L’IOTSWC 2024 clôture une édition placée sous le signe de la disruption, des puces et de la cybersécurité

BARCELONE, Espagne, 28 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’IOT Solutions World Congress (IOTSWC), l’événement majeur international consacré à la transformation de l’industrie via des technologies de rupture, a fermé aujourd’hui les portes de sa huitième édition après trois jours d’intense activité à la Gran Via de Barcelone. Avec 377 entreprises exposantes, 98 conférences et sessions, et plus de 150 experts, le salon a renforcé sa position en tant que plateforme de référence pour la transformation numérique de tous les secteurs industriels.



Organisé par Fira de Barcelona, le salon IOTSWC 2024 a attiré environ 11 000 participants qui ont pu découvrir comment les dernières innovations industrielles développées grâce à des technologies de rupture telles que l’internet des objets, les jumeaux numériques, l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et virtuelle et la connectivité 5G offrent aux entreprises de nouveaux outils pour relever les défis futurs.

Des entreprises de premier plan telles qu’AWS, Deutsche Telekom IOT, Digicert, Emnify, Faircom, KNX Association, iot squared, ST Microelectronics, Thales, et Txone, entre autres, ont présenté leurs solutions. Parmi les orateurs du congrès figuraient Elisa Rönkä, Responsable monde des ventes SaaS pour les bâtiments numériques chez Siemens ; Lucy Han, Vice-présidente exécutive des solutions d’automatisation des bâtiments et de la maison chez ABB ; Megan Samford, Directrice de la sécurité des produits chez Schneider Electric ; Madhu Pai, Responsable technique monde des partenaires pour la fabrication chez Amazon Web Services ; et Soloman Almadi, Consultant senior en ingénierie chez Saudi Aramco.

Puces et cybersécurité

Les semi-conducteurs étaient également à l’honneur à l’IOTSWC. Le rôle clé qu’ils jouent dans une société chaque jour plus numérisée a été mis en avant par un espace dédié au sein même du salon. Parmi les entreprises de ce secteur figuraient ST Microelectronics, Lacroix, Tessolve, Würth Elektronik, ainsi qu’une représentation d’entreprises locales telles que Draco Systems, Iqneo, Imasenic, Mobile Knowledge, Monocrom, Openchip, QPlox, Semidynamics, Sensing & Control, SGS Brightsight, TEF et Trace ID.

L’événement s’est tenu conjointement avec la cinquième édition du Congrès de cybersécurité de Barcelone, organisé par Fira de Barcelona et l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Agence de cybersécurité de Catalogne), qui a souligné l’importance de la cybersécurité dans un monde connecté et a présenté des entreprises telles que Anomali, Cloudflare, Crowdstrike, Forcepoint, Fortinet, ManageEngine, Palo Alto Networks, Sentinel One, SoSafe, Telefonica Tech et Threatlocker. Un Hacking Village a même été installé lors de l’événement avec des ateliers et des activités, proposant également diverses compétitions de piratage éthique.

La prochaine édition de l’IOT Solutions World Congress et le Congrès sur la cybersécurité de Barcelone aura lieu du 13 au 15 mai 2025 sur le site Gran Via de la Fira de Barcelona.

