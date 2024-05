Résultats de l’assemblée générale des actionnaires 2024

Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions

Bruxelles, le 28 mai 2024 - 17h45 CEST – information règlementée

Solvay a tenu son assemblée générale des actionnaires à Bruxelles, et les actionnaires ont voté en faveur de toutes les résolutions proposées.

Pierre Gurdjian, Président du Conseil d’administration, a mis en évidence la transformation significative de Solvay suite à sa nouvelle vision stratégique et une structure de gouvernance renouvelée, et a détaillé les réalisations de l'année écoulée. Parmi celles-ci figuraient des performances financières solides malgré les défis économiques, un engagement accru en faveur de la durabilité, et la célébration de l'"esprit de maîtrise" du Groupe.

Philippe Kehren, CEO de Solvay, a souligné les priorités stratégiques de l'entreprise axées sur le leadership technologique et l'efficacité des coûts. Il a mis l'accent sur l'engagement de Solvay en matière de sécurité, de mobilisation des employés, et les progrès significatifs réalisés vers l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050, tout en maintenant des performances financières solides et des dividendes constants.

L’important soutien des actionnaires de Solvay a été mis en évidence par l’approbation de toutes les résolutions et plus particulièrement:

le versement d’un dividende brut de 2,43 € par action pour l’année 2023. Après déduction de l'acompte sur dividende de 1,62 € brut par action, versé le 17 janvier 2024, le solde s'élève à 0,81 € brut par action et sera versé le 5 juin 2024.

la réélection de Mme Aude Thibaut de Maisières au conseil d’administration pour un mandat de quatre ans.

le rapport de rémunération.

La désignation d'EY pour l'assurance des informations sur la durabilité liées à la Directive sur la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD).

Les détails des votes et les présentations du Président et du CEO sont désormais disponibles sur le site web de Solvay, dans la section Investisseurs .

Calendrier des dividendes

3 juin 2024 : Cotation ex-dividende

4 juin 2024 : Date d'enregistrement (actions dématérialisées)

5 juin 2024 : Paiement





Contact

Media relations Investor relations Peter Boelaert

+32 479 30 91 59







Laetitia Van Minnenbruggen

+32 484 65 30 47







Kimberly King

+ 1 470 464 4336







media.relations@solvay.com Boris Cambon-Lalanne

+32 471 55 37 49







Geoffroy d’Oultremont

+32 478 88 32 96







Vincent Toussaint

+33 6 74 87 85 65







investor.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,9 milliards d'euros en 2023, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

