La téléphonie fixe : toujours un must have dans le secteur de l’hôtellerie

En pleine transformation, le secteur de l’hôtellerie n’a jamais été autant en recherche de solutions lui permettant d’offrir une expérience unique à ses clients. Dans ce contexte, tous les postes sont concernés : ameublement, design et bien sûr numérique. Si l’on pense spontanément aux téléviseurs et autres dispositifs connectés, il faut également prendre en compte la notion de téléphonie.

En effet, bien que l’utilisation des smartphones gagne depuis de nombreuses années des parts de marché, l’utilisation de la téléphonie fixe reste plébiscitée par la clientèle hôtelière et un facteur de différenciation important pour les hôteliers, notamment ceux qui souhaitent toucher une cible CSP+ et ++.

Repenser la téléphonie et proposer des solutions adaptées aux attentes des professionnels de l’hôtellerie

La téléphonie dans l’industrie hôtelière doit être pensée pour répondre à ses usages. Ce point est fondamental avant de s’équiper de telle ou telle solution. Il est alors important de proposer aux clients des appareils dotés de fonctions spécifiques pour accéder à un panel de services internes par exemple ou passer leurs appels vers l’extérieur : touches de numérotation rapide pour tous les besoins importants (réception, réveil, réservation, appel d’urgence, etc.) jusqu’à la sélection des systèmes les plus avantageux : IP/DECT over IP ou WiFi.

À ces différents points, il est aussi important d’évoquer la notion d’ergonomie et de design, notamment dans le cadre des réaménagements des chambres d’hôtel. Sur ce point, proposer des téléphones qui s’intègrent parfaitement aux environnements existants est un impératif qui permettra de renforcer la notion de qualité véhiculée par les hôteliers. Cela participera fortement à la qualité de l’expérience utilisateur proposée et permettra à l’hôtel de se distinguer et de renforcer significativement son avantage concurrentiel sur le marché.

Garantir une sécurité d’usage en prenant en compte la contrainte sanitaire

Une forte appréhension des utilisateurs de devices est largement liée à la propreté de ces derniers. Cela est particulièrement vrai pour les téléphones. En ce sens, au regard des nombreuses manipulations effectuées dans les hôtels, il est important de privilégier des équipements qui pourront limiter les risques sanitaires en proposant des équipements bénéficiant de matériaux antibactériens.

À travers ces différents éléments, on comprend donc que les téléphones fixes dans les hôtels ne peuvent se résumer à être de simples équipements traditionnels, mais véritablement des dispositifs avancés qui permettront aux clients de pouvoir téléphoner dans les meilleures conditions depuis leur chambre ou dans des salles de réunions des hôtels.

Par Grégory Rogé Channel Director France chez Snom