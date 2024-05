MAISONS DU MONDE : Assemblée Générale du 21 juin 2024 - Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nantes, le 29 mai 2024

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée Générale du 21 juin 2024

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

NANTES – 29 mai 2024, 08h00 CET – Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM; ISIN: FR0013153541).

Les actionnaires de Maisons du Monde sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra vendredi 21 juin 2024 à 10 heures - 55, Rue d’Amsterdam 75008 Paris.

L’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » du 17 mai 2024 contient l’ordre du jour et le projet de résolutions proposées par le Conseil d’administration.

L’avis de convocation comprenant l’ordre du jour et le projet de résolutions, les modalités de participation et de vote à l’Assemblée, ainsi que les conditions d’exercice des droits des actionnaires est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » du 31 mai 2024.

Le Document d’enregistrement universel 2023 contenant les rapports présentés à l’Assemblée a été publié le 25 avril 2024.

Les documents ou informations destinés à être présentés à l’Assemblée Générale, ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de Maisons du Monde, à 8 rue Marie Curie – 44120 Vertou.

Conformément à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, les documents d’information préparatoires à cette Assemblée sont disponibles sur le site de Maisons du Monde à l’adresse : https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/ag.

Agenda financier

21 Juin 2024 Assemblée Générale Annuelle

29 Juillet 2024 Résultats du 1er semestre 2024

23 Octobre 2024 Ventes du 3ème trimestre 2024

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale, et opère dans 10 pays européens.

corporate.maisonsdumonde.com

Contacts

Relations investisseurs Relations presse Carole Alexandre



Tel : (+33) 6 30 85 12 78 Pierre Barbe



Tel : (+33) 6 23 23 08 51 calexandre@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com

Pièce jointe