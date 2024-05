SeedBlink sur le point de transformer la détention d’actions technologique en Europe grâce à une plateforme tout-en-un de gestion d’actions et d’investissement

VIENNE, Autriche, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink, la société de gestion d’actions et d’investissement, annonce le lancement de sa plateforme tout-en-un de gestion d’actions et d’investissement. La solution permet aux startups technologiques européennes et aux acteurs d’accéder, de gérer et de négocier la gestion d’actions de manière simplifiée — par l’intermédiaire d’un mélange unique d’infrastructure tech, de services financiers et d’une couverture réseau.



Forte d’une succession de réussites depuis sa fondation en 2020, SeedBlink a consolidé sa position d’acteur phare dans le domaine de l’investissement technologique et de la gestion d’actions en Europe, en introduisant continuellement des solutions innovantes qui permettent aux startups d’accélérer leur croissance à chaque étape de leur développement.

Carmen Sebe, PDG de SeedBlink, a exprimé son enthousiasme quant aux réussites de la société, déclarant : « Aujourd’hui, nous sommes un écosystème de solutions qui épaule les startups et scaleups technologiques dans leur quête de croissance exponentielle, comprenant les services financiers, la fidélisation des employés importants, une communication efficace avec les investisseurs et des options de liquidité anticipée. Notre priorité reste la simplification des processus de gestion complexe d’actions et l’offre d’opportunités d’investissement stratégique. »

Grâce à une approche fondée sur les données et alimentée par l’IA, la plateforme unifiée tout-en-un de gestion d’actions et d’investissement de SeedBlink présente quatre services clé :

SeedBlink Equity : module complet comprenant, entre autres, la gestion de la table de capitalisation, des plans d’options d’achat d’actions pour les salariés adaptés au contexte local, des simulations, la gouvernance des acteurs et la gestion de portefeuille, qui aident collectivement les entreprises à gérer leurs actions de manière efficace et transparente, et à prendre des décisions stratégiques éclairées en matière d’actions.

module complet comprenant, entre autres, la gestion de la table de capitalisation, des plans d’options d’achat d’actions pour les salariés adaptés au contexte local, des simulations, la gouvernance des acteurs et la gestion de portefeuille, qui aident collectivement les entreprises à gérer leurs actions de manière efficace et transparente, et à prendre des décisions stratégiques éclairées en matière d’actions. SeedBlink Ventures : accélère la collecte de fonds pour les startups technologiques de premier plan grâce à des conseils professionnels, des outils, des véhicules d’investissement et des introductions auprès des bons réseaux de capital-risque et d’investisseurs.

accélère la collecte de fonds pour les startups technologiques de premier plan grâce à des conseils professionnels, des outils, des véhicules d’investissement et des introductions auprès des bons réseaux de capital-risque et d’investisseurs. SeedBlink Syndicates : permet aux investisseurs providentiels et aux fondateurs de mettre en commun et de déployer des capitaux au sein de leurs propres réseaux, favorisant ainsi les opportunités d’investissement collaboratif.

permet aux investisseurs providentiels et aux fondateurs de mettre en commun et de déployer des capitaux au sein de leurs propres réseaux, favorisant ainsi les opportunités d’investissement collaboratif. SeedBlink Secondaries : facilite la négociation des actions, offre une liquidité précoce pour les actions acquises et soutient les stratégies de diversification de portefeuille.

La plateforme SeedBlink tout-en-un d’actions et d’investissement numérise, automatise et centralise les opérations, rationalisant ainsi les processus d’investissement et de gestion des actions.

Radu Negulescu, PDG et fondateur de Sessions, la plateforme de collaboration intelligente, a commenté : « Chez Sessions, nous donnons la priorité à l’efficacité, la productivité et l’innovation. Notre jeu de fonds et d’actions reste le même. Nous sommes très heureux d’établir un partenariat avec SeedBlink qui nous a donné accès à diverses options de fonds et nous a permis de fournir des actions aux investisseurs, nos meilleurs talents et communauté d’utilisateurs. Nous portons essentiellement la participation au capital et la collecte de fonds à un niveau supérieur. La plateforme tout-en-un de SeedBlink constitue un gros avantage, c’est super de l’introduire sur le marché. »

Ce lancement marque également un tournant important — un an depuis l’introduction de la solution de gestion des actions de SeedBlink, Nimity, désormais appelée SeedBlink Equity — qui s’ajoute au succès de quatre années d’investissements soutenus par la communauté et les sociétés de capital-risque, toutes des étapes importantes vers une plateforme tout-en-un avec des avantages de synergie. Avec une solide feuille de route de fonctionnalités et de services avancés autour de la gestion d’actions et de divers vecteurs d’investissement, SeedBlink est prête à répondre aux besoins des entreprises technologiques tout au long de leur parcours de croissance.

Depuis son lancement, SeedBlink a fait état de plus de 1 milliard d’euros d’actifs détenus, de 374 millions d’euros d’investissements dans des startups mobilisés pour plus de 350 entreprises de 15 pays, et de plus de 4 000 entreprises inscrites dans la gestion des actions.

Pour plus d’informations sur la nouvelle plateforme tout-en-un de gestion d’actions et d’investissement de SeedBlink, veuillez lire l’annonce détaillée du produit sur le blog de SeedBlink .

À propos de Seedblink

SeedBlink est une plateforme tout-en-un de gestion d’actions et d’investissement qui fournit l’infrastructure, les services financiers et la couverture réseau nécessaires aux entreprises technologiques européennes et à leurs acteurs pour accéder, gérer et négocier des actions à chaque étape de leur croissance.

Grâce à une gamme complète de produits et de services, SeedBlink rationalise les processus d’investissement et fournit un soutien solide tout au long du cycle de vie des actions, depuis les premiers tours de financement jusqu’aux opportunités d’investissement matures et aux marchés secondaires.

Seedblink, qui met l’accent sur la technologie et l’innovation, encourage une communauté dynamique d’entrepreneurs et d’investisseurs, transformant la gestion d’actions en un moteur de croissance.

Plus d’informations sur www.seedblink.com

Contact presse : press@seedblink.com