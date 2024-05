BAINS DE MER MONACO : Le Groupe S.B.M. confirme une forte croissance de son activité et un résultat opérationnel élevé pour l’exercice 2023/2024

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Le Groupe S.B.M. confirme une forte croissance

de son activité et un résultat opérationnel élevé

pour l’exercice 2023/2024

Un chiffre d'affaires en croissance de 6 % à 704 millions d’euros porté par une forte activité estivale dans le Resort, des prix moyens en hausse et un taux d’occupation du parc locatif proche de 100 %.

Un résultat d’exploitation en hausse de 1,4 million d’euros, à 73,6 millions d’euros et un résultat net largement positif à 103,9 millions d’euros qui traduisent la solidité du modèle financier du Groupe S.B.M.

Acquisition le 3 octobre 2023 du Palace des Neiges à Courchevel 1850 et réouverture du Café de Paris le 14 novembre 2023.





Stéphane Valeri, Président-Délégué de la Société des Bains de Mer, a déclaré :

« Nous sommes satisfaits du haut niveau de performance de notre groupe. Ces résultats confirment la solidité de notre modèle économique qui s’appuie sur la complémentarité de nos activités. Que ce soit les jeux, l’hôtellerie-restauration ou l’activité locative, chaque secteur contribue à la croissance du chiffre d’affaires, avec des synergies probantes.

La nouvelle Gouvernance de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, dans le cadre de la réorganisation amorcée au début de l’exercice, produit indéniablement des effets positifs sur notre activité, tout en prenant en compte la mise en place de deux nouvelles directions, celle du développement international et celle du développement immobilier, qui récolteront à moyen terme les fruits de leurs investissements.

Ce résultat s’inscrit dans la continuité du précédent et valide la pertinence de nos offres et la force de notre positionnement, dans un marché hautement concurrentiel. »

Lors de sa réunion des 27 et 28 mai 2024, le Conseil d’Administration, présidé par Stéphane Valeri, a arrêté les comptes annuels de l’exercice 2023/2024, clos le 31 mars 2024 et établis selon les règles et principes comptables internationaux IFRS.

En millions d'euros 2022/2023 2023/2024

Chiffre d'Affaires Consolidé 667,0 704,0

Résultat Opérationnel 72,2 73,6

Résultat Financier - 5,1 30,3

Participation dans Betclic Everest Group 829,2

Résultat Net (part du Groupe) 896,2 103,9

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2023/2024 s’élève à 704 millions d’euros, en hausse de 37 millions d’euros, soit 6 %. Il comprend principalement :

des recettes hôtelières en hausse de 6 % à 345,1 millions d’euros, grâce à une saison estivale particulièrement réussie, tendance favorable qui s’est également prolongée sur le deuxième semestre d’exploitation,

un chiffre d’affaires jeux en progression de 3 % à 221,3 millions d’euros, l’augmentation du chiffre d’affaires des appareils automatiques et des activités annexes de respectivement 4 % et 21 % compensant un léger recul de – 2 % du chiffre d’affaires des jeux de table,

un chiffre d’affaires des activités locatives en hausse de 9 % à 135,4 millions d’euros porté par un taux d’occupation optimisé et proche de 100 % et l’impact positif de l’indexation des loyers.





Le résultat opérationnel consolidé s'établit en profit de 73,6 millions d’euros contre un résultat opérationnel de 72,2 millions d’euros pour l’exercice précédent. Les secteurs jeux et locatifs présentent des progressions significatives de leur résultat opérationnel, respectivement de + 3,8 millions d’euros et 8,5 millions d’euros. Ces bons résultats font plus que compenser le recul du résultat opérationnel du secteur hôtelier de 5,8 millions d’euros, impacté par des coûts non récurrents liés aux dépenses de préouvertures du Café de Paris et d’Amazónico, ainsi que par une augmentation des frais de personnel en lien avec la croissance de l’activité et la recherche de l’excellence dans la qualité de service.

