Storaktionærmeddelelse

I henhold til lov om kapitalmarkeder § 30 meddeler Harboes Bryggeri A/S hermed, at selskabet den 27. maj 2024 i henhold til § 38, stk. 1 i lov om kapitalmarkeder har modtaget meddelelse fra Olav W. Hansen A/S om, at selskabet efter køb af B-aktier den 24. maj 2024 nu ejer 389.504 stk. B-aktier i Harboes Bryggeri A/S, svarende til ca. 6,49% af kapitalen og ca. 3,31% af de samlede stemmerettigheder.

I henhold til ejeraftale vedrørende Olav W. Hansen A/S er der fælles kontrol over Olav W. Hansen A/S mellem aktionærerne Rasmus Würtz Hansen, Stine Fredslund og Olav Würtz Hansen. Olav Würtz Hansen kontrollerer ikke længere over 5% af kapitalen og af de samlede stemmerettigheder.

