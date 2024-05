Harvia päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 29.5.2024 klo 9.00





Harvia Oyj järjestää tänään 29.5.2024 klo 10.30 pääomamarkkinapäivän, jossa yhtiö esittelee strategiapäivityksen ja uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa.

Harvia on johtava toimija globaalilla saunamarkkinalla, jonka arvoksi arvioidaan noin 3,5 miljardia euroa. Vuonna 2018 toteutetun listautumisannin jälkeen Harvian liikevaihto on yli kaksinkertaistunut 150,5 miljoonaan euroon vuonna 2023 samalla, kun yhtiö on pitänyt yllä vahvaa kannattavuutta. Vauhdittaakseen kasvuaan yhtiö on päivittänyt strategisia painopistealueitaan ja määritellyt strategisen roolinsa toimialalla muotoon ”johdamme ja uudistamme globaalia saunamarkkinaa siten, että kaikilla on syy kokea sauna”.

Päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Harvia on päivittänyt pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan yhtiön kasvutavoitteiden mukaisiksi. Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Liikevaihto : Liikevaihdon vuotuinen kasvu keskimäärin 10 % (aikaisemmin: liikevaihdon vuotuinen kasvu keskimäärin yli 5 prosenttia)

: Liikevaihdon vuotuinen kasvu keskimäärin 10 % (aikaisemmin: liikevaihdon vuotuinen kasvu keskimäärin yli 5 prosenttia) Kannattavuus : Oikaistu liikevoittoprosentti 1) yli 20 % (ei muutosta)

: Oikaistu liikevoittoprosentti yli 20 % (ei muutosta) Velkaantumisaste: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen2) alle 2,5x (aikaisemmin: nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1,5x−2,5x pitkällä aikavälillä)

1) Oikaistu liikevoitto on liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

2) Ei huomioi IFRS-standardien tulevien muutosten vaikutusta.

Harvian osinkopolitiikka säilyy ennallaan, ja yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa.

Päivitetyt strategiset painopistealueet

Harvian päivitetyt strategiset painopistealueet ovat:

Kokonaisvaltaisten saunakokemusten tarjoaminen Strategisesti tärkeiden markkinoiden voittaminen Johtava asema keskeisissä kanavissa Ensiluokkaiset operatiiviset toiminnot ja erinomaiset osaajat

Kokonaisvaltaisten saunakokemusten tarjoaminen

Harvia pyrkii tekemään saunasta kokonaisvaltaisemman kokemuksen tarjoamalla kattavan valikoiman kaikkia saunatyyppejä, kylmäaltaita, kylpytynnyreitä ja muita saunaan liittyviä tuotteita ja ratkaisuja sekä tuomalla markkinoille jatkuvasti uusia, innostavia innovaatioita, joissa on edistyksellinen muotoilu, huippuluokan käyttökokemus ja erinomaisia digitaalisia ratkaisuja.

Kasvutavoitteidensa tukemiseksi Harvia keskittyy lisäämään saunajärjestelmien ja kokonaisratkaisujen myyntiä. Harvian tavoitteena on myös kasvattaa höyry- ja infrapunasaunojen osuutta Harvian liiketoiminnasta sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta.

Strategisesti tärkeiden markkinoiden voittaminen

Harvia jatkaa kasvupanostuksia erityisesti strategisesti tärkeillä markkinoilla Euroopan ulkopuolella. Pohjois-Amerikassa yhtiön tavoitteena on jatkaa vahvaa kasvua kaikissa hintaluokissa, tuoteryhmissä ja kanavissa. Kasvua tukevat muun muassa investoinnit Lewisburgin tehtaan toiminnan laajentamiseen. APAC- ja MEA-alueella Harvia jatkaa markkinoiden aktiivista kehittämistä valituissa korkean potentiaalin maissa, kuten Japanissa. Vakiintuneilla, perinteisillä Euroopan saunamarkkinoilla yhtiö keskittyy asemansa jatkuvaan vahvistamiseen ja kasvuun myös lyhyellä aikavälillä markkinoiden elpyessä.

Harvian keskeinen tavoite on myös toimia alan aktiivisena konsolidoijana yrityskauppojen kautta.

Johtava asema keskeisissä kanavissa

Harvian avainmarkkinoilla on erilaiset saunakulttuurit ja tuotevalikoimat ja siten myös erilaiset myyntikanavat ja -verkostot. Tärkeä osa Harvian kasvun kiihdyttämistä on yhtiön kanavastrategian sekä konsernitason myynti- ja asiakaspalvelukyvykkyyksien kehittäminen edelleen synergioiden ja ristiinmyyntimahdollisuuksien luomiseksi. Harvia keskittyy vahvasti pitkäaikaisten B2B-asiakkuuksiensa kehittämiseen, jotta se voi hyödyntää tehokkaasti markkinassa olevan koko potentiaalin. Lisäksi yhtiö vahvistaa suoran kuluttajakanavan roolia.

Ensiluokkaiset operatiiviset toiminnot ja erinomaiset osaajat

Operatiivisen toiminnan tehokkuus on merkittävä kilpailuetu Harvialle, ja tuottavuuden jatkuva parantaminen kannattavuuden varmistamiseksi on edelleen Harvian strategian keskeinen painopistealue. Tähän pyritään laajentamalla ja automatisoimalla operatiivista toimintaa sekä kasvattamalla kapasiteettia voimakkaasti kasvavilla markkina-alueilla, kuten Pohjois-Amerikassa. Yhtiö keskittyy myös Harvia-konsernin integraation tehostamiseen tuottavuuden ja kasvun tukemiseksi.

”Strategiapäivitys tukee Harvian suunnitelmia ottaa voimakas, strateginen rooli globaalin saunamarkkinan johtajana ja uudistajana siten, että kaikilla on syy kokea sauna. Haluamme olla markkinan aktiivinen rakentaja, joka kasvattaa saunamarkkinoita. Haluamme luoda innostavia innovaatioita saunaratkaisujen, -tuotteiden, -tarvikkeiden ja digitaalisten palvelujen valikoimaamme tarjotaksemme ihmisille upeita saunaelämyksiä”, sanoo Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Matias Järnefelt. ”Globaali saunamarkkina on houkutteleva. Pyrimme vauhdittamaan kasvuamme myös yrityskauppojen kautta konsolidoijan roolissa. Keskitymme skaalautuviin liiketoimintamahdollisuuksiin, joilla on riittävä tuottopotentiaali ja jotka täydentävät nykyisiä kyvykkyyksiämme. Päivitettyjen strategisten painopistealueidemme tuella lähdemme rakentamaan tulevaa kasvua ja menestystä hyvistä asemista samalla, kun vahvan kannattavuuden ja operatiivisen suorituskyvyn säilyttäminen on meille edelleen tärkeää.”

Pääomamarkkinapäivä

Harvian pääomamarkkinapäivä alkaa tänään klo 10.30. Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://harvia.videosync.fi/2024-05-29-cmd . Puhujille voi esittää kysymyksiä webcast-alustan kautta. Lähetyksen tallenne ja materiaalit ovat saatavilla osoitteessa www.harviagroup.com tilaisuuden jälkeen. Tilaisuus pidetään englanniksi.





HARVIA OYJ

Hallitus





Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2023 oli 150,5 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 600 alan ammattilaista Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.