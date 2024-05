Participation de Merus à un échange informel à l’occasion de la conférence Jefferies Global Healthcare

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, État du Massachusetts, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), une société d’oncologie au stade clinique développant des anticorps pleine longueur multispécifiques et novateurs, Biclonics® et Triclonics®, annonce ce jour que son Président et directeur générale, Bill Lundberg, docteur en médecine, prendra part à la conférence Jefferies Global Healthcare le mercredi 5 juin 2024 à 11h00, heure de l’Est.



Une retransmission de la présentation sera disponible en simultané sur la page « Investisseurs » du site Web de la Société. À l’issue de l’événement, la présentation archivée sera également disponible pour une durée limitée.

À propos de Merus

Merus est une société d’oncologie au stade clinique développant des anticorps humains thérapeutiques pleine longueur bispécifiques et trispécifiques novateurs, appelés Multiclonics ® . Les Multiclonics® sont fabriqués selon des procédés industriels standard et leur observation lors d’études précliniques et cliniques révèle plusieurs des mêmes caractéristiques que les anticorps monoclonaux humains traditionnels, notamment une demi-vie longue et une faible immunogénicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Merus , X et LinkedIn .

Multiclonics®, Biclonics® et Triclonics® sont des marques déposées de Merus N.V.