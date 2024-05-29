Duck Creek Technologies 表彰 IAT Insurance Group 与 Coforge，为其颁发卓越服务奖

波士顿, May 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引领财产和意外伤害 (P&C) 保险及一般保险行业未来发展的智能方案提供商 Duck Creek Technologies，在达拉斯的 Formation ’24 活动上表彰 IAT Insurance Group 及其战略转型合作伙伴 Coforge，为其颁发 2024 年卓越客户服务奖。



Duck Creek 卓越客户服务奖表彰那些通过实施 Duck Creek 解决方案实现最高卓越水平服务的客户，以及那些正在重塑保险业未来的客户。

IAT Insurance Group 作为一家领先的专业保险公司，为利基市场提供财产和意外伤害保险以及担保产品，因其实现了包括一般责任、财产、管理责任、超额、内陆海运和商业车险在内的七个不同业务部门的转型而获得卓越客户服务奖。将重点产品线转移到 Duck Creek 系统有助于简化财产和意外伤害保险公司的内部营运，提升用户体验，并改善对数据资源和分析结果的获取。

IAT Insurance Group 首席信息官 Manish Chawla 表示：“我们很荣幸能获得卓越服务奖。我们的转型愿景与我们的业务重点以及我们更好地为客户服务的承诺完全吻合。我们深信，通过应用科技能够创造出不仅满足而且超越客户期望的解决方案。这次转型之旅得益于我们与 Coforge 的战略合作伙伴关系。我们的共同愿景有助于我们将愿景变为现实，从而为我们的客户提供卓越的价值。”

作为一项耗资数百万美元的多年大型业务转型计划的一部分，IAT Insurance 将涵盖 50 个州的多条业务线迁移至 Duck Creek 全套系统。这项工作得到了 Coforge 的支持，旨在实现旧版系统的现代化、增强可扩展性，并确保 IAT 的各种保险产品组合的法规遵从性。

Coforge 保险部执行副总裁 Rajeev Batra 表示：“作为 Duck Creek Technologies 的首要交付合作伙伴，Coforge 在全球拥有超过 1,000 个 Duck Creek SME，Coforge 很荣幸能够参与并见证 IAT Insurance Group 的转型蜕变历程。Coforge、IAT Insurance Group 和 Duck Creek Technologies 之间的无瑕合作，展现了完美的团队协作。”

“获得卓越服务奖，实在是莫大的荣耀。我们一直专注于利用创新解决方案推动 IAT Insurance Group 的数字化转型。通过共同努力，我们成功将多个业务部门迁移至一个现代化的平台，增强了可扩展性和法规遵从性。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产和意外伤害保险及一般保险行业未来发展的智能方案提供商。我们是构建现代化保险系统的平台，保险业借助该平台利用云计算的强大功能，可实现敏捷、智能且常青的运营。真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心；我们认为，保险机构应该在个人和企业最需要的时间、地点并采用他们最需要的方式为他们提供服务。我们市场领先的解决方案可以单独提供，也可以作为全套解决方案提供，并且所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。 请在我们的社交媒体渠道上关注 Duck Creek 获取最新信息 – LinkedIn 和 X。

媒体联系人：

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com

关于 IAT Insurance Group

IAT Insurance Group (IAT) 是一家私营专业保险公司，为利基市场提供财产和意外伤害保险以及担保产品。IAT 拥有八个业务部门，涵盖商业运输、超额和溢额、房屋保险、综合保险计划、内陆海运、再保险、保证保险和管理责任保险。IAT Insurance Group 公司被 A.M. Best 评为 A 级- 优秀。在 LinkedIn 上关注 IAT Insurance Group ，并在 iatinsurancegroup.com 了解有关该公司的更多信息。

关于 Coforge

Coforge 是一家全球数字化服务和解决方案提供商，它利用新兴技术和深厚的领域专业知识，为其客户带来实实在在的业务影响。对严格挑选的行业的关注、对这些行业基本流程的深入了解，以及与领先平台的合作，为我们提供了一个独特的视角。Coforge 秉承其产品工程方法，利用云计算、数据、集成和自动化技术，将客户企业转型为智能化、高增长的企业。Coforge 的专有平台赋能其核心垂直领域的关键业务流程。该公司在 21 个国家设有分支机构，在 9 个国家设有 25 个交付中心。