Mutual Benefit Group remporte le prix Standard of Excellence de Duck Creek à l’occasion de l’événement Formation ’24

BOSTON, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui traces les futurs contours du secteur de l’assurance IARD (incendies, accidents et risques divers)et de l’assurance générale, a choisi Mutual Benefit Group (MBG) comme lauréat du prix Standard of Excellence Customer Award de l’édition 2024 à l’occasion de l’événement Formation ’24 à Dallas.



Les Duck Creek Standard of Excellence Customer Awards mettent à l’honneur les clients qui ont atteint le plus haut niveau d’excellence grâce à la mise en œuvre des solutions Duck Creek et qui ont une vision visant à faire progresser leur entreprise, tout en réimaginant l’avenir de l’assurance.

MBG a reçu le prix Standard of Excellence Customer Award pour l’intégration de la solution d’envoi de SMS du logiciel SPLICE et de la solution d’enquête NPS de SPLICE avec la solution Duck Creek OnDemand Claims.

MBG cherchait à améliorer son processus de gestion des sinistres afin d’adopter une approche plus personnalisée et proactive avec ses assurés en les tenant informés à chaque étape du processus de traitement. MBG a tiré parti du partenariat et de l’intégration de Duck Creek et de SPLICE pour améliorer l’expérience de prise en charge des sinistres. Cela a permis à MBG d’utiliser une solution innovante de gestion des sinistres tout en s’assurant que ses clients sont bien informés et disposent des bonnes données au bon moment.

MBG a découvert SPLICE lors de la Duck Creek Technologies 2022 Formation Conference à Orlando, en Floride. SPLICE propose des produits de communication automatisés pour l’expérience des clients, notamment une solution innovante d’envoi automatisé de SMS. L’objectif de ce projet était de soutenir la transformation numérique de MBG en adoptant ce programme de communication stratégique.

Aujourd’hui, MBG informe continuellement ses clients du traitement des sinistres par le biais de SMS portant sur 13 points de contact différents de la demande de prise en charge introduite. La plateforme Duck Creek a également été configurée dans le but de documenter automatiquement le dossier de sinistre lorsque la notification SPLICE est envoyée et enregistre toutes les erreurs qui peuvent survenir.

La polyvalence et la prise en charge de SPLICE et de Duck Creek ont permis à MBG d’intégrer et d’automatiser entièrement les messages tout en conservant la possibilité de déclencher manuellement des SMS. Le fait de disposer d’une solution de message texte conforme, dotée de fonctionnalités de personnalisation et d’une intégration prête à l’emploi, tout en pouvant être facilement adaptée aux données et aux besoins de MBG, a permis aux employés de MBG de gagner du temps tout en conservant l’intégralité de Duck Creek, sans sacrifier les valeurs fondamentales de MBG et en protégeant le bien-être économique, la sécurité et les relations existantes avec les assurés.

« Mutual Benefit Group (MBG) est une société qui se préoccupe réellement de l’expérience de ses assurés », a déclaré Jenna Ha, vice-présidente des opérations chez MBG. « L’équipe a travaillé avec SPLICE dans le but de s’assurer que les assurés sont tenus au courant des bonnes informations et au bon moment, et ont mis en œuvre notre application et notre programme d’enquête Thrive™ afin d’améliorer constamment les expériences internes et celles des assurés. SPLICE est enthousiaste à l’idée de continuer à travailler avec MBG sur d’autres initiatives liées à l’expérience des clients et des employés. »

Duck Creek célèbre l’incroyable succès de MBG dans le secteur des assurances IARD (incendies, accidents et risques divers).

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui trace les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et capitalisent sur le potentiel du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée, et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand. Consultez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez-nous sur les réseaux pour découvrir nos dernières informations : LinkedIn et X.

À propos de MBG

MBG se consacre à la création d’une expérience en matière d’assurance qui vous est bénéfique. Nous fournissons une couverture d’assurance pour les véhicules, les habitations et les entreprises depuis 1908. Nous travaillons chaque jour avec diligence pour vous aider à construire et à protéger votre bien-être économique et à assurer votre sécurité. Nous sommes connus pour nos relations étroites avec les assurés et les agents, pour notre personnel réactif, amical et compétent, et pour notre service de gestion des sinistres qui recueille constamment un niveau élevé de satisfaction, notamment 97,5 % d’après les enquêtes menées auprès des assurés en 2022.

Contacts auprès des médias :

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com