JCDecaux cède à NZZ une partie de ses parts dans APG|SGA

Paris, le 30 mai 2024 - JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce qu’il a conclu un accord afin de céder une partie de ses parts dans APG|SGA, le leader de la communication extérieure en Suisse, à NZZ, un groupe suisse leader dans la presse, qui va devenir le premier actionnaire de l’entreprise. La clôture de la transaction devrait intervenir dans les prochains jours.

Suite au processus de vente annoncé le 27 février dernier avec Pargesa Asset Management S.A. (une filiale détenue à 100 % par Compagnie Nationale à Portefeuille, une société d’investissement de la Famille Frère) et après prise en compte de l’attractivité des options financières et stratégiques pour ses parts dans APGISGA, JCDecaux SE va vendre 13,56 % de APGISGA à NZZ pour une valeur de 220 CHF par action. Suite à la transaction, NZZ détiendra une part de 25 % dans APGISGA, devenant ainsi le premier actionnaire, tandis que JCDecaux SE en détiendra désormais 16,44 % et Pargesa Asset Management S.A. 13,86 %. Cette opération générera un paiement en faveur de JCDecaux SE de 89,6 millions de francs suisses, soit environ 90,3 millions d’euros avant frais de transaction.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2023 : 3 570,0 M€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,7) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté





