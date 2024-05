Resultaat van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2024

Alle resoluties werden goedgekeurd door de aandeelhouders

Brussel, 28 mei 2024 - 17u45 CEST – gereglementeerde informatie

Solvay heeft zijn gewone algemene aandeelhoudersvergadering in Brussel gehouden en de aandeelhouders stemden voor alle voorgestelde resoluties.

Pierre Gurdjian, Voorzitter van de Raad, benadrukte de aanzienlijke transformatie en prestaties van Solvay in het afgelopen jaar, waaronder een sterke financiële prestatie ondanks economische uitdagingen, een focus op duurzaamheid, en het vieren van Solvay's blijvende "geest van meesterschap" terwijl het voortgaat met een nieuwe strategische visie en governance structuur.

Philippe Kehren, CEO van Solvay, benadrukte de strategische prioriteiten van het bedrijf gericht op technologisch leiderschap en kostenefficiëntie. Hij benadrukte de toewijding van Solvay aan veiligheid, betrokkenheid van werknemers, en de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt in de richting van het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050, met behoud van een sterke financiële prestatie en consistente dividenden.

De Solvay-aandeelhouders hebben alle resoluties nadrukkelijk gesteund en meer bepaald:

de uitbetaling van een brutodividend van € 2,43 per aandeel voor het jaar 2023. Na aftrek van het interimdividend van € 1,62 bruto per aandeel, betaald op 17 januari 2024, zal het saldo van €0,81 bruto per aandeel worden uitbetaald op 5 juni 2024.

de herverkiezing van Mv. Aude Thibaut de Maisières als bestuurslid voor een mandaat van vier jaar.

het remuneratieverslag

de aanstelling van EY met betrekking tot de verzekering van duurzaamheidsinformatie in verband met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De details van de stemmen en de presentaties van de Voorzitter en de CEO zijn nu beschikbaar op de website van Solvay, in het gedeelte Investors .

Dividendkalender

3 juni 2024: Notering ex-dividend

4 juni 2024: Registratiedatum (gedematerialiseerde aandelen)

5 juni 2024: Betaling





Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een nettowinst van €4,9 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin .

