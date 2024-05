Nanterre, le 27 mai 2024

VINCI obtient le renouvellement du contrat d’entretien et d’amélioration des routes de Milton Keynes au Royaume-Uni

Amélioration des routes et de l’espace public pour la ville de Milton Keynes dans le comté du Buckinghamshire

Un contrat d’environ 230 millions d’euros (200 millions de livres sterling) sur huit ans avec une option de prolongation de quatre ans supplémentaires

La ville de Milton Keynes, située dans le Buckinghamshire, a renouvelé le contrat d’entretien et d’amélioration de ses infrastructures routières à Ringway, filiale de VINCI Construction au Royaume-Uni.

Ce nouveau contrat prendra effet en septembre 2024 pour une période initiale de huit ans, avec deux périodes de prolongation possibles de deux ans chacune.

D’un montant annuel d’environ 29 millions d'euros (environ 25 millions de livres sterling), il comprend tous les travaux d'entretien courant et cyclique des routes, les inspections de sécurité, les interventions d'urgence ainsi que diverses améliorations routières.

Ringway est en charge de l’entretien des 1 100 km de chaussées et 1 800 km de voies piétonnes de cette ville depuis 2014.

Les contrats d’entretien de long terme de Ringway représentent plus de 43 000 km de voiries et 600 000 équipements de la route dans les villages, villes et agglomérations du Royaume-Uni.

