COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ÉLARGIT SA GAMME DE JEUX DE SIMULATION AVEC ARCHITECT LIFE: A HOUSE DESIGN SIMULATOR

NACON ÉLARGIT SA GAMME DE JEUX DE SIMULATION

AVEC ARCHITECT LIFE: A HOUSE DESIGN SIMULATOR

Lesquin, 29 mai 2024 – NACON et le studio Shine Research sont heureux d’annoncer le développement d’un nouveau projet qui s’inscrit dans la gamme de jeux Life : Architect Life: A House Design Simulator. Ce dernier invite le joueur à prendre la tête d’un cabinet d’architecte pour concevoir et construire les maisons dont rêvent ses clients. Le jeu sera disponible sur PC, PS5TM, Xbox Series et Nintendo Switch en 2025.

Découvrez le trailer d’annonce du jeu : https://youtu.be/LOvJu38Ilgs

Qui n’a jamais rêvé de créer LA maison idéale ? Adeptes de grands espaces, d’architecture moderne ou traditionnelle, dans Architect Life, le joueur conçoit ce qu’il souhaite en laissant libre cours à sa créativité. Grâce à un outil de construction avancé et ergonomique, il peut imaginer toutes les maisons de son invention dans un mode bac à sable ou faire prospérer son cabinet d’architecte dans un mode carrière en donnant vie aux projets de ses clients.

Grâce aux nombreuses options et aux choix disponibles pour les joueurs, chaque projet sera unique, qu’il s’agisse du design de la maison, de la décoration ou de l’agencement extérieur. A chaque étape, le joueur peut mettre en place une visite virtuelle, qui lui permettra de s’assurer qu’une fois terminé, le projet respecte bien le cahier des charges, pour des clients satisfaits… et de nouvelles compétences débloquées.

« Beaucoup imaginent la maison de leurs rêves et sa décoration, la voir prendre vie sur son écran grâce à Architect Life est donc très satisfaisant. Grâce au savoir-faire technique du studio, nous avons créé un jeu à la fois facile d’accès et très complet pour que les idées de chacun soient réalisables. Nous espérons que chaque joueur appréciera et créera son « home sweet home », explique Sylvain Grosdemouge, PDG et fondateur du studio Shine Research.

Architect Life : A House Design Simulator sera disponible sur PC PS5TM, Xbox Series et Nintendo Switch en 2025.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

À propos de Shine Research

Créée en 2012, Shine Research est une société qui a été construite autour d'un savoir-faire technique reconnu. Elle a contribué au développement et au portage de plus d'une trentaine de titres sur PC et consoles de jeux pour le compte de plusieurs éditeurs AA dont le groupe NACON : Vampire the Masquerade : Swansong, Session : Skate Sim, Test Drive Unlimited Solar Crown, GreedFall Gold Edition ou encore Garden Life sont quelques-uns de ces projets. Avec Architect Life, A House Design Simulator, elle signe le développement de son premier titre entièrement réalisé en interne. »

