COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE LA CRÉATION D’UN NOUVEAU PÔLE DÉDIÉ AU RACING ET LE DÉVELOPPEMENT DE SON PREMIER VOLANT

NACON ANNONCE LA CRÉATION D’UN NOUVEAU PÔLE DÉDIÉ AU RACING ET LE DÉVELOPPEMENT DE SON PREMIER VOLANT



Paris (France), le 28 mai 2024 – Fort de nombreuses années d’expertise au service des joueurs, NACON est heureux d’annoncer aujourd’hui la mise en place d’un nouveau département dédié au Racing.

Cette création est le fruit d’une double compétence acquise auprès du studio KT Racing depuis plus de 10 ans et des ingénieurs de NACON, qui développent des accessoires gaming premium et innovants. Ce nouveau pôle est dirigé par Sébastien Waxin, déjà responsable du catalogue Racing depuis 12 ans chez NACON.

À l’occasion de la création de ce nouveau département Racing, NACON lève le voile sur Revosim, marque premium qui accueille déjà une nouveauté majeure dans son catalogue : le premier volant de la marque. Equipé d’un moteur Direct Drive, d’un premier volant GT et d’un set de pédales avec cellule de charge, son prototype est présenté en exclusivité à la Bigben Week qui a ouvert ses portes ce début de semaine. Le nouveau volant Revosim offre un concentré de technologie alliant réactivité, précision et qualité.

« Nous sommes fiers de présenter en exclusivité à la Bigben Week le prototype de notre premier volant racing premium. Son développement s’inscrit dans l’évolution naturelle du savoir-faire de NACON, dont la nouvelle marque Revosim en est le reflet : d’un côté la Révolution, marque fleuron des accessoires NACON, et de l’autre l’expérience acquise dans le Sim racing depuis de nombreuses années. Nous sommes impatients de pouvoir dévoiler toute sa technicité dans les mois à venir » déclare Sébastien Waxin, directeur du département Racing chez NACON.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques et d’atteindre son ambition de devenir un des leaders mondiaux du gaming. https://www.nacongaming.com/

