majeurs du secteur de la santé aux États-Unis. Ces accords, évalués collectivement à environ 4,5 millions d’euros sur des contrats pluriannuels, témoignent du succès continu de Quadient sur le marché de la gestion de la communication client (CCM).

Quadient nommée Leader Technologique pour la troisième année consécutive dans la SPARK Matrix 2024 pour les applications de gestion des comptes clients

Le 20 mai 2024, Quadient a annoncé avoir été nommée Leader Technologique pour la troisième année consécutive dans le rapport d’analyse SPARK Matrix™ 2024 pour les applications de gestion des comptes clients du cabinet indépendant Quadrant Knowledge Solutions. Les rapports SPARK Matrix fournissent une analyse concurrentielle détaillée du marché mondial et ses principales tendances ainsi que ses acteurs.

KeyNest choisit le réseau ouvert de consignes Quadient pour étendre son service d'échange de clés au Royaume-Uni

Le 23 mai 2024, Quadient a annoncé avoir signé au Royaume-Uni un accord de partenariat exclusif avec KeyNest, acteur mondial des services d'échange de clés pour les hôtes Airbnb et les professionnels de l'immobilier. Dans le cadre de ce nouvel accord, le réseau ouvert de consignes colis Quadient, déjà adopté par des millions de consommateurs dans le pays, propose désormais un nouveau service pratique au-delà de la livraison de colis.

Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale

Le 24 mai 2024, Quadient a informé ses actionnaires qu’une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société se tiendra le vendredi 14 juin 2024 à 14 heures, en présentiel et par retransmission en direct, au Courtyard par Marriott Paris Arcueil, 6 avenue du Président Allende, 94110 Arcueil.

Pour en savoir plus sur les publications de Quadient, vous retrouverez tous les communiqués de presse sur le site investisseurs du Groupe à l’adresse suivante : https://invest.quadient.com/communique-de-presse .

***

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur : https://invest.quadient.com/

Annexes

Chiffre d’affaires consolidé par géographie – Premier trimestre 2024

En millions d’euros T1 2024 T1 2023 Variation Variation organique Amérique du Nord 150 145 +3,3 % +2,4 % Principaux pays européens(a) 89 84 +5,6 % (1,4) % International(b) 23 24 (5,8) % +0,9 % Total Groupe 261 253 +3,2 % +1,0 % (a) Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie (hors MRS), Royaume-Uni et Suisse.

(b) Le segment International regroupe les activités Intelligent Communication Automation, Mail-Related Solutions et de Parcel Locker Solutions en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.





Les données présentées ne tiennent pas compte de la filiale italienne Mail-Related Solutions reclassée en tant qu'activité abandonnée en 2023.

(1) Le chiffre d’affaires du T1 2024 est comparé au chiffre d’affaires du T1 2023, à taux de change constants (impact de change quasi nul) auquel est ajouté le chiffre d’affaires pro rata temporis de Daylight et de Frama pour un montant consolidé de 6 millions d’euros sur la période.

(2) Indicateur avancé des futurs revenus liés aux souscriptions.

(3) L’ARR de la fin du premier trimestre 2024 a été affecté par un effet devises négatif de 0,3 million d’euros par rapport au 31 janvier 2024.

(4) Montant résiduel au 31 janvier 2024 : 267,6 millions d’euros

