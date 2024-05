Yaras generalforsamling vedtar utbytte og velger styremedlemmer i tråd med valgkomiteens innstilling

Yaras generalforsamling ble avholdt 28. mai 2024. Generalforsamlingen vedtok et utbytte på 5,00 kroner pr. aksje og valg av medlemmer til styret og valgkomiteen i tråd med valgkomiteens innstilling.

Alle saker på agendaen ble godkjent av generalforsamlingen i tråd med forslagene i innkallingen, bortsett fra sak 13 (forslag fra aksjeeier) hvor forslaget ikke fikk nødvendig tilslutning.

Utbyttet på 5,00 kroner pr. aksje utbetales 6. juni 2024 til aksjonærer pr. 28. mai 2024. Yara-aksjen noteres eks. utbytte fra og med 29. mai 2024. Utbyttet for 2023 tilfaller aksjonærer som er registrert i Selskapets aksjeeierregister i verdipapirsentralen (VPS) per utløpet av 30. mai 2024. Utbyttet til rettighetshavere under ADR-programmet (American Depository Receipts) tilfaller rettighetshavere per 30. mai 2024 med utbetalingsdato 13. juni 2024.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble Trond Berger, Jannicke Hilland, John Gabriel Thuestad og Tove Feld gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på to år. Etter generalforsamlingen består styret i Yara International ASA av 11 medlemmer, inkludert fire ansattrepresentanter og har følgende sammensetning:

Generalforsamlingen vedtok å fornye Styrets fullmakt til erverv av egne aksjer. Styret gis dermed fullmakt til erverv av opp til 5 prosent av Yaras aksjer frem til neste ordinære generalforsamling. Yara har fornyet avtalen med Den norske stat om proporsjonal innløsing av Statens aksjer, slik at Statens eierandel på 36,21% ikke endres som følge av tilbakekjøp.

Fullstendig protokoll fra generalforsamlingen vil bli gjort tilgjengelig på Yaras hjemmeside: https://www.yara.com/investor-relations/reports-presentations/

Om Yara

Yaras formål er å sørge for mat til verdens befolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, og ta vare på jorden, gjennom å kutte utslippene fra produksjon av gjødsel og utvikle utslippsfrie energiløsninger.

For å drive frem det grønne skiftet innen gjødselproduksjon, skipsfart og andre kraftintensive industrier, vil Yara produsere ammoniakk med vesentlig lavere utslipp. Vi bidrar med digitale verktøy til presisjonslandbruk og jobber tett med samarbeidspartnere i alle ledd i matverdikjeden for å dele kunnskap og fremme mer effektive og bærekraftige løsninger.

Yara ble etablert i 1905 for å bekjempe hungersnøden i Europa og er i dag et ledende globalt gjødselselskap og verdens største distributør av ammoniakk. Yara har 18 000 ansatte i mer enn 60 land, og bærekraft er en integrert del av vår forretningsmodell. I 2023 hadde Yara en omsetning på 15,5 milliarder USD.