Le résultat financier de l’exercice 2023/2024 présente un bénéfice de 30,3 millions d’euros contre une perte 5,1 millions d’euros pour l’exercice précédent. Cette variation s’explique principalement par une augmentation des produits liés aux actifs financiers détenus, incluant les dividendes reçus de la participation dans FL Entertainment pour un montant de 15,3 millions d’euros, des produits des activités de placement (actifs financiers et trésorerie) et une diminution de 3,3 millions d’euros de la charge financière liée à l’endettement financier brut, avec l’amortissement des crédits contractés en janvier 2017 dont l’échéance finale a été remboursée en janvier 2024.

Enfin, il est rappelé que le Groupe S.B.M. a transféré le 30 juin 2022, par voie de cession et d’apport, l’intégralité de la participation de 47,30 % qu’elle détenait dans la société Betclic Everest Group à la société de droit néerlandais FL Entertainment. L’opération avait permis la constatation d’un profit exceptionnel de 813,5 millions d’euros dans les comptes consolidés du Groupe S.B.M. de l’exercice 2022/2023.

Le résultat net consolidé – part du Groupe s’élève à 103,9 millions d’euros contre un profit de 896,2 millions d’euros pour l’exercice 2022/2023. Hors impacts liés à la détention de la participation dans BEG et sa cession au cours de l’exercice 2022/2023, le résultat net de 103,9 millions d’euros de l’exercice 2023/2024 est en augmentation de 36,9 millions d’euros par rapport à un résultat net retraité de 67 millions d’euros pour l’exercice 2022/2023.

Structure financière et investissements

Les capitaux propres - part du Groupe s’élèvent à 1 567 millions d’euros au 31 mars 2024 contre 1 510 millions d’euros à la fin de l’exercice précédent, profitant du résultat net positif de l’exercice.

La capacité d’autofinancement s’élève à 152,9 millions d’euros pour l’exercice 2023/2024 contre 131,6 millions d’euros pour l’exercice précédent. Cette évolution s’explique par l’amélioration du résultat opérationnel avant amortissements de 4,3 millions d’euros, une augmentation des produits financiers des placements de la trésorerie et une diminution des reprises de provision.

Au 31 mars 2024, le Groupe S.B.M. est en situation de trésorerie nette positive de 68,9 millions d’euros contre une trésorerie nette positive de 276,5 millions d’euros au 31 mars 2023.

La trésorerie nette correspond à la différence entre la trésorerie à la clôture de la période augmentée des dépôts à terme dont l’échéance est comprise entre 3 et 6 mois à la date de souscription et les dettes relatives aux emprunts auprès des établissements de crédit et aux émissions de titres de créances négociables à court terme (NEU CP).

Il est à noter qu’une partie de la trésorerie a fait l’objet de placements en actifs financiers pour un montant total de 316,6 millions d’euros au 31 mars 2024 et 175,2 millions d’euros au 31 mars 2023. Ces placements ne sont pas inclus dans la définition de la trésorerie nette.

La poursuite du programme d’investissements a représenté un décaissement de 193,6 millions d’euros sur l’exercice, correspondant principalement à l’acquisition du Palace des Neiges à Courchevel et à la rénovation du Café de Paris, de ses boutiques et du restaurant Amazónico.

Perspectives

L’activité du Groupe S.B.M. sur les deux premiers mois du nouvel exercice 2024/2025 s’inscrit pleinement dans la continuité de celle constatée sur l’exercice 2023/2024, renforcée par l’ouverture du restaurant Amazónico le 4 avril 2024 et l’effet année pleine de l’ouverture de la brasserie Café de Paris Monte-Carlo fin 2023.

Le modèle économique du Groupe S.B.M. est solide et diversifié. Cependant l’activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2024/2025.

Audit des comptes au moment de la présente publication

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Monaco, le 28 mai 2024

ISIN : MC0000031187

