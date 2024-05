Ultimate Phone Upgrade de Verizon: ofertas de teléfonos y streaming para clientes nuevos y actuales

NUEVA YORK, May 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ya no necesitas ser un cliente nuevo para obtener nuestras mejores ofertas en teléfonos nuevos. A partir del 30 de mayo, tanto los clientes nuevos de Verizon como los existentes pueden acceder a nuestras mejores ofertas en dispositivos nuevos gracias a nuestro programa Ultimate Phone Upgrade, así como a ofertas de streaming que no encontrarán en ningún otro lado.



¿Ya eres cliente? ¿Te acabas de unir a nosotros? ¿Se rompió tu pantalla? ¿Se averió tu batería? No te preocupes. No necesitas cambiar de operador ni estar limitado por la calidad del teléfono que entregas para poder obtener nuestras mejores ofertas en teléfonos. Gracias al Ultimate Phone Upgrade de Verizon, ya no es necesario. Los clientes que forman parte del plan Unlimited Ultimate de Verizon pueden acceder a las mejores promociones en teléfonos y dispositivos al actualizarse. Esto significa que todos podrán obtener los teléfonos con 5G y 5G Ultra Wideband más recientes, contar con velocidades que no se reducirán sin importar el uso, 60 GB de Hotspot móvil, roaming internacional de alta velocidad y llamadas globales a un país de tu elección. Todo en un solo paquete.

Ya sea que estés listo para actualizarte hoy o en el futuro, con el plan Unlimited Ultimate de Verizon tendrás acceso a nuestras mejores ofertas en teléfonos seleccionados con intercambios. Garantizado.

El ahorro no solo se limita a teléfonos. Los clientes pueden acceder a más ofertas exclusivas de nuestros socios de streaming y contenido de primer nivel, lo que posiciona a Verizon como el único negocio "todo en uno" para ofertas de contenido increíble que no encontrarás en ningún otro lugar:

Verizon ofrecerá Youtube Premium como uno de sus beneficios del plan mensual myPlan. Esto significa que los clientes pueden acceder a este servicio por el precio mensual exclusivo de tan solo $10 (y ahorrar un 30%). Con Youtube Premium, los usuarios pueden ver millones de videos sin anuncios, descargar videos para verlos más tarde cuando estén sin conexión o en movimiento y tener acceso completo a Youtube Music Premium. Obtén este beneficio a partir del 30 de mayo.

como uno de sus beneficios del plan mensual myPlan. Esto significa que los clientes pueden acceder a este servicio por el precio mensual exclusivo de tan solo $10 (y ahorrar un 30%). Con Youtube Premium, los usuarios pueden ver millones de videos sin anuncios, descargar videos para verlos más tarde cuando estén sin conexión o en movimiento y tener acceso completo a Youtube Music Premium. Obtén este beneficio a partir del 30 de mayo. Verizon también anunció que Peacock se unirá al centro de contenido de Verizon +play. Peacock incluye películas justo después de que se estrenen en cines, contenido original destacado de Peacock como Poker Face, Bel-Air y The Traitors, nuevos episodios de NBC y Bravo disponibles al día siguiente y más de 8,000 horas de deportes en vivo, incluidos fútbol americano de la NFL, Big Ten, Premier League, la Copa del Mundo de la FIFA, Golf, WWE y NASCAR, además de 5,000 horas adicionales de cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 este verano. Además, vendrán más ofertas emocionantes. Visita verizon.com/plusplay para saber más.

La exclusividad y el valor que conlleva ser un cliente de Verizon: Con Verizon, los clientes tienen acceso a ofertas y oportunidades de ahorro que no encontrarán en otro lugar: abarca desde actualizaciones de teléfonos a ofertas de contenido.

Además de ofrecer oportunidades de ahorro en 10 de los principales servicios de streaming, los planes de Verizon brindan a sus clientes la libertad y flexibilidad para personalizar el mejor plan para ellos y cambiarlo en cualquier momento. También pueden pagar por todos los beneficios en una sola factura, lo que soluciona un problema importante: administrar múltiples suscripciones.

Con Verizon, los clientes pueden combinar el beneficio de Netflix & Max (con anuncios) por $10 al mes con el beneficio del paquete de Disney por $10 al mes. Eso significa que los clientes pueden acceder a Disney+, Hulu, ESPN+, Netflix (standard con anuncios) y Max con anuncios por tan solo $20 al mes. Asimismo, al contar con más de 30 socios en streaming, estilo de vida, videojuegos y demás en +play, pueden ahorrar aún más en otros increíbles socios. Además del nuevo beneficio Youtube Premium, estas son todas las oportunidades de ahorro actualmente disponibles para los clientes de Verizon por tan solo $10 al mes cada uno:

El paquete Disney, el cual ofrecemos por seis meses, de cortersía 1

El paquete Netflix & Max (con anuncios)

Apple One

La membresía de Walmart+, que incluye Paramount+

Apple Music Family

100 GB de Hotspot móvil

Saldo mensual de +play (gasta $10 en un beneficio y obtén $15 para utilizar en suscripciones del centro de contenido)

Tres días de TravelPass

Almacenamiento en la nube ilimitado



Mira lo fácil que es acceder a estos ahorros.

Lo que dicen los ejecutivos:

Sowmyanarayan Sampath, CEO, Verizon Consumer Group: “Todo lo que hacemos es para proporcionarle a nuestros clientes la mejor experiencia a un valor increíble. Sabemos que nuestros clientes actuales quieren acceder a las mismas ofertas que nuestros clientes nuevos. El Ultimate Phone Upgrade es nuestra solución. Los conectamos con quienes aman y con lo que aman, ofreciéndoles nuestras mejores ofertas, nuestra poderosa red y oportunidades de ahorro increíbles, así como una atención al cliente de primera. Y contar con increíbles socios nos permite darle a nuestros clientes lo que quieren a precios que no pueden encontrar en otro lugar, por lo que nos entusiasma poder ofrecer estas oportunidades de ahorro con nuestros nuevos socios, YouTube Premium y Peacock”.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se fundó en el 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnología y comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $134 000 millones en 2023. La empresa ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus galardonadas redes y plataformas, lo que satisface la demanda de movilidad, conectividad de red fiable y seguridad de los clientes.

