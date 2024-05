Planisware - Fort succès de l’offre d’actionnariat salarié

Fort succès de l’offre d’actionnariat salarié

Finalisation de l’opération d’offre réservée aux salariés

Forte demande de la part des employés dans l’ensemble des géographies concernées

Augmentation de capital portant sur 370 000 actions nouvellement émises (0,53% du capital)





Paris, France, 29 mai 2024 – Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce aujourd'hui le succès de l’opération d’offre réservée aux salariés, concomitante au processus d’introduction en bourse. Cette offre portait sur un nombre maximum de 370 000 actions à émettre, représentant environ 0,53% du capital social, offertes avec une remise de 30% par rapport au prix proposé dans le cadre de l'offre globale auprès des investisseurs institutionnels de l’introduction en bourse.

Ce sont ainsi 369 salariés (soit 73% des personnes éligibles dans le monde), qui ont participé à l'offre avec un total souscriptions reçues ayant dépassé le montant nominal maximal d’augmentation de capital fix. A l’issue de cette opération, l’actionnariat salarié (Employés et dirigeants actuels et anciens du groupe) s’élève à 7,0% du capital de Planisware SA.

Pierre Demonsant, Cofondateur et Président de Planisware, a commenté : « Je suis fier du succès de cette augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe. Après le succès de l'offre globale auprès des investisseurs institutionnels, cet excellent niveau de participation est un message fort d'adhésion des salariés actionnaires au modèle et à la stratégie du Groupe. Par ailleurs, cette opération nous permet un encore meilleur partage de la valeur et un alignement des intérêts de tous dans la poursuite du développement du Groupe. »

Dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée Générale Mixte du 15 avril 2024, et de façon concomitante à l’introduction en bourse de la Société, Planisware a proposé une offre réservée aux salariés de la Société.

L’offre a été proposée aux salariés en France, Allemagne, Etats-Unis et Canada, dans le cadre des plans d’épargne d’entreprise et du plan d’épargne groupe international. Les salariés éligibles devaient avoir avec une ancienneté d’au moins trois mois et être effectivement salariés le dernier jour de la période de souscription.

Les souscriptions reçues ayant dépassé le montant nominal maximal d’augmentation de capital fixé dans le cadre de l’offre, la société a procédé à l’émission de 370 000 actions nouvelles, au prix de 11,20 euros par action nouvelle, soit une valeur nominale de 0,10 euros et une prime d’émission de 11,10 euros par action.

Les actions ainsi nouvellement crées sont des actions ordinaires, assimilables dès leur émission aux actions existantes, intégralement souscrites et entièrement libérées. L’admission de ces actions aux négociations sur Euronext Paris (Code ISIN : FR FR001400PFU4) a été demandée dès leur émission.

Les actions nouvellement crées portent jouissance courante, donnant droit au dividende au titre de l’exercice social 2024, le cas échéant.

Conformément aux dispositions du Code du travail et aux dispositions des plans d’épargne, les actions souscrites dans le cadre de l’offre réservée aux salariés seront indisponibles pendant une période de cinq années sauf survenance de l’un des cas de déblocage anticipé prévus par le Code du travail.

Cette augmentation porte le capital social de la Société à la 6 976 100,00 euros, divisé en 69 761 000 actions, d’une valeur nominale de dix centimes (0,10) d’euro chacune, entièrement souscrites et libérées.



Prochains événements

30 juillet 2024 : Publication des résultats du premier semestre

23 octobre 2024 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre

Contact

Relations Investisseurs Médias Benoit d’Amécourt Brunswick Group

Hugues Boëton / Tristan Roquet Montégon benoit.damecourt@planisware.com planisware@brunswickgroup.com +33 6 75 51 41 47 +33 6 79 99 27 15 / +33 6 37 00 52 57

A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 700 collaborateurs répartis dans 14 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 545 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/

Retrouvez Planisware sur : LinkedIn et X (ex Twitter)

Pièce jointe