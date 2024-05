Les Vêtements de Sport Gildan annonce l’augmentation de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) s’est engagée à remettre du capital aux actionnaires au moyen de rachats d’actions et d’attributions de dividendes, un engagement qui constitue un élément clé de son programme d’affectation des capitaux. Comme indiqué précédemment, la Société prévoyait reprendre ses rachats d’actions à la suite de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 28 mai 2024. C’est pourquoi le conseil d’administration nouvellement constitué de Gildan a approuvé la reprise des rachats d’actions ainsi qu’une modification à son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« OPRCN »).



« Compte tenu de notre exécution continue de la stratégie de croissance durable de Gildan, des importants flux de trésorerie disponibles que nous anticipons et de notre solide bilan, nous sommes heureux de reprendre nos rachats d’actions au cours de l’année 2024 », a déclaré Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction.

Ainsi, Gildan a annoncé aujourd’hui qu’elle a obtenu l’autorisation de la Bourse de Toronto (la « TSX ») pour modifier son OPRCN, qui a été lancée le 9 août 2023, et ainsi augmenter le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être rachetées pour le faire passer de 8 778 638 actions ordinaires, soit 5 % de ses actions ordinaires émises et en circulation au 31 juillet 2023 (la date de référence pour l’OPRCN), à 17 124 249 actions ordinaires, soit 10 % du flottant au 31 juillet 2023. Aucune autre modalité de l’OPRCN n’a été modifiée.

L’OPRCN, qui a débuté le 9 août 2023 et qui se terminera au plus tard le 8 août 2024, est réalisée au moyen d’opérations sur le marché libre à la fois à la TSX et à la Bourse de New York (« NYSE »), ou par le truchement de systèmes de négociation canadiens parallèles, s’ils sont admissibles, ou encore par les autres moyens susceptibles d’être autorisés par une autorité en valeurs mobilières, notamment des applications prédéterminées, des placements dispensés de prospectus, des ententes privées aux termes d’une ordonnance de dispense pour offre publique de rachat délivrée par des autorités en valeurs mobilières et des rachats en bloc d’actions ordinaires. Dans le cadre de l’OPRCN, Gildan peut racheter un maximum de 92 611 actions ordinaires par jour par l’intermédiaire de la TSX, soit 25 % du volume de négociation quotidien moyen à la TSX pour le semestre clos le 31 juillet 2023, en plus des rachats qu’elle peut effectuer sur d’autres bourses, y compris la NYSE.

Le prix que doit payer Gildan pour toute action ordinaire correspond au cours de l’action au moment de l’acquisition, majoré des frais de courtage, et les rachats aux termes d’une ordonnance de dispense pour offre publique de rachat seront effectués moyennant un escompte par rapport au cours en vigueur conformément aux modalités de l’ordonnance. Le nombre réel d’actions ordinaires rachetées aux termes de l’OPRCN et le moment auquel seront effectués ces rachats sont à la discrétion de Gildan et seront assujettis aux limitations stipulées dans le Guide à l’intention des sociétés de la TSX.

Sauf pour refléter l’augmentation du nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être rachetées aux termes de l’OPRCN, le régime d’achat de titres automatique (le « RATA ») conclu le 9 août 2023 avec un courtier désigné relativement à l’OPRCN demeure également inchangé. Le RATA permet le rachat d’actions ordinaires aux termes de l’OPRCN à des moments où il serait normalement interdit à la Société de le faire en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d’interdiction d’opérations auto-imposées. Hors des périodes préétablies d’interdiction d’opérations, les actions ordinaires peuvent être rachetées dans le cadre de l’OPRCN à la discrétion de la direction de la Société, conformément aux règles de la TSX et à la législation en valeurs mobilières applicable.

Au cours de la période allant du 9 août 2023 au 29 mai 2024, Gildan a racheté et annulé au total 8 611 018 actions ordinaires, soit 4,9 % de ses actions ordinaires émises et en circulation et 5,0 % de son flottant au 31 juillet 2023, pour un coût total de 272,5 millions de dollars américains. Toutes les actions rachetées aux termes de l’OPRCN ont été annulées.

La direction de Gildan et le conseil d’administration sont d’avis que le rachat d’actions ordinaires constitue une utilisation appropriée des ressources financières de Gildan et que les rachats d’actions aux termes de l’OPRCN n’empêcheront pas Gildan de continuer à viser une croissance interne et à rechercher des acquisitions complémentaires.

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois et règlements canadiens sur les valeurs mobilières et sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Les énoncés prospectifs comprennent entre autres de l’information sur les possibles rachats futurs par Gildan visant ses actions ordinaires aux termes de l’OPRCN et du RATA. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de termes ayant une connotation conditionnelle ou prospective, tels que « peut », « fera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « prévoit », « suppose », « anticipe », « planifie », « croit », ou « continue », de même que de la forme négative de ces expressions ou des variantes de celles-ci ou de termes semblables. Le lecteur est invité à consulter les documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits aux rubriques « Gestion des risques financiers », « Principales estimations comptables et jugements » et « Risques et incertitudes » du rapport de gestion le plus récent de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 (le « rapport de gestion de 2023 ») pour une analyse des facteurs pouvant influencer ces énoncés prospectifs. Les facteurs et hypothèses importants qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection sont également énoncés dans ce document.

Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains et les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés prospectifs peuvent différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement d’une conclusion ou d’une projection dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques, financières et géopolitiques générales à l’échelle mondiale ou dans un ou plusieurs des marchés que nous desservons, notamment le contexte des prix et de l’inflation, notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies et plans de croissance ainsi que les facteurs énumérés aux rubriques « Risques et incertitudes » et « Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs » du rapport de gestion de 2023. Ces facteurs peuvent faire en sorte que le rendement réel de la Société au cours des périodes futures diffère sensiblement de toute estimation ou projection du rendement futur exprimé ou sous-entendu dans les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse.

Rien ne peut garantir que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs se concrétiseront. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction relativement à la performance financière future de la Société et ils risquent de ne pas convenir à d’autres fins. De plus, à moins d’indication contraire, les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse ont été établis en date de ce dernier et nous ne nous engageons nullement à les actualiser publiquement ni à les réviser à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois ou les réglementations applicables l’exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés par la présente mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des renseignements supplémentaires sur Gildan et ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.