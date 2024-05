Mise à jour corporative de Kintavar

MONTRÉAL, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kintavar Exploration Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V : KTR), est heureuse de fournir une mise à jour corporative détaillant les objectifs de la Société concernant les propriétés de cuivre-argent Mitchi-Wabash, ses plans visant à poursuivre l'exploration en utilisant des flux de trésorerie générés en interne avec une dilution limitée pour les actionnaires et des détails sur la prochaine assemblée générale annuelle et extraordinaire (« AGSM »), y compris l’introduction d’un régime incitatif omnibus et la liste d’administrateurs proposés.

Projets de cuivre-argent Mitchi-Wabash

Les propriétés de cuivre-argent sédimentaires stratiformes Mitchi-Wabash représentent toujours les projets phares de la Société. Depuis la découverte de ces deux bassins minéralisés en 2017, une quantité significative d'informations géologiques collectées a permis de mieux cibler la minéralisation, d'identifier de nombreuses poches de minéralisation en surface et a finalement conduit à la première estimation des ressources sur la zone Sherlock en 2023 (Ressources mesurées et indiquées de 2,99 Mt @ 0,4 % Cu et 4 g/t Ag, voir le communiqué de presse du 31 juillet 2023 pour plus de détails). Une étude préliminaire interne sur le gisement Sherlock et le modèle en étoile a permis d'évaluer la possibilité de développer les propriétés Mitchi-Wabash. Les conclusions de l'étude suggèrent que pour réduire davantage les risques et développer avec succès les opérations minières à petite échelle dans les différentes zones en utilisant le modèle en étoile, il faudrait ajouter des zones supplémentaires à l'estimation des ressources.

« Après une étude interne approfondie pour évaluer la zone Sherlock et le modèle en étoile, il est devenu clair que des ressources supplémentaires seront nécessaires sur les propriétés Mitchi-Wabash avant que nous puissions aller de l'avant avec le développement. Bien que les cibles soient abondantes, chacune doit être explorée, forée et évaluée en profondeur avec les pratiques et méthodes approuvées par la norme 43-101 avant que le développement minier puisse être entrepris. Nous avons de nombreux actionnaires dévoués des régions entourant les propriétés qui souhaitent voir ces projets se développer en mines et nous croyons sincèrement que le temps viendra pour le développement minier dans cette région, surtout compte tenu des besoins en cuivre et de nouveaux gisements dans le monde. Nous croyons que notre approche visant à augmenter les opportunités de flux de trésorerie contribuera à préserver la valeur actuelle pour les actionnaires et, au final, à créer de la valeur, de la croissance et de la stabilité pour la Société. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar.

Les propriétés Mitchi-Wabash présentent d'excellentes opportunités pour ajouter davantage de zones supplémentaires à l'estimation des ressources, ce qui réduira davantage les risques liés au développement du projet.

Le marché mondial du cuivre a montré encore en 2024 que de nouvelles mines doivent être développées pour répondre à la demande croissante de cuivre. De plus, pour avoir une chaîne d’approvisionnement durable, les gisements doivent être développés en dehors des régions traditionnelles d’exploitation de cuivre. Le manque de découvertes et de construction de nouvelles mines, combiné à la demande de cuivre, a fait grimper le prix du cuivre à un niveau record en 2024.

Focus sur l’exploration avec une dilution limitée

La Société comprend que de découvrir des zones supplémentaires et les amener au niveau nécessaire pour une estimation des ressources nécessitera du temps et des fonds supplémentaires. Afin de limiter la dilution et de protéger les actionnaires actuels et futurs, la Société s'est concentrée sur l'ajout de diverses opportunités de flux de trésorerie depuis 2019.

L'achat de la pourvoirie Fer à Cheval et l'obtention de contrats pour l'hébergement de travailleurs dans la région ont servi plusieurs objectifs : flux de trésorerie, création d'emplois dans la région, fourniture d'hébergement et d’un centre d'opérations pour les activités d'exploration de Kintavar sur les propriétés Mitchi et Wabash et développement de relations plus solides avec les communautés locales et des Premières Nations.

