Dépôt du projet de loi 63 – modifiant la Loi sur les mines : Les modifications doivent aller au-delà des idées préconçues

ROUYN-NORANDA, Québec, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) réagit au dépôt du projet de loi présenté par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Madame Maïté Blanchette Vézina qui suscite des inquiétudes quant à la restriction des activités minières.



Il nous apparaît évident que les modifications proposées dans ce projet de loi sont largement influencées par des discours alarmistes et dénués de fondements qui ont alimenté une opposition systématique envers les activités d'exploration minière. Au fil des décennies, les informations sur les activités minières, en particulier l'exploration, ont été largement biaisées par des perspectives défavorables provenant de groupes opposés à l'industrie minière. Par exemple, aucune corrélation n'existe entre le nombre de claims miniers et l'ouverture de mines. De plus, les activités d'exploration ne représentent pas de menace pour les ressources en eau, les eskers, le tourisme, la biodiversité ou d'autres secteurs économiques régionaux.

Le Québec possède un potentiel minéral exceptionnel, réparti sur l'ensemble de son territoire. Cette diversité géologique offre une multitude d'opportunités pour l'exploration et l'exploitation responsable des ressources minérales. L'industrie minière québécoise, loin d'être une menace pour les communautés locales, contribue de manière significative au développement socioéconomique de la province. Les activités minières sont encadrées par des normes environnementales strictes et des pratiques responsables visant à minimiser les impacts.

Il est essentiel de souligner que l'exploration minière ne se limite pas à la recherche de métaux précieux. Le Québec possède également des minéraux stratégiques nécessaires à la transition vers une économie plus verte, tels que le lithium, le graphite et le cobalt, utilisés dans la fabrication de batteries pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable. Ces minéraux jouent un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion des énergies propres. En outre, les minéraux stratégiques trouvent des applications dans de nombreux autres secteurs, tels que l'aérospatiale, l'électronique, la construction et la santé.

Malgré ces avantages indéniables, le projet de loi actuel semble adopter une approche de soustraction de territoire qui risque de compromettre gravement le potentiel minéral du Québec. Au lieu de restreindre l'accès au territoire et de limiter les possibilités d'exploration, il est impératif de favoriser une collaboration sincère entre tous les acteurs concernés afin de maximiser l'exploitation responsable des ressources minérales.

L'AEMQ appelle donc à une approche éclairée et pragmatique sur la gestion des ressources naturelles du Québec, basé sur des données probantes et une vision à long terme. Pour ce faire, des changements au projet de loi proposée devront être effectués afin de mettre en valeur le potentiel minéral inestimable du Québec et à œuvrer pour en assurer une exploration durable et équitable qui vont bénéficier aux Québécois et sans nuire au développement des régions ressources.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DE L’EXPLORATION MINIERE DU QUEBEC (AEMQ)

L’AEMQ EST UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ET INDUSTRIELLE REPRESENTANT LES INTERVENANTS ŒUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'EXPLORATION MINIERE AU QUEBEC. FONDEE EN 1975, L’ASSOCIATION A COMME MISSION DE PROMOUVOIR L'EXPLORATION DURABLE ET RESPONSABLE DES RESSOURCES MINERALES DU QUEBEC ET LEUR CONTRIBUTION ESSENTIELLE A L'ECONOMIE QUEBECOISE. ELLE RASSEMBLE PLUS DE 170 MEMBRES CORPORATIFS ET PLUS DE 1100 MEMBRES INDIVIDUELS. L’ASSOCIATION ORGANISE ANNUELLEMENT XPLOR, UN CONGRES QUI RASSEMBLE LA FILIERE MINERALE QUEBECOISE.

SOURCE ET RENSEIGNEMENTS :

Alain Poirier

Directeur général

819 762-1599 poste 2222

alainpoirier@aemq.org