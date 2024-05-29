Mutual Benefit Group 在 Formation '24 上荣获 Duck Creek 卓越标准客户奖

波士顿, May 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外伤害 (P&C) 以及一般保险未来的智能解决方案提供商，在达拉斯的 Formation '24 上选择 Mutual Benefit Group (MBG) 作为 2024 年卓越标准客户奖获得者。



Duck Creek 卓越标准客户奖旨在表彰这样的客户：通过实施 Duck Creek 解决方案而达到最高卓越水平，并有远见在重新构想保险未来的同时推动业务发展。

MBG 因将 SPLICE 软件短信发送解决方案和 SPLICE NPS 调查解决方案与 Duck Creek OnDemand Claims 相集成而荣获卓越标准客户奖。

MBG 希望改进其索赔流程，使其对自己的保单持有人更加个性化，主动性更强——通过在整个过程中随时向保单持有人通报情况而实现。MBG 通过 Duck Creek 和 SPLICE 的合作伙伴关系和整合，提升索赔体验。这使得 MBG 能够利用创新的索赔解决方案，同时确保其客户适时获得正确的数据。

佛罗里达州奥兰多举行的 Duck Creek Technologies 2022 年 Formation Conference 大会将 MBG 介绍给 SPLICE。SPLICE 提供自动化客户体验通信产品——即创新的自动化短信发送解决方案。该项目的目标是，通过采用这一战略沟通计划来支持 MBG 的数字化转型。

如今，MBG 通过索赔的十三个不同接触点，持续以文本形式向索赔客户通报情况。Duck Creek 平台还被配置为，在发送 SPLICE 通知时自动记录索赔文件，并记录可能发生的任何错误。

SPLICE 和 Duck Creek 的多功能性和支持使 MBG 能够完全集成和自动发送消息，同时保留手动触发短信的能力。MBG 拥有符合要求的短信解决方案，具备个性化功能和开箱即用的集成功能——后者仍可轻松定制以适应 MBG 的数据和需求，这为 MBG 员工节省了时间，同时将所有内容保留在 Duck Creek 内部，而不会牺牲 MBG 的核心价值并保护保单持有人的经济福祉、安全和现有关系。

“Mutual Benefit Group (MBG) 是一家真正关心保单持有人体验的公司，”MBG 运营副总裁 Jenna Ha 表示。“他们与 SPLICE 合作，确保保单持有人适时获得正确的信息，并实施了我们的 Thrive ™ 调查应用程序和计划，以不断改善内部和保单持有人的体验。SPLICE 很高兴继续与 MBG 合作，开展进一步的客户和员工体验计划。”

Duck Creek 庆祝 MBG 在财产和意外伤害保险行业取得的巨大成功。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家智能解决方案提供商，致力于定义财产和意外伤害（P&C）以及一般保险行业的未来。我们是构建现代保险系统所基于的平台，使行业能够利用云的强大功能进行敏捷、智能和经久不衰的运营。秉持真实、服务宗旨和公开透明，是 Duck Creek 的核心；我们认为，保险机构就应该在最需要的时刻、地点，以最需要的方式为个人和企业提供服务。我们市场领先的解决方案可单独使用，也可作为整个套装使用，所有这些均通过 Duck Creek OnDemand 提供。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。 请通过我们的社交媒体渠道关注 Duck Creek 以获取最新信息 – LinkedIn 和 X。

关于 MBG

MBG 致力于为您创造有益的保险体验。自 1908 年以来，我们一直为汽车、房屋和企业提供保险；我们每天都在勤奋工作，帮助建立和保护您的经济福祉，并为您提供安全保障。我们广为人之的原因是：与保单持有人和代理人维持牢固关系；拥有反应迅速、热忱友好且知识渊博的员工；理赔服务始终如一地获得高满意度——根据 2022 年保单持有人的调查，满意度高达 97.5%。

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