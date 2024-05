RIBER: Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2024 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2024



Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Bezons, le 29 mai 2024 – 8h00 – RIBER informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte a été convoquée le mardi 19 juin 2024 à 10 heures au siège social de la société, 31 Rue Casimir Perier à Bezons (95870).

L’avis de réunion valant avis de convocation comprenant l’ordre du jour, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires, a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 13 mai 2024. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.

Conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur, les documents préparatoires à cette Assemblée Générale sont disponibles au siège social de la société RIBER et sur son site internet www.riber.com à la rubrique Assemblées Générales.





À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

