Assemblée Générale Annuelle d’Ipsen S.A. du 28 mai 2024

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées

PARIS, FRANCE, 28 mai 2024 - L’Assemblée Générale Annuelle de la société IPSEN S.A. (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) s’est réunie aujourd’hui aux Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers, 9 bis, avenue d’Iéna, 75116 Paris, sous la présidence de M. Marc de GARIDEL, Président du Conseil d’administration et en présence des membres du Conseil d’administration et de la Direction.

L’Assemblée Générale a approuvé la totalité des 17 résolutions proposées par le Conseil d’administration et notamment le versement d’un dividende de 1,20 euro par action. Ce dividende sera mis en paiement le 3 juin 2024, le détachement du coupon intervenant le 30 mai 2024.

L’Assemblée a également approuvé la nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes, en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, le renouvellement des mandats d’administrateurs de la société BEECH TREE S.A., représentée par M. Philippe BONHOMME, et de Mme Carol XUEREF pour une durée de quatre ans, ainsi que la ratification de la nomination provisoire de M. Pascal TOUCHON en qualité d’administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Au cours de l’Assemblée, M. Marc de GARIDEL, Président du Conseil d’administration, a commenté les informations concernant la gouvernance et l’activité du Conseil d’administration d’Ipsen et de ses comités au cours de l’exercice 2023. M. David LOEW, Directeur Général, et M. Aymeric Le CHATELIER, Directeur Financier Groupe, ont notamment présenté la stratégie du Groupe, ses engagements climatiques, la performance financière 2023 et les objectifs financiers pour l’année 2024.

Le résultat des votes et la rediffusion de l’Assemblée Générale seront bientôt disponibles sur le site www.ipsen.com.





