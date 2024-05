Ressources Cerro de Pasco obtient une servitude foncière longtemps attendue pour son projet Quiulacocha, au Pérou

MONTRÉAL, 28 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCPK : GPPRF) (FRA: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») a le plaisir de confirmer que la Société a obtenu une servitude foncière longtemps attendue (« Servitude ») par le biais d’une résolution suprême (« Résolution »), lui donnant accès aux surfaces correspondant à la concession El Metalurgista de CDPR et au projet de résidus de Quiulacocha (« projet QT »), où la Société effectuera une campagne de forages d’exploration, marquant ainsi une étape importante pour la Société.

La Résolution, met fin à l’impasse avec la société d’État Activos Mineros SAC (« AMSAC »), et renforce les droits légitimes de la Société à titre de titulaire de la Concession El Metalurgista, d’explorer et, en temps opportun, d’exploiter le projet QT. À la suite d'une action concertée menée par le ministère de l'Énergie et des Mines et d'un processus rigoureux, le gouvernement a signé la Résolution, marquant ainsi le début du projet à grande échelle à Cerro de Pasco. De telles servitudes n'ont été accordées qu’à de rares occasions dans le passé au Pérou.

Guy Goulet, chef de la direction : « Il s’agit d’un développement très important pour CDPR, nous avons poursuivi cette servitude pendant plus de deux ans et avons pu satisfaire aux exigences à chaque étape, surmontant l’impasse avec AMSAC. Nous espérions atteindre cet objectif plus tôt, mais nous reconnaissons que la signature d’un instrument inhabituel de ce type exige un niveau de diligence très précis. Le fait que nous ayons franchi cette étape importante nous rassure sur le fait que les étapes subséquentes pourront être exécutées plus rapidement. Je voudrais une fois de plus exprimer mes remerciements aux différentes autorités qui nous ont guidés à travers ce processus. Il s’agit d’un projet entièrement soutenu par la communauté locale, c’est un projet dont Cerro de Pasco a besoin. Il est porteur d’innovation, d’avantages pour la santé et l’environnement, et d’une relance indispensable de l’économie locale. Il est également considéré comme l’une des plus grandes ressources en surface de la planète, avec des valeurs considérables pour les métaux précieux et métaux critiques. »

Prochaines Étapes

La Société satisfait ainsi à toutes les exigences pour avoir accès à la zone couverte par El Metalurgista et entreprendre des travaux de forage au cours de la prochaine saison sèche andine (de juin à novembre). Parallèlement, la Société tentera d’obtenir un accord pour étendre les forages à l'ensemble du site des résidus de Quiulacocha, au-delà des limites de la concession El Metalurgista.

Faits Saillants de l'Accord

La Résolution, signée par la présidente du Pérou, et respectivement par les ministres de l'Énergie et des Mines, et de l'Agriculture, met fin à une longue impasse avec AMSAC, une entité d'État mandatée à l'origine pour procéder à la fermeture et à l'assainissement des responsabilités environnementales de l'État découlant principalement de la privatisation de Centromin. CDPR versera environ 1 million USD à la Banque Nationale pour la Servitude et sera autorisée à accéder à la concession d'El Metalurgista et débuter immédiatement ses activités.

Programme de forage

CDPR prévoit de compléter le programme de forage de 40 trous et de commencer la première phase du projet QT dans les mois à venir, coïncidant avec la saison sèche des Andes péruviennes. Le programme comprendra des études géophysiques, des essais en laboratoire, des essais minéralogiques, une estimation des ressources et une évaluation économique, avec pour objectif le dépôt d’un rapport technique conforme au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Les résidus de Quiulacocha

CDPR est le titulaire de la concession située au Pérou appelée « El Metalurgista », qui lui confère le droit d’explorer et d’exploiter les résidus de Quiulacocha situés dans la zone qui lui a été attribuée. Le caractère exécutoire de ces droits a été officiellement confirmé par le Bureau général des mines du ministère péruvien de l’énergie et des mines.

L'installation de stockage de résidus de Quiulacocha couvre environ 115 hectares de résidus et on estime qu'il contient environ 75 millions de tonnes de matériel traité entre les années 1920 et les années 1990.

L'installation de stockage des résidus de Quiulacocha est composée de résidus de traitement provenant de la mine à ciel ouvert et de la mine souterraine de Cerro de Pasco. Initialement, ces résidus provenaient de l'exploitation de plus de 16 millions de tonnes de minéralisation de cuivre-argent-or avec des teneurs historiques signalées allant jusqu'à 10 % de Cu, 4 g/t d'Au et plus de 300 g/t d'Ag, et ultérieurement de l'exploitation de +58 millions de tonnes de matériaux minéralisés en zinc-plomb-argent avec des teneurs historiques moyennes de 7,41 % de Zn, 2,77 % de Pb et 90,33 g/t d'Ag.

Information technique

M. Jorge Lozano, MMSAQP et chef des opérations de CDPR, a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. Lozano est une personne qualifiée en vertu du Règlement 43‑101.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco est une société minière dont l’objectif est de devenir le prochain producteur de niveau intermédiaire au Pérou. CDPR se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100 %, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux et des stocks extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. L’approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l’assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans le cadre d’une économie circulaire. CDPR se concentre également sur l’exploitation minière, le développement et l’exploration de la mine Santander, qu’elle détient à 100 % et qui couvre 6 000 hectares dans le corridor de skarn Antamina-Yauricocha, situé à 215 km de Lima et qui présente un grand potentiel. CDPR s’est fondée sur des objectifs clairs, à savoir engendrer une durabilité économique à long terme et des avantages pour la population locale, d’un point de vue économique, social et sanitaire.

Renseignements

Ressources Cerro de Pasco Inc.

Guy Goulet, chef de la direction

Tél. : 514-294-7000

Courriel : ggoulet@pascoresources.com

Énoncés Prospectifs et Exclusion de Responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s’attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, y compris concernant les attentes de la direction de CDPR à l’égard de la réalisation, du calendrier et de la portée de son programme de forage, la réalisation d’un rapport technique ainsi que l’expansion et la croissance des opérations de CDPR, sont basés sur les estimations de CDPR et comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. De tels facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à l’exploration, à la mise en valeur et aux activités minières ; l’incidence d’événements macroéconomiques ; et tout effet défavorable important sur les activités, les propriétés et les actifs de la Société ainsi que les hypothèses et facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.