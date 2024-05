Verkkokauppa.comin pääomamarkkinapäivän ohjelma 30.5.2024 – tervetuloa seuraamaan suoraa webcast-lähetystä

Verkkokauppa.com Oyj SIJOITTAJAUUTINEN 29.5.2024 klo 12.00

Verkkokaupan edelläkävijä, Verkkokauppa.com Oyj järjestää huomenna torstaina, 30.5.2024, pääomamarkkinapäivän (CMD) Helsingissä. Esitykset alkavat klo 12.30, ja päättyvät n. klo 15.35. Tilaisuudessa yhtiön johto kertoo päivitetyn strategian kulmakivistä kannattavan kasvun kiihdyttämiseksi ja strategiakauden matkasta kohti taloudellisia tavoitteita. Paikan päälle on kutsuttu institutionaalisia sijoittajia, osakeanalyytikoita sekä median edustajia.

Verkkokauppa.comin strategian kulmakiviä ovat nykyliiketoiminnan kasvattaminen markkinaa nopeammin, uudet avaukset, kuten valikoiman laajentaminen, omat tuotemerkit ja uudet markkinat, palveluliiketoiminnan merkittävä kasvattaminen sekä parempi kannattavuus omia toimintoja ja alustaa jatkuvasti kehittäen. Tähtäämme kasvuun vauhdittaen kaupan siirtymistä verkkoon tekemällä ostamisesta nopeaa, äärimmäisen helppoa ja edullista.

Esityksiä voi seurata suoran webcast-lähetyksen kautta ja kysymyksiä tai kommentteja voi esittää koko tapahtuman ajan. Webcast-lähetyksen seuraaminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Tilaisuus on englanninkielinen.

Linkki tilaisuuteen löytyy sijoittajasivuilta: https://investors.verkkokauppa.com/fi/sijoittajat/paaomamarkkinapaiva_2024 .

Päivän ohjelma:

Klo 12.30 We will change the retail in Finland

Panu Porkka, Chief Executive Officer



How do we make shopping fast and extremely convenient

Nina Anttila, Chief Supply Chain Officer



Winning assortment boosted by our own brands

Tatu Kaleva, Chief Commercial Officer

Klo 13:50 Tauko

Klo 14:10 New business models and international expansion

Jyrki Tulokas, Chief Strategy and Technology Officer

Our strong brand

Suvituuli Tuukkanen, Chief Marketing Officer

The most efficient retail operations

Jesper Blomster, Chief Financial Officer

Yhteinen Q&A

n. klo 15.35 Päivän päätös

Esitysten tallenteet ja esitysmateriaalit ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen tapahtumasivulla https://investors.verkkokauppa.com/fi/sijoittajat/paaomamarkkinapaiva_2024 .

Tervetuloa seuraamaan lähetystä!

Verkkokauppa.com Oyj



Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Verkkokauppa.com Oyj

puh. 040 6712999

marja.makinen@verkkokauppa.com





Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset lähes 700 000 asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 503 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 700 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.