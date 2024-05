Resultaat van de Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen 2024

Brussel, 29 mei 2024 - De Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van Solvac werden uitzonderlijk gehouden op 28 mei 2024, rekening houdend met de datum van het houden van de Gewone Algemene Vergadering van Solvay en Syensqo. De Algemene Vergaderingen werden fysiek als digitaal georganiseerd in de Event Lounge, Generaal Wahislaan in 1030 Brussel.

De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties van deze vergadering goed.

De Gewone Algemene Vergadering keurde in het bijzonder de betaling goed van het totale dividend per aandeel van 5,81 EUR bruto voor het fiscale jaar 2023, verhoogd met 4,1% in vergelijking met 2022.

Tijdens deze vergadering, hebben de aandeelhouders ook goedgekeurd:

de herverkiezing van de Heer Jean-Marie Solvay als onafhankelijke Bestuurder voor een periode van 4 jaar tot mei 2028,

de herverkiezing van de Mevrouw Olivia Rolin als onafhankelijke Bestuurder voor een periode van 4 jaar tot mei 2028

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering heeft de wettelijke wijzigingen goedgekeurd in artikel 10 met betrekking tot het toegestane kapitaal en in artikel 11 tot de verwerving van eigen aandelen.

Gedetailleerde resoluties, stemresultaten en presentaties zijn beschikbaar op de Solvac website op het adres https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen/

Belangrijke data voor de financiële communicatie

• 2 augustus 2024: Resultaat van het 1ste semester 2024 en aankondiging van het eerste dividendvoorschot over het boekjaar 2024

• 27 augustus 2024: Uitbetaling van het eerste dividendvoorschot over het boekjaar 2024

• 18 december 2024: Aankondiging van het tweede dividendvoorschot over het boekjaar 2024

• 31 december 2024: Uitbetaling van het tweede dividendvoorschot over het boekjaar 2024

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van

Solvay NV en Syensqo NV. Zijn aandelen zijn uitsluitend nominatief. Ze kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of, onder goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in zijn goedkeuringsbeleid. Op 31 december 2023 bedroeg de marktkapitalisatie 2,7 miljard EUR.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met: SOLVAC nv Investor Relations Elyzeese Veldenstraat 43 B-1050 Brussel Tel.: +32/2/639 66 30 E-mail: Investor.relations@solvac.be

