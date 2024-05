Luttons contre la stigmatisation liée aux règles : La SOGC célèbre la Journée de l'hygiène menstruelle en défendant l'accès à des produits menstruels abordables et qu’on parle de la réalité des femmes

OTTAWA, 28 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les menstruations sont une partie naturelle de la vie et touchent la moitié de la population. Cependant, l'accès limité et les coûts associés aux besoins en matière de santé menstruelle sont une réalité trop fréquente pour les femmes et les filles du monde entier. Elles devraient également avoir accès à des espaces sécurisants pour un dialogue ouvert sur les menstruations et la santé reproductive.



C'est pourquoi la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) se joint à la communauté mondiale pour célébrer la Journée de l'hygiène menstruelle 2024, visant à briser le silence, sensibiliser et changer les normes sociales négatives entourant la santé menstruelle.

Au Canada, de nombreuses femmes et filles connaissent encore la précarité menstruelle, n'ayant pas accès à des produits d'hygiène menstruelle abordables. La SOGC croit que toutes les femmes, les filles et les personnes de genres différents méritent un accès équitable aux produits et fournitures menstruels, en particulier celles vivant dans des situations vulnérables.

Nous avons ététrès heureux de trouver une mention dans le Budget 2024 d’un projet pilote de Fonds pour l'équité menstruelle qui aide les organismes communautaires à garantir que les femmes disposent des produits menstruels dont elles ont besoin. Nous attendons avec impatience plus de détails sur cette initiative dans l'Énoncé économique de l'automne 2024. Nous croyons également que le secteur privé a un rôle important à jouer dans la lutte contre la précarité menstruelle et nous exhortons les entreprises canadiennes à prendre des mesures concrètes pour rendre les produits d'hygiène menstruelle plus abordables et accessibles à toutes les femmes canadiennes.

De plus, la santé menstruelle reste un sujet tabou, souvent entouré de stigmates et de désinformation. Les femmes, les filles et les personnes de genres divers du monde entier méritent des espaces sécurisants pour dialoguer ouvertement sur leur santé menstruelle. La SOGC offre des ressources éducatives à ses membres et au public via TesRegles.ca pour soutenir les éducateurs, les professionnels de la santé et les individus à favoriser des conversations inclusives sur les règles et les conditions de santé liées aux règles, comme l'endométriose.

Créer des environnements favorables aux règles dans les lieux de travail, les écoles et les espaces publics est essentiel pour garantir que toutes les femmes et les filles puissent gérer leurs règles avec dignité. Les mesures prises par les organisations communautaires, les prestataires de soins de santé et les gouvernements canadiens pour aborder l'hygiène menstruelle démontrent que le Canada aussi, est une lueur d'espoir dans le monde en ce qui concerne cet aspect fondamental de l'égalité pour les femmes.

« L'hygiène menstruelle n'est pas seulement une question de femmes, c'est une question de santé publique et de droits humains. Aucune femme ne devrait avoir à payer d’avantage pour son hygiène personnelle; les produits menstruels devraient être traités de la même manière que le papier de toilette. La SOGC est déterminée à veiller à ce que personne ne soit freiné dans ses projets par ses règles. » – Dre. Diane Francoeur, Directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

