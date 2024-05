La création de Haffner Energy Inc. confirme

l’ambition du groupe sur le marché américain

Vitry-le-François, France – 29 mai 2024, à 18h00 (CEST)

Haffner Energy Inc. vient d’être créée aux Etats-Unis. La nouvelle entité établit la présence sur le marché américain de Haffner Energy, le fournisseur de solutions différenciantes et compétitives de biocarburants avec plus de 30 ans d’expérience.

« Le marché américain est une très belle opportunité pour nous, déclare Marc Haffner, PDG de la nouvelle entité Haffner Energy, Inc. et co-fondateur de Haffner Energy. Notre technologie est différenciante par la production de biocarburants compétitifs reposant sur tous les types de biomasse, une ressource incontournable pour le développement des biocarburants liquides qui est abondante aux Etats-Unis. En outre, le programme fédéral de financement des nouveaux projets d'énergie renouvelable dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) crée des conditions de marché très favorables. »

« En particulier, la demande pour les carburants d’aviation durables (SAF) est très forte aux Etats-Unis. Nous étudions déjà avec des acteurs locaux la possibilité de développer des unités de production de SAF », souligne-t-il.

Entreprise co-fondée par les frères Marc et Philippe Haffner, Haffner Energy conçoit, développe, fournit, et opère des solutions innovantes de décarbonation pour la mobilité et l'industrie bâties sur plus de 30 ans d’expérience. Sa technologie, basée sur la thermolyse de la biomasse et protégée par 80 brevets internationaux, permet de produire du SAF, ainsi que de l'hydrogène, du gaz et du méthanol renouvelables.

Selon la récente analyse du ministère américain de l'énergie "2023 Billion-Ton Report (BT23)", les États-Unis peuvent valoriser plus d'un milliard de tonnes de biomasses sèches durables (déchets alimentaires, déchets solides municipaux, résidus agricoles et forestiers, cultures intermédiaires à vocation énergétique, algues, fumiers). Ce gisement permettrait de produire suffisamment de SAF pour satisfaire quasiment la consommation mondiale actuelle de carburants d’aviation.

La technologie de Haffner Energy intègre l'approvisionnement local en biomasse afin d'alimenter une économie circulaire génératrice de revenus et d’emplois. Dans ce contexte, un protocole d'accord a notamment été signé en mars dernier avec la société Hexas Biomass, Inc., basée dans l'État de Washington, en vue de développer des projets communs sur des terres marginales.

Avec le soutien de Business France et de son programme Cleantech Booster USA, Haffner Energy a été sélectionnée par Greentown Labs à Houston, le centre d’innovation où elle est hébergée depuis novembre 2023.

Haffner Energy est membre d'ARCHES H2, l'initiative californienne visant à accélérer les projets d'hydrogène renouvelable. La société a également rejoint HyVolucity Hub, un collectif d'entreprises du secteur de l’énergie et d'organismes de recherche visant à faire progresser l'écosystème de l'hydrogène renouvelable au Texas et en Louisiane.

Les efforts de représentation de l'entreprise aux États-Unis ont été menés par Marcella Franchi, précédemment Directrice Amérique du Nord, et Nathalie Ionesco. « Nos solutions de carburants propres ont été exceptionnellement bien accueillies jusqu'à présent. Nous développons de nombreux projets de production et d'hydrogène renouvelable aux Etats-Unis, notamment en Californie et au Texas, » indique Marcella Franchi, désormais Directrice Marketing et Head of SAF du groupe.

Au cours du seul premier trimestre de l'année civile 2024, Haffner Energy a participé à plusieurs événements de premier plan aux États-Unis, notamment la conférence sur l'énergie du MIT et la CERAWeek à Houston. L'entreprise a également été sélectionnée comme finaliste pour les Prix de la transition énergétique décernés par Reuters Events Energy Transition. Les lauréats seront annoncés le 25 juin 2024 lors d'une cérémonie à New York.

About Haffner Energy

Haffner Energy, société familiale française co-fondée par Marc et Philippe Haffner, acteur de la transition énergétique depuis 30 ans, conçoit, fabrique, fournit et exploite des solutions innovantes de décarbonation pour les acteurs de la mobilité, de l’industrie, et les collectivités. Ses solutions de production d’énergies renouvelables, fondées sur la thermolyse de la biomasse, technologie protégée par 15 familles de brevets, permettent à ses clients de produire localement de l’hydrogène et du gaz renouvelables ainsi que d'autres énergies vertes telles que du Carburant d’Aviation Durable (SAF) et du méthanol renouvelables, tout en capturant du carbone de l’atmosphère grâce à la coproduction de biochar, puits de carbone naturel, et de CO 2 biogénique.

Contacts presse



Clai – Communication corporate

Thibault Lecauchois

+33 (0)7 84 58 77 11

Valentine Serres

+33 (0)7 78 41 45 91

haffnerenergy@clai2.com

Haffner Energy

Laetitia Mailhes

laetitia.mailhes@haffner-energy.com

+33 (0)6 07 12 96 76

Relations investisseurs

investisseurs@haffner-energy.com

Pièce jointe