La Société a ensuite commencé à optionner ses actifs d'exploration non prioritaires en 2020 et a utilisé ces transactions pour gérer efficacement son personnel d'exploration. Plusieurs transactions ont été complétées qui ont permis à la Société de préserver son personnel hautement qualifié pendant les périodes d'inactivité sur les propriétés Mitchi-Wabash en fournissant des solutions d'exploration clé en main et en générant parallèlement des flux de trésorerie.

Compte tenu des conditions de marché difficiles pour les petites sociétés d'exploration minière au cours des 10 dernières années, la Société estime qu'augmenter les opportunités de flux de trésorerie pour autofinancer ses activités d'exploration est la meilleure façon de faire progresser les propriétés Mitchi-Wabash et de préserver et d'accroître la valeur pour les actionnaires. Par conséquent, la Société a l'intention d'accroître ses opportunités de générer de la trésorerie au sein de l'industrie de l'exploration minière et évalue régulièrement les opportunités. À cette fin, la Société ajoutera à ses activités à la fois un volet de génération de projets et des services d'exploration clés en main, ce qui contribuera à augmenter les flux de trésorerie, aidera à développer un portefeuille diversifié d'actions et de redevances et, à terme, générera des flux de revenus plus diversifiés. La pourvoirie Fer à Cheval continuera de générer des flux de trésorerie provenant de ses activités traditionnelles tout en apportant en parallèle des synergies importantes à l'exploration des propriétés Mitchi-Wabash et au portefeuille de services d'exploration.

Régime incitatif omnibus

La Société est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX pour l'adoption d'un nouveau régime incitatif omnibus (le « Régime Omnibus »). La Société a inclus le Régime Omnibus dans la circulaire qui sera envoyée afin d’obtenir l’approbation des actionnaires lors de la prochaine AGSM. À compter du 26 juin 2024, le Régime Omnibus remplacera le régime d'options d'achat d'actions actuel de la Société qui a été reconduit pour la dernière fois le 16 juin 2023 (l' « Ancien Régime »).

Le conseil d’administration a déterminé qu'il est souhaitable d'avoir une large gamme d'attributions incitatives, y compris des options d'achat d'actions (« Options »), des unités d'actions restreintes (« UAR »), des unités d'actions au rendement (« UAP ») et des unités d'actions différées (« UAD ») (collectivement les « Incitatifs ») afin d’attirer, retenir et motiver les employés, les administrateurs, les dirigeants et les consultants de la Société.

Le nombre total d'actions ordinaires réservées pour émission aux termes des attributions d’Incitatifs dans le cadre du Régime Omnibus (y compris les options actuellement en circulation aux termes de l’Ancien Régime) ne doit pas dépasser 10 % du total des actions ordinaires émises et en circulation de la Société à tout moment.

Assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires

La prochaine AGAE de Kintavar aura lieu le mercredi 26 juin 2024 à 10 h (heure de l'Est) chez McMillan LLP au 1000, Sherbrooke Ouest, suite 2700, Montréal, Québec. Les actionnaires sont invités à y assister en personne ou à se joindre à distance en s'inscrivant à l'événement en ligne ici .

L'avis de convocation et la circulaire d'information de la direction relatifs à l'assemblée seront envoyés par la poste aux actionnaires le 30 mai et seront déposés sous le profil de la société à l'adresse www.sedarplus.ca.

La liste proposée de candidats aux postes d’administrateurs sera composée de 4 personnes : Guy Le Bel, Geneviève Ayotte, Maxime Lemieux et Kiril Mugerman. Mark Billings et David Charles ne se présenteront pas à la réélection en tant qu’administrateurs.

Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar a ajouté : « Je voudrais remercier Mark Billings pour ses contributions et son leadership au cours de son mandat en tant que président du conseil d'administration. Je tiens également à remercier David Charles pour sa contribution au conseil d'administration pendant son mandat d'administrateur. Leur aide et leurs conseils depuis la création de Kintavar en 2017 sont grandement appréciés et je leur souhaite bonne chance dans leurs projets futurs. »

