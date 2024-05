Duck Creek Technologies zeichnet IAT Insurance Group und Coforge mit dem Standard of Excellence Award aus

BOSTON, May 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfall- sowie der allgemeinen Versicherung definiert, hat sowohl die IAT Insurance Group als auch ihren strategischen Transformationspartner Coforge auf der Formation '24 in Dallas mit dem Standard of Excellence Customer Award 2024 ausgezeichnet.



Mit den Standard of Excellence Customer Awards von Duck Creek werden Kunden ausgezeichnet, die durch die Implementierung der Lösungen von Duck Creek ein Höchstmaß an Exzellenz erreicht haben und die Zukunft der Versicherung neu gestalten.

Die IAT Insurance Group, ein führendes Spezialversicherungsunternehmen, das Sach-, Unfall- und Kautionsprodukte für Nischenmärkte anbietet, erhielt den Standard of Excellence Customer Award für die Umwandlung von sieben verschiedenen Geschäftssegmenten, darunter die Sparten Allgemeine Haftpflicht, Sachversicherung, Managementhaftpflicht, Exzendentenversicherung, Binnenschifffahrt und gewerbliche Kfz-Versicherung. Die Umstellung der wichtigsten Produktlinien auf das System von Duck Creek hat dazu beigetragen, die internen Abläufe des Schaden- und Unfallversicherers zu rationalisieren, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und den Zugang zu Daten und Analysen zu verbessern.

Manish Chawla, CIO, IAT Insurance Group, dazu: „Wir fühlen uns geehrt, den Standard of Excellence Award zu erhalten. Unsere Vision für die Transformation ist eng mit unseren geschäftlichen Prioritäten und unserer Verpflichtung, unsere Kunden besser zu bedienen, verknüpft. Wir glauben an den Einsatz von Technologie, um Lösungen zu schaffen, die die Erwartungen unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Diese Transformationsreise wurde durch unsere strategische Partnerschaft mit Coforge möglich gemacht. Unsere gemeinsame Vision hat dazu beigetragen, dass wir unsere Vision in die Tat umsetzen und unseren Kunden einen überragenden Mehrwert bieten können.“

Im Rahmen einer großen, mehrjährigen und millionenschweren Geschäftsumwandlungsinitiative hat IAT Insurance mehrere Geschäftsbereiche auf die Duck Creek Full Suite umgestellt, die 50 Bundesstaaten abdeckt. Mit der Unterstützung von Coforge sollten Altsysteme modernisiert, die Skalierbarkeit verbessert und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für das vielfältige Versicherungsproduktportfolio von IAT sichergestellt werden.

Rajeev Batra, Executive Vice President, Insurance, Coforge, dazu: „Als Premier Delivery Partner für Duck Creek Technologies mit über 1000 Duck Creek-KMUs weltweit ist Coforge stolz darauf, Teil der Transformationsreise der IAT Insurance Group zu sein. Die Synergie zwischen Coforge, der IAT Insurance Group und Duck Creek Technologies ist ein Beispiel für einwandfreie Teamarbeit und Kooperation.“

„Es ist eine große Ehre, mit dem Standard of Excellence Award ausgezeichnet zu werden. Unser Schwerpunkt liegt auf der Nutzung innovativer Lösungen zur Förderung der digitalen Transformation der IAT Insurance Group. Unsere gemeinsamen Bemühungen haben zur erfolgreichen Umstellung mehrerer Geschäftsbereiche auf eine moderne Plattform geführt, die die Skalierbarkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessert.“

