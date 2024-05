PARIS, 28 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la mi-mai, la série d’événements d’échanges culturels « Le Grand Canal rencontre la Seine » de Changzhou a fait son arrivée en France. L’événement, organisé par le Bureau d’information du gouvernement populaire de la municipalité de Changzhou, comprenait une exposition sur l’esthétique orientale, une visite du jardin Yili, le premier jardin chinois en France, une croisière sur la Seine et un arrêt sur la place du château de Fontainebleau. Plus de 500 amis issus de divers secteurs de la société française ont profité d’une rencontre intime avec la ville chinoise de Changzhou.



Découvrez le charme urbain

L’événement comprenait des présentations en direct de la ville par les dirigeants de Changzhou, une vidéo en français sur l’image de la ville, des présentations de la ville par le biais de livres anciens et diverses expositions visuelles, notamment des découpages de papier Jintan et des fresques sur le sable réalisées au rouleau sur le thème « Le Grand Canal rencontre la Seine ». Gilles-Henri Garault, vice-président de la Société d’encouragement à l’industrie nationale et président du Comité international de France, et Bouchard, maire de Saint-Rémy, ont joué le rôle d’ambassadeurs culturels, espérant atteindre une prospérité mutuelle grâce à l’approfondissement de l’amitié entre les deux parties.

Écoutez les mélodies de Jiangnan

Dans d’élégantes salles de concert, sur des bateaux animés, dans de magnifiques jardins et sur des places pittoresques, les musiciens à cordes et à vent de la province de Jiangnan ont interprété de célèbres morceaux tels que « High Mountain and Flowing Water » (« Montagnes et eau vive » en français) et « Blue-and-White Porcelain » (« Porcelaine bleu et blanc » en français). Ils ont embarqué le public à travers un voyage dans le temps pour découvrir le charme des villes d’eau de Jiangnan. Lors de l’événement, ils ont également collaboré avec Philip Bride, violoniste en chef et président de l’Institut national supérieur de Marseille, pour interpréter « Red Rose and White Jasmine » (« Jasmin rouge, rose et blanc » en français), créant une symphonie de romance française et d’élégance orientale.

Respirez le parfum de la médecine traditionnelle chinoise

La médecine traditionnelle chinoise exhale un agréable parfum des sachets de broderie traditionnelle chinoise, faisant partie du patrimoine culturel immatériel de Changzhou et connus pour leurs effets apaisants et relaxants. Ces sachets, qui symbolisent les vœux de paix et de santé, sont très recherchés et rares. Ils ont offert une expérience olfactive unique aux amis français, connue comme étant la « capitale mondiale du parfum ».

Goûtez à la cuisine de Jiangnan

Le spectacle de l’art du thé présentait plus de dix étapes les unes liées aux autres, dont le lavage du thé, son infusion, la senteur de son arôme et sa dégustation. Les spécialités culinaires les plus remarquables ont été le tofu Wensi découpé les yeux bandés, démontrant l’art méticuleux du maniement du couteau, les fines nouilles barbe de dragon, les sculptures de fruits et de légumes réalistes, le riz frit parfumé au radis de Changzhou et les inoubliables brioches aux œufs de crabe. Des invités tels que Roger Serbag, secrétaire général pour l’État et la coopération internationale au ministère français des affaires étrangères, et Mahieta Bounshev, présidente des associations affiliées de l’UNESCO, ont fait l’éloge de ces délices culinaires.

Découvrez l’artisanat traditionnel

La démonstration de l’impression au bloc de bois a suscité un engouement actif, chacun étant impatient d’essayer d’imprimer ses motifs préférés. Une longue file d’attente s’est formée devant les héritiers de l’école de médecine de Menghe, et après avoir expérimenté la magie de l’acupuncture, les amis français, dont Marie François, adjointe au maire de Fontainebleau-Samois, se sont émerveillés devant l’artisanat traditionnel de Changzhou.

Cette année marque le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ainsi que l’Année franco-chinoise du tourisme culturel. La Seine et le Grand Canal témoignent d’une autre rencontre, d’une fusion et d’une compréhension mutuelle entre les deux pays.

Source : Bureau d’information du gouvernement populaire de la municipalité de Changzhou