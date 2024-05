Bouygues Telecom - Acquisition de La Poste Mobile : information sur l’avancée de l’opération

Communiqué de presse

Acquisition de La Poste Mobile : information sur l’avancée de l’opération

Paris, le 29 mai 2024, 7H30 - A la suite de son communiqué de presse en date du 22 février 2024 relatif à la signature d’un protocole d’exclusivité avec le groupe La Poste pour l’acquisition de l’opérateur virtuel La Poste Telecom, aujourd’hui codétenu par La Poste et SFR, Bouygues Telecom indique avoir été informé par SFR et La Poste de divergences qui les opposent s’agissant des modalités de réalisation de l’opération, conduisant La Poste à mettre en œuvre les mécanismes de résolution des différends prévus par leurs accords.

Ces éléments pourraient avoir un impact sur le calendrier de réalisation de l'opération.

